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Когда мы начинаем стареть...

Источник: live-and-learn.ru 27 января 2025 6740
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Мы стареем, как только начинаем видеть себя глазами окружающих и соглашаться с полученными штампами

Когда мы начинаем стареть...

Мы стареем...

Формально мы стареем с 28 лет, когда останавливается рост организма и начинается его деградация.

Но фактически мы начинаем стареть с того момента, как окончательно поверим в безысходность окружающего мира.

С того момента как поверим, что завистливые коллеги в чем-то правы, а плохое настроение шефа рассматриваем как реакцию на нашу профнепригодность, а не старый геморрой, которым он страдает много лет.

Мы стареем с того момента, как начинаем поддерживать беседы родителей о разворовавших Россию олигархах и интересоваться личной жизнью соседей больше, чем собственным развитием.

Мы начинаем стареть в тот момент, когда поверим что все интересное в мире происходит за нашей входной дверью. Когда телевизор - основной источник эмоциональных переживаний, а карьерный рост - единственная цель в жизни.

Мы стареем, когда говорим, что надо поднакопить денег и безропотно влезаем в ипотеку, ставя себя в жесткую зависимость от имеющейся работы на ближайшие 30 лет. 
(Часто такая ситуация бывает вынужденная, и все же…)

Мы стареем, когда начинаем из двух вариантов выбирать наименее рискованный и всерьез интересоваться пенсионными накоплениями (пропуская стадию активного инвестирования).

Мы стареем, когда говорим, что нам уже поздно чему-либо учиться, и рассматриваем обязательное посещение тренингов как тяжелую повинность.

Мы стареем, когда перестаем пускаться в авантюры и дурачиться с друзьями. Когда нам интереснее общаться с коллегами, чем с друзьями детства. Когда наши будни сливаются в один серый день, а время ускоряется. Когда мы начинаем планировать веселье заранее и немного оживаем только во время отпуска.

Когда мы начинаем стареть...

Мы стареем, как только начинаем видеть себя глазами окружающих и соглашаться с полученными штампами. Как только поддерживать созданный имидж для нас становится более важно, чем оставаться самим собой. Как только мы перестаем расти, меняться, бросать надоевшие занятия и открывать для себя новые.

Мы стареем, когда перестаем верить в волшебство окружающего мира и собственную избранность. Мы стареем, когда перестаем быть детьми, знающими что у них все еще впереди. Когда перестаем ждать от жизни чудес и не пытаемся сделать мир лучше. Когда мы не хотим становится героями - слишком велик риск и ответственность. Когда главными ценностями для нас становятся стабильность, спокойствие и материальный достаток, а идеальный конец - тихая смерть в собственной постели в окружении скорбящих родственников.

Скучно, грустно, стандартно. Не хочу стареть! А вы? опубликовано econet

Автор: Татьяна Никитина

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet

Источник: https://econet.ua/

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старость возраст жизнь сознание мышление

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Комментарии (Всего: 1)
    • 0 / 0

      Vladimir Shebzukhov

      Старость ли...
      Владимир Шебзухов

      Стареем мы... перестаём влюбляться! —
      Отбросим сей мотив и вновь споём,

      Что старость старостью способна называться,
      Когда... влюбляться мы перестаём!

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