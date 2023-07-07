Благодаря этому принципу, легче разбираться в вопросах здоровья и счастья.

Всё в мире иерархично. Слава Богу, что это так. Благодаря этому принципу, легче разбираться в вопросах здоровья и счастья. Нарушение иерархичности ведёт к различным проблемам.



То, что выше по уровню иерархии, главнее. Всё в жизни следует главному, даже если мы это не понимаем или не замечаем.

Человек триедин и иерархичен в своём строении - Дух-Душа-Тело. Его жизнь тоже подчиняется главному. Всё начинается с духовной природы, следуя главному.

Человек пришёл в жизнь из ниоткуда, из духовной, космической, нематериальной области. Туда же и уходит. Жизнь в Физической Вселенной, в теле, подчиняется тем же, духовным, Божественным, космическим законам. Даже, если мы не понимаем этого или не замечаем, мы всё равно живём согласно им.

Помните, надпись, что была в транспорте в советские времена: "Отсутствие разменной монеты не освобождает от штрафа"... Нас ничто не освобождает от ответственности, если мы что-то не соблюдаем по своему недоразумению или беспечности.

Чтобы не забывали, каким законам мы подчиняемся, нам дано тело и два состояния - здоровье и недомогание.

Наше тело - солдат. Пришёл сигнал с духовной сферы, тело выполняет приказ - подаёт нам сигналы о несоответствии нашей жизни задачам, с которыми мы пришли, о неправильно выбранном пути, о нашей духовной деградации, о том, что мы использовали, выданный нам аванс жить бездумно, бездуховно - тело болеет, чтобы нам подсказать...

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Здоровье нам даётся, чтобы помочь выполнить своё предназначение. Не для того же мы рождены, чтобы покупать айфоны и пялиться в телевизор, мечтая посетить очередную заморскую страну, чтобы познать мир, ничего не понимая о себе...

"Родиться человеком – редкая возможность, нечто такое, за что нужно быть благодарным.

Но рождение человеком бесполезно, если вы проводите свою жизнь в больнице для умалишённых.

Оно бесполезно, если вас тревожит отсутствие денег.

Оно бесполезно, если вы становитесь невротиком из-за того, что не можете получить престижную работу.

Оно бесполезно, если вы плачете из-за того, что потеряли подружку".

Кодо Саваки Роси

©Олег Королев

Не мы придумали этот мир, эти принципы. Не нам их изменять.

Но нам им следовать, подчиняясь главному - духовному, Божественному, выполняя своё предназначение.

Что велит человеку его духовное начало? Как минимум, жить, согласно духовным, Божественным законам.

Что знает об этом человек? Когда он всерьёз задумывается об этом?

Как правило, когда уже "наломал дров" в своей жизни, когда тело захлёбывается от сигналов. Когда здоровье начинает серьёзно шалить. А жить хочется "на полную катушку".

Вот, тогда и наступает "вторая смена" и "дополнительные занятия", чтобы вернуть нас к здравому смыслу, к своим задачам. К Человеку, который остаётся неразвитым внутри человека

К пониманию, что и как всё связано со всем, всё на всё влияет. Что всегда есть Главное, которому следует наша жизнь.опубликовано econet

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet