Побалуйте себя сыроедческим лакомством, которое зарядит энергией и позитивным настроением!

Побалуйте себя сыроедческим лакомством, которое зарядит энергией и позитивным настроением! Простота ингредиентов не может не радовать.

Ингредиенты:

2 ст.л. какао порошка,

2 пригоршни кешью,

сок и цедра 1 маленького апельсина,

2 пригоршни изюма,

1 ст.л. кокосового масла

Рецепт:

Присыпьте поверхность для готовки какао порошком. Натрите апельсин на цедру, выжмите сок в небольшую ёмкость.

В блендере измельчите орехи (10 секунд). Добавьте все остальные ингредиенты, взбивайте ещё полминуты.

Слепите шарики, обваляйте в какао. Разместите трюфели на доске, поместите в холодильник на 20 минут.

Готовьте с любовью! econet

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