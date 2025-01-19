Никакое внешнее боготворение не заставит мужчину измениться. Давайте будем честны, у каждого мужчины есть первая и самая большая любовь – это его мать.

Знаете, как-то стало популярным всю вину за неудавшиеся отношения возлагать на женщин. Пьянство, измену, агрессию удобно объяснять тем, что "мужское поведение – это лишь следствие женского". Трудно не согласиться с тем, что все мы так или иначе влияем друг на друга, особенно в близких отношениях. Однако давайте не забывать о том, что у каждого человека есть выбор. Можно поговорить и выяснить, что же не так, можно что-то изменить и попробовать наладить, можно разойтись и начать искать другую пару, можно не разводиться и завести роман "на стороне"... Делать или не делать – человек решает сам.

Женщина делает мужчину мужчиной?

Те, кто говорит, что мужчина не будет искать способ исправить отношения, что развитие и сохранение отношений – исключительно женская прерогатива, мне кажется, имеют в виду каких-то инфантильных мужчин. Их нужно вести, направлять, учить, наставлять, объяснять.

Сейчас женщине модно приписывать сверхвозможности по влиянию на мужчин. Сдается, что здоровей для обоих полов будет разделение ответственности. Влиять ты можешь только на то, чем управляешь лично, что от тебя зависит непосредственно. А непосредственно от себя зависишь только ты сам. Потому что на другого человека влияет еще масса других факторов: его собственная воля или ее отсутствие, воспитание в семье, отношения с родителями и базовое отношение к миру, черты характера, психическое здоровье и наличие комплексов, интеллект, в конце концов. Никто не сможет убедить, вынудить, заставить, вдохновить человека сделать то, что он делать не хочет.

"Мужчина не будет уверенным, если вы не станете вселять в него уверенность. Он не будет ответственным и целеустремленным, если вы не готовы ему довериться. Он не будет смелым и эмоционально устойчивым, если вы будете в нем сомневаться, критиковать за ошибки, скандалить. Он не будет главой семьи, пока вы не перестанете бороться за власть в семье и не "отдадитесь в его сильные руки".

Уверена, мужчина может быть уверенным, ответственным и целеустремленным, смелым и эмоционально устойчивым сам по себе. Без наличия женщины в его жизни. Только это из категории "сделал себя сам". И это уже о взрослых мужчинах.

Стать главой семьи – такая потребность возникает у мужчины не потому, что женщина рядом плохо или хорошо себя ведет. А потому, что он сам этого захотел. Поведение женщины может стать стимулом, но мотив-то рождается внутри. Когда мужчина сам любит. Тогда и стимул значим, и мотив появляется.

Можно ли сбить мужчину с пути, когда он многое о себе понял: кто он, зачем он, с кем он хочет жить и как? Вы как думаете?

Уверена, никакое внешнее боготворение не заставит мужчину измениться. Давайте будем честны, у каждого мужчины есть первая и самая большая любовь – это его мать. И коль уж ей со всей силой безусловной любви не удалось вдохновить мужчину на подвиги, любой посторонней женщине это вряд ли удастся. Однако перемены возможны. Мужчина может измениться. Но только тогда, когда почувствует в этом необходимость. Что именно станет его движущей силой, только ему ведомо. Любовь, самооценка, власть или что-то еще. Любящая женщина всегда будет поддерживать, хвалить, гордиться своим мужчиной. Но давайте не обольщаться: вдохновить на изменения можно только того, кто сам к ним готов.

Интересно, что, по мнению некоторых специалистов, вдохновить мужчину может только слабая женщина. Для того, чтобы мужчина стал сильным, надо-де быть слабой. Только тогда он сможет занять доминирующее положение в союзе с женщиной.

А что такое сила и что такое слабость? Есть понятные критерии и четкие определения? Доминирование в семье предполагает, что один человек по каким-то характеристикам лучше, выше другого человека. Иначе с какого основания вдруг у него появляется право доминировать?

Если вести речь о физической силе, то это глупо обсуждать: мужчина от природы сильнее. Это дает право доминировать? Если говорить о силе духа, то есть очень красивое выражение: "Сильный не тот, кто не падает, сильный тот, кто поднимается". Такой силой женщины владеют в совершенстве. А слабость? Можно ли считать слабостью эмоциональность? Скорее, нет, потому что доказана зависимость социального успеха от развитого эмоционального интеллекта. И слаб ли мужчина, который в конце тяжелого дня, положил голову на колени любимой для "пожаления"?

Доминирование предполагает наличие начальника и подчиненного. А подчиненные не вдохновляют. Они боятся. Оступиться, сделать что-нибудь не так, не угодить боссу, не получить вознаграждение, получить наказание. А ведь наказание, как и галантное и охранительное отношение, тоже будет?

Хотелось бы, чтобы брак был союзом двух не равных биологически, но равноценных личностей, которые умеют договариваться, уважают друг друга, решают вопросы в рамках своей компетентности без оглядки на то, кто в доме хозяин. Хуже не может быть, чем стараться втиснуть свои отношения в "самую правильную организацию" семьи по написанным кем-то правилам, даже если эти правила уходят корнями в древнюю историю.

P.S. В одном интервью российский актер Георгий Тараторкин на вопрос журналиста: "Почему вы переехали за женой в Москву, хотя были известным актером в Ленинграде, а не перевезли ее к себе?", ответил: "Потому что она имеет право на такую же творческую судьбу, как и я". опубликовано econet

Автор Лилия Ахремчик

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