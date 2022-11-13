Этот защитный механизм вежливых людей часто позволяет от других получить то, в чем нуждаются они сами… но как бы невзначай, невинно-хитрым способом.

Наша психика в процессе взросления для того, чтобы выжить и сохранить себя в этом огромном и непонятном мире, создает защитные механизмы, которые служат для устранения или минимизации негативных и травмирующих переживаний.

Действие защитных механизмов направлено, прежде всего, на сохранение стабильности самооценки человека, его представлений о себе и образа мира. На то, чтобы сделать мир для себя максимально безопасным.

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Одним из таких защитных механизмов прерывания является профлексия, которая возникает, когда один человек делает другому то, что хотел бы получить для себя сам (термин предложен Сильвией Крокер). Профлексия соединяет в себе проекцию (когда собственные эмоции, черты и желания приписываются другому человеку) и ретрофлексию (когда человек возвращает себе то, что было адресовано другому). Этот защитный механизм вежливых людей часто позволяет от других получить то, в чем нуждаются они сами… но как бы невзначай, невинно-хитрым способом.

Так, во времена викторианской эпохи, было не принято просить прямо… Если ты хочешь пить, например, нужно было вначале поинтересоваться у другого человека, не хочет ли пить он. Дождаться от него: «нет, спасибо» и такого же вопроса. Только тогда можно было ответить «да», чтобы человек, к которому ты обратился, передал тебе воду с другого конца стола. Казалось бы – что стоит просто попросить передать воду без всех этих реверансов. Но нет… это же моветон.

Сказка «Лиса и Журавль» тоже про профлексию. Когда каждый другому предлагал то, что было вкусно ему… в надежде получить от партнера тоже самое взамен. Таких браков не мало и в нынешнее время. Когда никто в паре не чувствует себя счастливым и обвиняет в этом партнера, устраивая скандалы из-за того, что его усилия были не приняты. Ведь это очень ранит - стараться, предвкушать реакцию, вкладывать время и деньги, а тебя в результате отвергают и обесценивают. Но мало кто задумывается о том, что усилия не приняты потому, что никто о них не просил. Что другому на самом деле нужно нечто другое, например, кусок мяса, а шоколадка нужна тебе. Другому нужна вера в него, а бросаться помогать решать проблему - нужно тебе. Другому нужен покой, а бегать по магазинам нужно тебе…

Проявления профлексии нередко можно наблюдать в фейсбуке (когда ставят лайки не потому, что понравился пост, а чтобы лайкнули твою страничку). Когда говорят слова о любви только лишь для того, чтобы услышать их в ответ. Когда девушка спрашивает парня, не хочет ли он пойти в ресторан… хотя на самом деле этого хочет она. Когда подруга дарит на день рожденья сумочку, которая идеально подходит под ее туфли и т.д.

Профлексия мешает общаться напрямую – потому что в родительской семье просить было не принято, гордость не позволяет, не удобно, страшно получить отказ (ведь тогда можно столкнуться с травмой отвержения), это не прилично, «хорошие девочки так не делают» и пр. Потому что кажется, что ты знаешь партнера, как самого себя (и даже лучше, чем он сам себя знает). Потому что нет опыта прямо говорить о своих желаниях, видеть и слышать потребности другого. Потому что молчаливо рассчитываешь на благородство и вежливость другого человека, своим поступком как бы приглашая его играть в пинг-понг, но не учитывая его истинных намерений. Просто ожидая, что он отобъет мячик обратно. Он как будто становится должен.

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Профлексия является не самым плохим защитный механизмом психики... до тех пор, пока не начинает причинять горькие страдания от неоправданных ожиданий, вызывая жгучее чувство обиды («я так старалась, столько всего сделала, а он!»). Но, когда начинаешь разбирать ситуацию, вдруг приходит осознание, что не было никаких четких договоренностей – все было построено на фантазиях, домыслах, иллюзиях. И, в конечном итоге, привело к разочарованию и сожалению о потраченном времени. Например, как в истории про бабушку, которая прожила с мужем долгую жизнь, отдавая ему свое самое любимое лакомство – хлебный мякиш. Сама же давилась горбушкой, потому что считала, что самым вкусным должен питаться её мужчина. Так прошло пятьдесят лет, пока на золотой свадьбе дед робко не попросил отдать ему сухую корочку хлеба. Оказалось, что он всю жизнь горбушку любил, но уступал её своей женщине, а сам прикусывал люто ненавистным мякишем…

Любовь – скажете вы? Нет… профлексия. опубликовано econet.ru

Автор Оксана Шубина

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