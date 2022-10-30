Что случилось бы,если бы ты перестал искать решениеи изучил: есть ли проблема на самом деле?

Что случилось бы,

если бы ты отодвинул слово «беспокойство»,

и просто обратил внимание

на это трепетание в животе?

Что случилось бы,

если бы ты убрал идею «одиночества»,

и просто стал рассматривать

это тяжелое чувство в области сердца?

Что случилось бы,

если бы ты удалил файл «больной», «разбитый» или «плохой»,

и просто заметил напряженность в горле,

давление в голове,

боль в плечах?

Что случилось бы,

если бы ты перестал искать решение и изучил:

есть ли проблема на самом деле?

Выходи из изнурительного сюжета, дружище.

Это не истина. И никогда не было истиной.

Зафиксируй священное внимание на единственном моменте.

Подойди ближе к себе.

Принеси тепло в болезненные места.

Это действие не так ошибочно, как ты думаешь.

В этом всегда, всегда! так много жизни. опубликовано econet.ru

Автор Джефф Фостер

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