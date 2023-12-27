16 женских ошибок, которые не прощают мужчины

На вопрос о том, умеют ли мужчины прощать, мнения расходятся кардинально. Ученые психологи утверждают, что могут, народная мудрость сомневается, а романтичные девушки уверены, что любящий мужчина способен на любые подвиги ради прекрасной дамы, даже на прощение. А в самом деле – существуют ошибки, которые мужчины не в состоянии простить или все-таки можно испытывать их терпение бесконечно?

Мужчинам очень трудно прощать из-за врожденной особенности. Все хорошие и плохие слова и действия окружающих людей, мужчины фиксируют в памяти и ведут им счет. Они долго делают вид, что не особенно задеты каким-либо проступком. А по прошествии времени, когда все окружающие забыли об эпизоде, и уверены в том, что мужчина примирился с существующими обстоятельствами, все забыл и полностью простил – счет перевешивает внутреннюю шкалу допустимости. И тогда он полностью прекращает все отношения с этим человеком. Многие женщины не понимают, как мужчина мог уйти из-за глупой размолвки или пустого высказывания, но именно они могли поставить последнюю точку в большом списке проступков, которые он скрупулезно вносил в свои воображаемые записи.

Как мужчины обижаются

Обычно мужчины не слишком злопамятны. Если обида нанесена женщиной, то возможны такие варианты реакции:

а) Прощение – виновница полностью прощена, наступило примирение, все забыто (если больше такого не повторится). Этот вариант возможен, если было искреннее раскаяние и просьба простить.

б) Прощение только на словах – на самом деле он не простил и не забыл, но обстоятельства (семья, дети, работа, уважение окружающих или нежелание делить нажитое имущество), не позволяют разорвать отношения. Этот вариант наихудший, так как мужчина рано или поздно отомстит. Он может изводить мелкими или крупными придирками, завести любовницу, начать пить или заниматься дорогостоящим хобби. А иногда накапливающаяся агрессия приводит к взрыву.

в) Как бы прощение – вариант «Останемся друзьями». Он может и дальше продолжить отношения, но либо на уровне приятельских, либо временно близких (спать вместе вы еще будете, но предложения замуж уже никогда не поступит). То есть отношения будут продолжаться, но мужчина уже подыскивает замену.

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г) Не прощение и полный разрыв – это означает, что последняя точка поставлена в отношениях. Он никогда не забудет последнюю обиду и даже через годы припомнит ее при встрече.

На счастье женщин, ошибок ведущих к разрыву не так уж много, и большинство мужчин снисходительно относятся к большинству недостатков, таких как:

постоянное общение по телефону и в социальных сетях;

периодические набеги подружек и их осведомленность о вашей личной жизни;

недостатки таланта в области кулинарии (вкуса, наведения порядка, манер);

повышенная любовь к приобретениям, если они не заканчиваются финансовым крахом.

Постоянные провокации

Многие женщины, особенно это касается молоденьких девушек, очень любят делать мужчинам своеобразные проверки на прочность. Она отлично осознает, что испытывает его терпение, провоцирует недовольство, но, тем не менее – «раскачивает лодку». Это может проявляться в периодическом «выносе мозга», чрезмерной ревности, упреков по поводу и без него, и всем том, что данный конкретный мужчина не любит.

Ошибка заключается в том, что при проверке на прочность, девушка руководствуется предыдущим опытом – примером отца или бывших мужчин, забывая о том, что все они разные. То, что у одного вообще не вызывает никаких отрицательных эмоций, у другого может проявить бешеную реакцию. Например, если папа или бывший абсолютно нормально реагировали на периодические набеги на его телефон и даже просили отвечать на звонки в их отсутствие, то новый мужчина, увидев свой мобильный в ваших руках, выдаст такую реакцию – что вы почувствуете себя тореадором, небрежно помахивающим красной тряпкой перед самым носом разъяренного быка.

Непростительные женские ошибки

Мужчины на многое могут закрыть глаза. Будет ли прощение полным или в воображаемый реестр внесется очередная запись о проступке – «науке это неизвестно». Но есть некоторые ошибки, у которых есть все шансы остаться без прощения.

1. Критика мужского достоинства

Даже самый мудрый мужчина уверен, что он является самым лучшим сексуальным партнером на всем белом свете. И путь остается при своем убеждении. Потому что неосторожная шутка или осознанное высказывание по этому поводу, не только оттолкнет его навсегда, но и способны привести к половой дисфункции. Этот удар – упрек в интимной несостоятельности, может оказаться настолько болезненным, что просить прощения будет просто бессмысленным делом.

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2. Критика при посторонних

Такое можно простить только маме, но она практически никогда так не поступает. У всех мужчин самолюбие страдает в первую очередь. Насмешки при посторонних, критические замечания, ирония и сарказм наносят сильный удар и воспринимаются очень болезненно, особенно, если обсуждаются его мужественность или интеллект. Такая же реакция выдается, если девушка в споре открыто встает на другую сторону (и неважно, что он не прав). Это воспринимается как предательство, которое они навсегда запоминают.

3. Попытки переделать

Это то, что мужчины называют «выносить мозги» - постоянное недовольство поведением, претензии, критика промахов. Этот мелкий мусор терпится до поры до времени, но никогда не забывается. Многие женщины уверены, что способны переделать мужчину, перевоспитать его, изменить поведение. Не получится, как бы ни старались. Здесь возможны два варианта – либо сбежит при первой возможности, либо превратится в пассивную, безынициативную личность, напоминающую по поведению первый предмет уборки.

4. Прекращение близости

Есть поводы отказа, которые мужчины готовы терпеть – когда они происходят по состоянию здоровья или сильной усталости. Но если только в их головы закрадывается подозрение, что с помощью близости ими пытаются манипулировать – прощения не дождетесь. Приговор однозначен – мужчина уверяется, что больше не устраивает в качестве любовника и либо уходит, либо находит развлечение на стороне.

5. «Ей только деньги нужны»

Меркантильность по отношению к себе мужчины не выносят. Если только неосторожные слова или поступки доказали ему, что ее интерес вызван его социальным или финансовым положением, то все романтические чувства к девушке исчезают. Это не обязательно означает разрыв отношений. История знает уйму примеров, когда обеспеченные мужчины не только содержали, но и женились на таких особах. Но, и отношение к ним было, как к купленному товару.

6. Сравнивание с другими

Любое сравнение с бывшими или просто посторонними людьми, если не доказывает его несомненное превосходство, воспринимается очень тяжело, даже если внешне мужчина никак этого не показывает. Любой мужчина нуждается в том, чтобы быть самым лучшим, самым умным и сильным для своей дамы. Понимание, что он далеко не идеальный, не дает права женщине об этом говорить. А если дело касается интимной стороны, то последствия могут быть весьма плачевными.

7. Манипулирование

В средствах массовой информации пропагандируются различные методики, с помощью которых женщины могут оказывать давление и манипулировать мужчинами. Они позволяют управлять ими, заставляют чувствовать постоянную вину, извиняться за любые принятые самостоятельно решения, прекращать общение с друзьями и родственниками. Естественно, что многие мужчины бунтуют и рвут такие дискомфортные отношения.

8. Проверка на верность

Необоснованная ревнивость и связанные с этим выяснения отношений, заставляют мужчину чувствовать злость и думать о разрыве. А если они еще и подразумевают изучение его телефона, карманов и тотального контроля, то такие проверки верности предвещают быстрый конец отношений.

9. Нападки на родственников

Мужчина всегда воспринимает свою семью, как отдельную социальную группу, в которую входят родители и все родственники. Любые нападки на троюродную тетушку будут приняты как личное оскорбление и встретятся в штыки. Даже если сам переносит ее, как наказание всему роду за грехи предков. И если позволяет себе негодующее бормотание в сторону своих родителей, то от женщины такого не потерпит.

10. Стыд за поведение

Глупые поступки женщины, заставляют поморщиться любого мужчину, даже если о них никто не знает. Глупость и недалекость, проявленная перед теми, чье мнение он ценит, заставляют мужчину почувствовать ущемление самолюбия, стыд за свой выбор и еще массу неприятных эмоций. Иногда результатом разочарования становится разрыв, если к тому времени его прочно связали семьей, детьми, общими долгами и так далее – то мстительность.

11. Воспитание детей

Он позиционирует себя как главу семьи, защитника и опору. Мужчина может простить многое, но никогда не допустит небрежное отношение к своему ребенку. Особенно, никогда не простит женщине, если ее поведение подвергло опасности жизнь и здоровье детей.

12. Если женщина не прощает

Мужчина хочет думать, что его женщина полностью ему предана, и сквозь пальцы смотрит на его мелкие промахи. Но, если она, вроде бы все простив, постоянно ему напоминает о минутных слабостях, но начинает воспринимать ее, как противника и в свою очередь, обвиняет ее. Заканчивается это все неважно.

13. Предательство женщины

Это не всегда физическая измена, хотя и является сопутствующим фактором. Обсуждение тайных планов, вынесение семейных секретов, высмеивание и поругание того, что он считает важным, воспринимается как предание доверия. Либо мужчина полностью замыкается в себе и становится соседом по квартире, либо уходит.

14. Женское превосходство

Даже слесарь Гоша (он же Жора, он же Юра) из популярного фильма, живущий на склоне лет в общежитие и периодически впадавший в запои, не хотел общения с женщиной, выше его по положению и достатку. Любой карьерный рост и разговоры о нем, заставляют мужчину ощущать свою неполноценность, сомневаться в достоинствах и давят на самолюбие.

15. Утрата доверия

Постоянная ложь даже по мелочам, заставляет его подозревать, что крупные поводы ею просто успешно скрываются. Мужчина прекращает доверительные отношения и чаще всего исчезает.

16 Измена

Это понятие для каждого индивидуально и воспринимается по-разному. Но внезапно мужчина сталкивается с тем, что в глазах любимой – он не самый лучший. Если он и смирится с этим фактом, то простить его никогда не сможет. опубликовано econet

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