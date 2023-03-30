Подпишись
  1. Главная
  2. Новости
  3. Вдохновение
  4. Что должна женщина

Что должна женщина

Источник: b17.ru 30 марта 2023 6352
  • Рейтинг: 0.0 из 5
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Сохранить публикацию

Женщина, первым делом, отцепись от идеи, какой ты должна быть женщиной...

Что должна женщина

Женщина, если ты хочешь быть счастливой в своем женском теле, в своей жизни, в своей самореализации, первым делом, отцепись от идеи, какой ты должна быть женщиной.

Все, что ты должна, ты должна сначала самой себе, потому что ты — тот самый огонь в печи, ты — очаг, проводник творческой энергии, и главная твоя задача — чтобы очаг горел, чтобы твой свет очищал тебя саму, а уже затем — все, что вокруг.

Если ты не горишь — все вокруг меркнет.

Во-вторых, твое счастье не зависит от мужчины. Только если ты способна наполнить себя сама, позаботиться о себе самой, дать себе все сама и чувствовать себя от этого хорошо (а не «я и баба и мужик»), ты достаточно наполнена для того, чтобы самой выбирать, кому сказать «да», а кому сказать «нет», за кем ты готова идти, а за кем — нет.
Если ты идешь за мужчиной по земле — это не унижение, а возможность быть в тылу и растить свой свет. Но только в тылу того мужчины ты сможешь его растить, кто сам знает, куда и зачем он идет, и с кем совпадает твое направление.

Возможно, ты не встретишь его, и это не значит, что ты не будешь реализована. Есть много дел на земле, где нужен твой свет.

Мы в ВКОНТАКТЕ! Подписывайтесь!

Что должна женщина

Но если твоя судьба — постигать парную практику, становись самой собой, очищая себя от всего наносного, чуждого, каким бы правильным оно ни казалось. Потому что только ты настоящая можешь встретиться с ним настоящим, а иначе он просто не узнает тебя за твоими ширмами.

Светить — не значит всегда быть доброй. Свет может быть и мягким, и резким, и ласкающим, и колющим, и подавляющим, и уступающим, важно, чтобы ты знала — зачем ты это делаешь.
Откажись от идеи управлять людьми, влиять на них, управляй собой — в этом твоя женская сила. Женская энергия в руках мастерицы творит чудеса. опубликовано econet

Автор Нина Рубштейн

Подписывайтесь! Мы в Одноклассниках!

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet

Источник: https://econet.ua/

Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
Подпишитесь на наш ФБ:
, чтобы видеть ЛУЧШИЕ материалы у себя в ленте!

нина рубштейн женщина забота о себе свет доброта здоровье женщины

Еще от b17.ru

Задайте вопрос

Комментарии (Всего: 0)

    Добавить комментарий

     

    Наш новый telegram-канал РецептыДиетыПохудение

     https://t.me/recipe_diet

    Ждем Вас и любим!

    ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ!

    Если Вы хотите что-то тотчас же забыть, запишите, что об этом следует помнить. Эдгар По
    Что-то интересное
    Лучшее за день
    За 48 часов
    За неделю
    За месяц
    За 3 месяца
    За 6 месяцев
    За 9 месяцев
    За всё время
    Принять
    Наш сайт использует технологию cookies. Оставаясь на ресурсе, Вы соглашаетесь с нашей политикой конфиденциальности в отношении cookies.