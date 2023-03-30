Что должна женщина

Женщина, первым делом, отцепись от идеи, какой ты должна быть женщиной...
Все, что ты должна, ты должна сначала самой себе, потому что ты — тот самый огонь в печи, ты — очаг, проводник творческой энергии, и главная твоя задача — чтобы очаг горел, чтобы твой свет очищал тебя саму, а уже затем — все, что вокруг.
Возможно, ты не встретишь его, и это не значит, что ты не будешь реализована. Есть много дел на земле, где нужен твой свет.
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Но если твоя судьба — постигать парную практику, становись самой собой, очищая себя от всего наносного, чуждого, каким бы правильным оно ни казалось. Потому что только ты настоящая можешь встретиться с ним настоящим, а иначе он просто не узнает тебя за твоими ширмами.
Светить — не значит всегда быть доброй. Свет может быть и мягким, и резким, и ласкающим, и колющим, и подавляющим, и уступающим, важно, чтобы ты знала — зачем ты это делаешь.
Откажись от идеи управлять людьми, влиять на них, управляй собой — в этом твоя женская сила. Женская энергия в руках мастерицы творит чудеса. опубликовано econet
Автор Нина Рубштейн
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Источник: https://econet.ua/Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
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