Простые правила укрощения истеричек

К этой категории обычно относят девушек, которые качаются из плюса в минус словно на крылатых качелях.

От мужчин очень много писем про истеричек или тех, кого они такими считают. Разбирать в рубрике эти письма не очень интересно, там нытье из внешнего локуса, в основном. "Ыы, такие-сякие, не знают, чего хотят". Достаточно, чтобы вы знали, чего вы хотите, ребята, и четко этой линии придерживались.

Я уже писала и повторю: достаточно, чтобы у одного в паре были хорошие границы и адекватная самооценка. Второй построится. А если его и будет время от времени шатать, то после каждого такого шатания, ваша значимость будет расти. То есть шатания - вам на руку, если границы у вас хорошие.

Мы в ВКОНТАКТЕ! Подписывайтесь!

Хочу рассказать пару универсальных принципов для укрощения "стерв и истеричек".

К этой категории обычно относят девушек, которые качаются из плюса в минус словно на крылатых качелях. Сейчас она любит, через пять минут презирает, недавно была довольна, уже недовольна, безо всякого вроде бы повода, то смеется, то рыдает, и все это обрушивается на голову ее горемычного кавалера.

Происходит это из-за постоянных качков туда-сюда ее самооценки и локуса. Вот самооценка взлетела высоко, а вы не восхитились, и она убить вас готова, или наоборот, она упала в яму, а вы ее не пожалели, не заметив перемены, и она рыдает от вашей жестокости. Локус качнулся в одну сторону и она лучше вас все знает, качнулся в другую и она хочет залезть к вам на ручки. И если вы всех этих вращений не отслеживаете, вы постоянно будете все делать и говорить невпопад. И огребать, соответственно. Можете считать ее манипуляторшей, но рыдает она совершенно искренне и злится тоже.

Если такая девушка не представляет собой ничего особенного, никто с ней возиться не захочет. Но если она вдруг красива, умна и талантлива, горе мужчинам. Влюбиться в нее легко, бросить трудно, а выдержать эмоциональные качели-карусели - адское терпение надо иметь. Бросить трудно еще и от того, что когда такую девушку качает в минус, она прекрасна и нежна, а когда в плюс, исчадие ада. Кажется, что убить ее легче, чем с ней расстаться.

Как таких укрощать?

1. Главное - соблюдать золотое правило отношений.

Помните его? Положительное подкрепление хорошего, дистанция - в ответ на плохое.

Именно с истеричками мужчины начинают это правило нарушать, даже если раньше в целом соблюдали. В ответ на регулярные оскорбления вместо дистанции (попрощался и пошел, из сети вышел, отбой на телефоне дал) мужчины начинают либо бычить, либо лекции читать, либо внимания не обращать. Ну и пусть орет, а я мужчина и выше этого, поэтому буду сидеть и слушать. Как баран. Или наоборот: нельзя такое слушать, надо ей рот заткнуть или переорать ее, как на базаре. Если вы выше этого и такое слушать нельзя, повернитесь и уходите. Несколько раз уйдете, масштаб приступов резко сократится или даже уйдет в ноль. Во всех других случаях будет нарастать. В случае базарной брани вы останетесь виноватым (я уж не говорю про попытку заткнуть ей рот физически, там треш будет). В случае пропускания мимо ушей, такое обращение с вами войдет в привычку, укрепится и начнет использоваться даже в относительно мирные периоды. Вы даже не заметите, как окажетесь под плинтусом. С красивыми истеричками шутки плохи.

Поэтому только дистанция. Встали и пошли. Если она тут же извинилась, догнала вас или написала, раскаялась, можете вернуться. Если нет, позвоните на следующий день сами, спросите, все ли в порядке. Если она все еще обижена, скажите, что сожалеете, что она так рассердилась, но на вас орать нельзя и называть вас такими словами тоже нельзя. Уходя, оставьте деньги на такси или за счет расплатитесь. Предлагать ее отвезти или проводить не надо, ей не пять лет. Вам желательно очень быстро дистанцироваться, чтобы не выслушивать дальше и не обтекать. Ну и не наезжать в ответ, конечно. Никогда.

Это единственное красивое мужское поведение (да и не только мужское, но мужское особенно). Другого не придумать.

Сами вы должны быть корректны. Вы не должны давать повода. Держитесь в границах. Хотя правило это действует даже в том случае, если вы дали повод. Все равно, услышав оскорбительные слова в свою сторону, вы должны уйти. Объяснять свое поведение уже поздно.

Ни одна стерва на свете не начинает сразу же с помойной брани в отношениях. Сначала она позволяет себе просто прикрикнуть на вас. Или обозвать как бы в шутку. Если выходка не достаточно оскорбительна, чтобы уйти, попросите не говорить с вами в таком тоне. Коротко и без угроз в голосе и без тирад о правах человека. Если она дерзко повторяет или даже увеличивает обороты, значит ей хочется скандала. Надо встать и уйти. Пусть скандалит с подружками и со своей мамой.

Что происходит в этот момент в ее душе? Она начинает вас ненавидеть, потом ей становится очень обидно, потом она превращается в маленькую девочку, которая нуждается в вашей поддержке. Вы обидчик, вы же и утешитель, да. Это происходит со всеми, кто не умеет контролировать свои эмоции и позволяет себе выходить из себя. Она не может справиться с собой, а вы показали самообладание, значит она захочет опереться на вас и передать вам контроль. Все просто. В 8 из 10 случаев она сама напишет вам. Иногда сначала с обидой, потом с просьбой утешить. Вот на последнее можно ответить. Но при попытке продолжить разборку, опять дистанцируйтесь. Никогда не читайте ей нотации и не высказывайте никаких своих обидок. Вообще не занимайтесь психологическим эксгибиционизмом со своей девушкой. С женой иногда можно, но не часто. Если она пишет после произошедшего "извини", отвечайте "хорошо", если она пишет "люблю тебя", отвечайте "я тоже". Не бегите на свист тут же, если она написала через час, скажите, что уже ложитесь спать и можно встретиться завтра. Но если она написала сразу и извинилась нормально, можно вернуться. То есть все хорошие поступки надо подкреплять и желательно быстро. Но если это "извини, конечно, но ты тоже болван", не надо ничего отвечать. Принцип примерно понятен?

2. Главное - держаться в границах.

Правило 1 относится к нападениям на вас, а приступ проще предотвратить, чем купировать.

Есть несколько табу, которые мужчинам лучше запомнить, для общения не только с истеричками, но и с нормальными женщинами.

Нельзя критиковать: 1) внешность женщины (можно одежду и макияж иногда, за то, что скрывают ее достоинства), 2) ее родителей и детей, 3) вообще лучше не критиковать ничего, вы ведь не училка. Нельзя вставать в позу психолога, тем более сексолога, боже вас упаси, даже если вы по профессии - они, а уж тем более если нет. Нельзя спорить с ней в сфере ее компетенции, это дурной тон. Спорить вообще - дурной тон. Соглашайтесь или слушайте молча. Вообще молчание - это не знак согласия, это деление границ. Если вы молчите, это не значит "я согласен", это значит "не хочу ничего говорить на это". Только люди с детским слиянием границ кидаются спорить по поводу всего, с чем они не согласны, поскольку непрерывно стремятся к единодушию. Люди с хорошими границами не соглашаются молча и дискутируют только по запросу и мало. Поддакивать тоже не надо. Соглашайтесь, если не просто согласны, а хотите это подчеркнуть. В остальных случаях достаточно быть внимательным слушателем, не кивать и не спорить. Мнение свое озвучивайте как данность. Вот такое ваше мнение, и от ее несогласия оно не поменяется. В процессе вашей жизни - может быть. На ее мнение вы тоже не стремитесь повлиять словами, поступками - может быть.



Вот так вы показываете куда больше самоуважения и уважения.

Уважительное поведение позволяет предотвратить истерики. То есть даже самые ужасные истерички становятся спокойными, если вы общаетесь в границах, следите за багами своими пограничными, а при попытке на вас напасть, дистанцируетесь. Смотрите, у вас может быть очень сильное искушение, пнуть ее в ответ на нападение. Жестко пошутить, тонко опустить. Изредка это можно себе позволить, но чаще всего это приводит к тому, что женщина накапливает обиды и в самый неподходящий момент обрушивает на вас. Например, когда вы идете по темной улице и она хромает, то есть вы не можете ее бросить и уйти, вы наоборот должны взять ее на руки по всем правилам, и тут она вам говорит "ты мудак, с нормальным мужиком я бы не подвернула ногу!" Что сказать на такое? Ничего. Молча доставить ее домой и уйти. Тут вы связаны и не можете уйти сразу, это против вас.

Такие выходки женщины позволяют, когда еще раньше затаили на вас зло. Если вы обходительны и корректны, женщины не злятся. А если вдруг злятся, то слезами раскаяния потом заливаются и влюбляются в вас сильней. Ангелом начинают вас считать. Таким, с мощными крыльями и красивым, сильным торсом, светлым челом.

Вот что важно знать про женщин мужчинам. Если вас некто опустил, ну унизил как-то, показал, что вы лох, вы что делаете? Бьете в торец, например, да? Если вы не дикарь, не бьете, но начинаете слабые стороны обидчика изучать, чтобы ответить ему симметрично. Иногда можете и забить, но это если он исчезает с горизонта, а не маячит перед носом. Шок новость! Женщины устроены так же. Они с виду слабые и мягкие, но они тоже амбициозны и тоже обидчивы. Им не нравится, когда их опустили. У них другие методы мести, но они тоже злы, когда обижены. Если они пока не признали в вас бога, которому можно все, или вчера признали, а сегодня присмотрелись, не, он не бог, то они стараются вас пнуть в отместку. Исподтишка, иногда неосознанно, автоматически даже, но с ними тоже это происходит. Поэтому не унижайте женщин. Если хотите доминировать, тем более не унижайте никогда. Если у вас хорошие границы, то вы и так будете доминировать. В паре всегда доминирует тот, у кого границы лучше, это закон. А еще тот, чья СЗ выше, но это примерно одно и то же. СЗ всегда становится выше у того, у кого границы лучше.

Подписывайтесь! Мы в Одноклассниках!

То есть, простые правила. Не задевать и не опускать женщину, держаться в границах, следить за багами своими, не давать себя оскорблять, дистанцируясь, на искреннее раскаяние и хорошие поступки отвечать положительным подкреплением, давать поменьше обещаний, а данные обещания выполнять. И еще. Стараться не шланговать без особенной нужды. Шланг почти всегда вызывает нарастание агрессии и в ход идут скалки.

Поэтому если в ваши планы не входит вскоре вставать и уходить, не шлангуйте, а в ответ на щипцы всегда говорите: "Я не понимаю намеков. Скажи, чего ты хочешь?" И отвечайте на сказанное, но как можно короче. Не говорите лишнего (тут как под следствием, любое слово может быть использовано против вас). То есть на "Почему я не чувствую, что ты любишь меня?" надо отвечать: "Я не знаю, почему ты не чувствуешь. Но мне тоже интересно, почему?" Пусть она расскажет о себе, выговорится, а вы послушайте, что-то учтите. В конце скажите: "Ты не права, я тебя люблю". И все. Никаких рассуждений о своей тонкой и сложной душевной организации и своих маленьких, но очень важных обидах не нужно. Если вдруг хочется иногда ей поныть, надо быстро сделать селфи и посмотреть на этого матерого шерстяного волчару, которого вы почему-то приняли за щеночка. опубликовано econet

Автор: Марина Комиссарова

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet