Спасатели и жертвы

Помогая другим (а по сути, делая за них всю работу) вы мешаете им расти и развиваться, вы же сами делаете из них жертв.

Я оставлю это здесь, кому надо, тот увидит\прочитает\поймет

Тема помощи (а точнее тема отказа в помощи) для многих очень неприятная, скользкая, провоцирующая много споров, недоумения и несогласия, но очень важная. Здесь я изложу свое личное мнение и личный опыт работы с этой проблемой (не претендую на истину и все в этом духе).

Каждый практик проходит через несколько базовых стадий:

1. Желание, чтобы ему помогли более старшие и опытные, все объяснили, рассказали, буквально пересадили свой мозг со всеми знаниями и опытом.

2. Осознание, что никто, кроме него самого, ему помочь не в состоянии и следующий за этим период кропотливой самостоятельной работы над собой.

3. Затем приходит неудержимое желание помочь другим, поскольку появились первые умения, знания и навыки решения тех или иных проблем, хочется этим поделиться и «причинить добро».

4. Осознание того, что помощь не идет в прок, что фактически помогающий растрачивает свои ресурсы впустую, что мешает двигаться вперёд ему самому и тормозит того, кому он помогает.

5. Выход на новый уровень помощи – «помощь по запросу». Помощь без желания помочь.

Итак, пройдусь по всем стадиям в хронологическом порядке:

Спасите! Помогите! (первая стадия)

Эту стадию проходит каждый практик, который только–только начинает заниматься собой. У него еще нет ни опыта отслеживания процессов, ни достаточного опыта саморефлексии, он еще не умеет доверять себе, ему нужны подсказки и регулярная поддержка. Огромное количество различных практик и методов кружат ему голову (причем одновременно), он в них во всех пытается разобраться, но, как правило, еще больше запутывается, поскольку ему не хватает ни терпения, ни навыков как следует понять хотя бы суть одной техники и получить конкретные результаты.

У него всегда много вопросов, и он никогда не удовлетворен ответами, поскольку нужны ему не практические рекомендации по работе, а чтобы «гуру» волшебным образом самим своим ответом на вопрос изменил его личную ситуацию в корне. К сожалению, такие практики тратят большое количество времени именно на поиски вопросов, неувязок, противоречий и совсем не хотят тратить свои силы на то, чтобы самим во всем разобраться (пусть им отвечают более «мудрые», а они и так намаялись, выискивая пробелы и неувязки, — «большую» работу проделали).

На этой стадии, как и на любой из описанных в этой статье, можно застрять надолго, если не навсегда (можно всю жизнь играть в «журналиста», задавать вопросы, коллекционировать ответы и про себя считать, что таким образом постигаются знания, набирается опыт и мудрость, хотя такой метод не уведет дальше уровня диванного мыслителя).

В итоге практикующий рано или поздно понимает, что никто не в состоянии разъяснить ему все то, что он хочет знать (какой бы мудрый «гуру» не встретился вам на пути, он не сможет объяснить вам вкус арбуза настолько, чтобы вы действительно его почувствовали, он может только объяснить где его взять и как его правильно есть, остальное дело техники и практики, причем вашей практики, а не «гуру»).

Большинство же заигравшихся на этой стадии начинают регрессировать и считают, что пресловутый «гуру» им не только должен сам купить «арбуз», но и пригласить «несмышленого» ученика в гости, разрезать для него сей чудесный плод, накормить с рук и прибрать за ним все издержки производства («он же лучше меня знает что, где и как, вот и пусть делится своим опытом со мной, что это за гуру за такой, которому жалко поделиться своими знаниями?!», — возмущаются новички). В итоге такие практики и сами не работают, поскольку постоянно думают «чтоб такое еще спросить», а не «что б такое еще сделать», и не дают работать другим практикам\учителю\гуру.

Более того, не удовлетворившись ответом одного «бывалого практика» они идут спрашивать у следующего, и у следующего, и у следующего, и так до бесконечности, пока не наткнутся на того, кто им скажет то, что они хотят услышать, кто озвучит их собственные мысли, а то, что эти мысли далеки от реальной картины происходящего – заигравшихся уже не волнует. Таким «практикам» не интересно развитие, им интересно находить подтверждения своей правоты и непогрешимости, а этот процесс полностью противоположен развитию.

Есть еще одна ловушка, в которую попадают начинающие, — это перенос ответственности на «гуру», вселенную, частоты, методику и т.д. Ответственность за свои же процессы они не хотят нести. В проблеме, которая у них вскрывается виноваты все (хотя нет ничего из вне, «все из материала заказчика»), в конфликтных ситуациях они видят себя только как жертву (хотя сами же эту ситуацию создали\надумали\спровоцировали).

Перенос ответственности за свою жизнь на других и желание получить помощь и консультацию – неразрывно связаны и вытекают одно из другого. Пока вы не взяли ответственность, вам нужен тот, кто подскажет, объяснит, на кого можно в случае чего все свалить, как только ответственность приняли – вы ни за что не захотите, чтобы в вашу жизнь и ее события кто-то вмешивался советами и помощью, даже пусть они будут трижды просветленные, — это ваша жизнь и ваш опыт, и после того, как вы это осознаете, вы не позволите никому проживать ее за вас.

К счастью, многие со временем понимают, что «учитель никогда не был учеником» и здесь начинается реальная практика (переход ко второй стадии).

Я сам! (вторая стадия)

На второй стадии практик четко понимает, что смысла в помощи нет, что все нужно пропускать через себя и проживать самому, что бесполезно бесконечно дискутировать и примеряться, надо просто делать. Он уже пытается почувствовать то, что он делает, а не понять это умом. Да, вопросы у практика по-прежнему возникают, но он их задает сам себе и ищет ответы на них самостоятельно.





В ответах и присутствии учителя на этой стадии нет необходимости, поскольку все, что может посоветовать «учитель» это «иди и работай» (эту функцию с таким же успехом выполняет бумажка с этим «лозунгом», приклеенная на холодильник). Так что у вас есть все необходимое.

Перейдем к следующей стадии.

Всех спасти! Догнать и спасти еще раз! (третья стадия)

В эту ловушку попадают многие опытные практики и застревают на этом этапе надолго, поэтому я уделю ей максимум места в этой статье.

С первыми серьезными результатами у всех возникает желание помочь другим, поскольку на этой стадии становятся видны не только причины своих проблем, но и чужих. Соблазн помочь велик, но если уж вы решили стать на «путь» здоровья тела и души, то рано или поздно вам необходимо осознать, что именно стоит лично за вашим «неудержимым желанием помочь».

Вообще за желанием помогать другим скрывается очень много всего нелицеприятного (если разобраться в мотивах, то чистого желания помогать там и в помине нет.

Желание помогать другим всегда вырастает из детской травмы «брошенного ребенка». Такие люди часто употребляют фразы типа: «мне никто никогда не помогал», «я росла сама по себе как трава» и так далее. Для таких людей на самом деле желание помочь другим — это просто желание компенсировать то, что им самим недодали, чего их лишили (мне никто не помогал, и я знаю, как тяжело самому добиться того-то и того-то и поэтому я не буду такой же бессердечной сволочью, как мои родители\друзья\коллеги и буду помогать людям).

На самом деле такие люди помогают не другим, а себе, т.е. тем, в ком они увидели себя (ту самую брошенную девочку или брошенного мальчика, которым никто не помог). Помогая, они пытаются исправить свое прошлое, они бессознательно заботятся о себе самих в лице других.

Проблема в том, что чем больше власть этой проблемы над вами, тем больше вы пытаетесь помогать другим в ущерб своему здоровью, времени, интересам, личному пространству, а иногда и здоровью своих близких. Как правило к таким людям прямо липнут ситуации, в которых надо проявить максимальную заботу и жалость (брошенные котята, сбитые собаки, неблагополучные семьи-соседи, — все те, чья жизнь и трагичная судьба не даёт спокойно спать по ночам, а в это время их собственные семьи «теряют» свою мать\отца\супруга, ведь они вечно где-то кого-то спасают).

Как правило, у таких людей у самих очень большая и неудовлетворённая потребность в заботе. Не умея организовать заботу о себе самом (своими силами, или получить её со стороны), — они проецируют свою потребность на внешний мир (кошки, собаки, обездоленные люди) — и заботятся о них. Одним из симптомов такого дефицита заботы, как это не странно, является неспособность принимать заботу других, этот навык просто неразвит.

Такие люди считают, что недостойны заботы и хорошего обращения к ним (причины разные: я плохой; у меня не так уж плохо все, другим хуже, чем мне; принимать помощь — это стыдно; я не заслужил и так далее, а у многих эти комплексы развиваются в страхи и паранойю: мне помог человек, значит ему что-то нужно; я останусь должен; мной потом будут манипулировать через помощь, оказанную мне и т.д.).

Работая над этой проблемой надо помнить, что помогая другим (а по сути, делая за них всю работу) вы мешаете им расти и развиваться, вы же сами делаете из них жертв.

Для иллюстрации приведу свой любимый пример про велосипед: вы не сможете ни научить, ни научиться кататься на велосипеде, если вместе с вами на одном седле будет сидеть помогающий и управлять вашими ногами на педалях, «чудо» произойдет только тогда, когда помогающий лишит своего ученика какой-либо поддержки и отойдет в сторону, позволяя ему самому совершать ошибки и спокойно относясь к его «падениям».

Эта проблема так же тесно связана с отношением к родителям (или тем значимым взрослым, которые по вашему мнению «бросили вас на произвол судьбы»), пока вы не простите все обиды, связанные с этой сферой, нездоровое желание помогать другим будет появляться снова и снова в качестве компенсации. Тут, как и во всех описанных в этой статье случаях, нет места спорам о том, кто первый начал «яйцо или курица», «помогающий» переборщил со своей помощью или «ученик» попался слишком инертный, — это не важно.

У каждого в подобной ситуации равная доля ответственности, у каждого есть равное право сказать «СТОП». Более того, забегая в перед, скажу, что в нас всегда в равной степени живет и «помогающий» и «ученик» («спаситель» и «жертва», «ответственная мамочка» и «неразумный ребенок» и так далее), мы просто меняем эти амплуа в себе в зависимости от ситуации. Все эти пары – две стороны одной медали, и если вы обнаружили в себе одну, то даже не сомневайтесь, вторая где-то поблизости.

Отдельно уделю внимание женщинам (небольшое лирическое отступление). У них проблема помощи проявляется особенно ярко, за счет материнского инстинкта (инстинкт – очень сильные механизм, особенно если этот инстинкт не реализован. Здесь речь идет не только об отсутствии детей, но и о меньшем количестве детей, чем хотела бы женщина).

В желании женщин помочь другим всегда есть что-то материнское, желание всех спасти, всех «накормить с ложечки», «запеленать и положить спать» (это тоже процесс гипперкомпенсации). Проявляя такое поведение к другим, они тратят энергию, предназначенную для их детей (образно говоря пытаются сунуть грудь тем, для кого она не предназначена).

Здесь скрывается и одна из причин психологического бесплодия: женщина начинает растрачивать свою материнскую любовь и энергию на всех, кому не лень, а не копит ее для того чтобы свершилось материнство (она не может удержаться от того, чтобы не растратить ее всю, копить ее она не может себе позволить точно по той же причине, по которой людям с такой проблемой сложно принять чужую помощь или что-то со стороны: отдать – не вопрос, взять – уже проблема).

Если женщина не работает над собой, то ей так и не удается накопить эту священную, уникальную энергию и стать мамой, поскольку она дарит ее мужу, родителям, чужим детям подружек, воспитанникам и ученикам и так далее. Материнская энергия всегда льется через грудь женщины (молочные железы).

Если эта энергия отдается не тому, для кого она предназначена, в груди возникает блокировка, которая может вылиться в мастопатию или опухоль. Грудь предназначена только для грудного младенца! Ни взрослому ребенку, ни мужу, ни родителям «совать» ее не нужно (это противоестественно в конце концов во всех смыслах). Мужа надо учиться любить, как мужчину; родителей любить, почитать и уважать, как тех, кто дал тебе жизнь, с благодарностью; к взрослым детям надо относится соответственно возрасту, а не как к грудным младенцам; к ученикам надо относиться только как к ученикам и не переходить грань, не пытаться им заменить родителей, не пытаться додать им то, что по вашему мнению им не дают их родные и так далее).

Об этой же проблеме, только под другим углом говорил и Берт Хеллингер в своих работах: каждый должен быть на своем месте, если вы относитесь к кому-то как к ребенку, он занимает место вашего ребенка и на «настоящего» ребенка уже нет ни сил, ни энергии, ни времени. И так с любыми отношениями. Здесь тоже нет никакого другого способа выйти из этого замкнутого круга кроме как разорвать его волевым осознанным решением.

В последние годы тенденция ухудшается, и я наблюдаю много мужчин, у которых обнаруживают опухоль груди (психологическая причина та же, плюс то, что мужчина выполняет в семье женскую функцию заботливой матери, а не мужскую, как положено).

Вернемся к основной теме статьи. Желание помочь другим исходя из нереализованного материнского чувства очень тесно связано с чувством ответственности за всех и каждого, причем именно неадекватного чувства ответственности (такие люди относятся ко всем, как к неразумным детям).

Важный момент: «неразумные дети» существуют до тех пор, пока есть «ответственные мамочки», готовые всегда помочь и «дать сисю». Этот цикл будет продолжаться до тех пор, пока «неразумные дети» не избавятся от опеки таких «мам» и не станут думать своей головой и решать все вопросы самостоятельно, либо пока «мамочки» не повзрослеют и не отстанут со своей помощью. Чем больше вы помогаете, тем менее самостоятельный становится человек.

Это далеко не все, что стоит за желанием помочь. Всем приятно чувствовать себя помогающим, «спасителем», чего уж греха таить («спаситель» чувствует себя выше, умнее, опытнее и т.д. просто по умолчанию, это не может не тешить наше Эго).

Но спаситель на то и спаситель, он занимается спасением, это его «миссия», а тот, кого он спасает — это всегда жертва, причем вечная жертва. И снова парадокс: жертва остается жертвой ровно до тех пор, пока спаситель не перестанет ее спасать. Только тогда жертва поймет, что спасать (а по сути тащить ее на своем горбу) больше некому, она начнет грести самостоятельно по направлению к берегу.

Реже бывает ситуации, когда жертва «прозревает» и отбиваясь от рук «спасителей» начинает-таки самостоятельно грести к пресловутому берегу, понимая, что многочисленные спасители тащат ее в разные стороны как лебедь, рак и щука и меньше всего думают о реальной помощи. Здесь, как и во всех предыдущих примерах, этот замкнутый круг можно только разорвать. Ждать, когда эта карусель остановится сама собой – нет смысла, спрыгивайте на скорости. Кем бы вы ни были (спасателем или спасаемым) рано или поздно вы поймете, что просящему помощь (а иногда и спасателю) на самом деле не нужен результат. Процесс помощи нужен, а результат — нет! Вот такой вот еще один парадокс.

Еще один важный аспект: желание помочь часто имеет в своей основе элементарное неумение сказать НЕТ, а за неумением сказать нет всегда скрывается недостаточно высокая самооценка и неуверенность в себе. То есть в этом случае даже желания помочь нет в чистом виде. Есть просто страх отказать, страх того, что про меня подумают в случае чего, страх осуждения, чувство вины. Причины такой ситуации не в «злостном манипуляторе», а в вас самих, в зависимости от мнения других, в неуверенности. С этими проблемами и надо работать. Сомневаетесь, сказать ли «НЕТ»? Тогда спросите себя, а не забирает ли помощь другим мои личные ресурсы? Не лишает ли собственной жизни, не крадёт ли меня у близких? Не лишает ли душевного равновесия? То-то же…

Хотите помогать другим людям, — похвально, но убедитесь, что за этим желанием не стоят вышеупомянутые причины. В противном случае от вашей помощи не будет пользы ни вам, ни тому, кому помогаете.

Отказ от помощи (четвертая стадия)

В определенный момент наступает период перенасыщения помощью и понимание, что ресурсов на помощь другим тратится гораздо больше, чем на себя и свои процессы. Происходит переоценка ценностей и себя и человек четко осознает, что в помощи другим на самом деле нет нужды. Желание давать советы, помогать – все отваливается, причем иногда происходит это даже с небольшим перегибом в другую сторону: хочется отгородиться от всех и ни то, что советы перестать давать даже если попросят, а даже мнения по какому-то вопросу высказывать не хочется (мы должны попробовать оба полюса перед тем, как найти золотую середину).

Помощь без желания помочь (пятая стадия)

Существует ли «настоящая» искренняя помощь? Да, людям безусловно можно помогать, но такая помощь оказывается с совершенно другого уровня восприятия и это совершенно другой вид помощи («помогать без желания помогать», т.е. без жалости и сочувствия, совершенно равнодушно, не беря ответственность при этом за другого человека, его процессы и результаты, без желания, чтобы твою помощь приняли, и она пошла в прок, без необходимости ответной реакции и благодарности и т.д.). Такой помощью, например, являются дневники практиков, в которых они описывают все процессы, все стадии исцеления в меру своих возможностей. Такая помощь (из разряда «я оставлю это здесь, кому надо, тот увидит\прочитает\поймет») — экологична и эффективна для обеих сторон.





Подытожим…

Границы этих стадий не четкие и довольно размытые. Часть из нас может уже находится на четвертой стадии, а часть все еще будет капризничать и требовать помощи, как на первой – это нормальное явление. Главное то, какая стадия является ведущей (т.е. осознанность в действиях и процессах). Когда есть осознанность – всегда будет движение вперед. опубликовано econet

Автор Ксения Голицина

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