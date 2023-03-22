Они лежат там огромной кучей, но совершенно не пахнут. Потому что там вечный холод

В моей голове есть отдельное место, где я хороню людей. Они лежат там огромной кучей, но совершенно не пахнут. Потому что там вечный холод. Оттаскивает туда тела специально обученный пингвин. Он затаскивает их на вершину холма, потом падает на пернатую пушистую попу и радостно катится вниз, за следующим.

Иногда я сам прихожу к этому холму. Вглядываюсь в лица. Вот коллега с прошлой работы. Пингвин притащил его совсем недавно, лицо не успело покрыться инеем. А вон там, из-под кучи, выглядывает синяя рукавичка. Это Алёна из параллельного класса. А вот здесь лишь клочок непонятного цвета. Вообще не помню, кто это. Продавец из ларька? Учительница пения в третьем классе?

Порой бывает так, что пингвин утаскивает кого-то из этой кучи обратно. Тело оттаивает, начинает шевелиться, порою даже совсем оживает и вновь становится хорошим знакомым.

А бывает так, что у одного и того же человека несколько тел в моей голове. И каждый раз думаешь — всё, это последнее. А год спустя пингвин тащит очередное.

У кого-то в голове лежит и моё тело. Возможно, что и не одно. опубликовано econet

Автор Арина Цианова

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