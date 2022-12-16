Переживите туман

В жизни каждого из нас сбываюсь моменты, когда роза по какой-то причине блекнет, а музыка больше не волнует нас.

Находиться рядом с чем-то прекрасным или драгоценным, но не быть способным пережить это - самая изощренная форма пытки.

Роберт Джонсон

В жизни каждого из нас сбываюсь моменты, когда роза по какой-то причине блекнет, а музыка больше не волнует нас, или добрая, нежная душа человека, живущего бок о бок с нами, больше не способна смягчить наше сердце.

Смена настроения столь же естественна, как переходы от света к тени, когда тучи набегают на солнце и потом рассеиваются.

Однако это становится форменной пыткой, когда мы полагаем, что роза перестала радовать нас своими красками, музыка больше не способна волновать, или, что хуже всего, когда мы заключаем, что человек, с которым мы близки, больше не кажется нам ни добрым, ни нежным.

По правде говоря, хуже, чем вообще ничего не видеть, может быть только ситуация, когда нас не трогает то, что мы видим. Конечно, вещи и люди меняются, но, тем не менее, мы никогда не сможем признать реальности изменений или потерь, если не сможем признать и принять нашу неспособность время от времени чувствовать то, что мы видим.

Часто эмоциональные трагедии в жизни начинаются в тот момент, когда мы меняем свою жизнь — меняем партнеров, религию, работу, чтобы вновь обрести ощущение внутреннего смысла, которое в оцепенении спит внутри нас.

Я вспоминаю человека, построившего дом на утесе у моря, чтобы его порой окутывал туман, но туман простоял в течение целого месяца. Человек проклял это место и переехал, но спустя неделю после того, как он уехал, туман разошелся.

Вследствие нашей человеческой природы вокруг сердца каждого из нас иногда собираться туман, и часто сама наша жизнь зависит от безмолвной храбрости, позволяющей дождаться того дня, когда туман рассеется.опубликовано econet.ru

Марк Непо, "Книга вдохновения"

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