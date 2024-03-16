Люди-сокровища

Сокровища потому и не могут добиться самоуважения, что у них нет главного - собственной самости.

Сейчас расскажу, как у некоторых людей стремление к самоуважению превращается в корону, и чем больше они пытаются себя уважать, тем выше и шире растет их корона.

Девушка считает себя ценной добычей и все действия молодого человека рассматривает только в этом ключе. Она продавец на Авито, он - покупатель, ей кажется, что он весело болтает по телефону не для того, чтобы выгодней купить нужную ему вещь, а флиртует с ней, начинает на нее охоту, даже не видя ее. Он предлагает перед покупкой проверить в кафе, как вещь работает, она видит в этом явный признак того, что он хочет ее соблазнить.

И действительно! Он медленно подбирается к ее локтю, как ей кажется. Да, в кафе просто тесно, но она-то знает, что ее локоть не может не манить. После встречи он исчезает, но она понимает, что это - коварный пикапер, который следует хитрой стратегии и молчит специально, чтобы свести ее с ума!

Комментировать письмо приходит другая дама (еще одно сокровище) и сочувствует автору, не видя абсурда ситуации. Как небезопасно! Как она рискует, настолько сближаясь с незнакомым мужчиной в людном кафе. Хотя мужчина не только не сближался, но и не знал, под каким предлогом сбежать, а теперь увиливает от встречи, которую она выпрашивает. Но как бы он себя ни вел, сокровища во всем будут видеть охоту на себя, поскольку весь мир смотрит на них с вожделением. Да, от них разбегаются врассыпную, но лишь для того, чтобы запутать следы, а потом непременно напасть.

У мужчин такая корона отрастает не реже. Ну конечно девушка шарахается не от того, что он ей противен, а потому что боится своих чувств, которые кружат ей голову. Он сообщает ей, чтобы она не боялась его, он ее никогда не обидит. Если она забанила его везде, он присылает ей предложение выйти за него замуж. Она ведь явно этого добивается! А как иначе? Он ведь завидный жених, всякая хотела бы иметь такого! Вы много раз такое видели в жизни, я уверена: она его - на "уй, он ее - в загс. Ведь брак с ним - редкая удача.

Посмотрите внимательно на людей-сокровищ. Им всем всегда - прямая дорога в минус и вниз (не только в любовных отношениях). Они окажутся в минусе с каждым, кто им приглянется, и очень быстро. Не только потому, что выбирают они людей с ОЗ намного больше, чем у них (не могут объективно увидеть себя в зеркале, их значимость для других кажется им большой), в основном потому, что общаются с этими людьми они так, как будто симпатия к ним - вопрос изначально решенный.

Когда такие люди читают про самоуважение, они думают: да, наверное я мало уважаю себя, я достоин большего. И прогоняют прочь любые здоровые сомнения в том, что они - сокровища, утверждаются в этом еще больше.

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Почему это происходит?

Это происходит из-за слияния границ.

Настоящее самоуважение предполагает, что вы делите границы с другими людьми. Вы признаете свою отдельность, свою субъектность, свою личностную автономию и отдельность всех других людей, их изначальную безучастность к вам.

Как сделать эти умные слова не умозрительными, а работающими на практике?

Это можно сделать с помощью мантр-установок, которые нужно не просто говорить себе, а чувствовать.

1. "Я никому не нужен, никто не нуждается во мне, кроме самых близких"

2. "Все люди заняты своими делами, все думают о себе, а не обо мне"

Когда сокровища впервые начинают произносить эти мантры и чувствовать то, о чем говорят, их охватывает боль и страх. Им хочется плакать от того, что этот мир оказывается такой равнодушный, холодный, безучастный.

Мир не безучастный, но сокровища под участием подразумевают полное слияние с миром, такое состояние, когда все только и заняты ими, они важны для всех, всем интересны, всем очень нужны, и не просто нужны, а нужней себя, то есть по большому счету другие люди и живут лишь для того, чтобы участвовать в жизни сокровища.

Когда эгоцентрическая модель впервые дает трещину и до сокровища доходит, что каждый субъект в этом мире сам является своим центром, занят собой, а на других может не обращать никакого внимания, и в частности его может не видеть и не замечать, сокровище чувствует протест. Нет! Мир не может быть так жесток. Нет! Люди - братья. Под братьями он имеет в виду "мои мамки-няньки".

По контрасту с детским слиянием субъектный мир действительно кажется очень холодным, но на самом деле он во много раз более гуманный, поскольку разделение границ позволяет каждому субъекту распоряжаться своей свободой.

Это как если бы над вами все время кто-то стоял как нянька, а потом оставили бы вас в покое, и вы начали бы наконец делать то, чего вам хочется.

В субъектном мире очень много воздуха, простора, идей, возможностей, а мир эгоцентрика - душный и маленький как чулан с игрушками.

Но выбираясь из чулана впервые, можно почувствовать, что свобода - это очень страшно. К этому надо привыкнуть, надо вырастить опоры, чтобы чувствовать себя в субъектном мире устойчиво и не держаться все время за чужой локоть.



Сокровища потому и не могут добиться самоуважения, что у них нет главного - собственной самости. Их "само" всегда предполагает полное слияние с другими. Они пытаются опереться на себя, но опираются на других, поскольку другие - их неотрывная часть. Без разделения границ не может быть самоуважения, вместо самоуважения возникает иллюзия, что все вокруг тебя очень ценят и уважают.

"Я очень уважаю себя", - скажет, например, автор из вчерашнего письма, а почувствует не самоуважение, а уважение и даже восхищение парня с Авито. Если она представит, что парень на нее плевать хотел, забыл о ее существовании, не считает интересной, она тут же скукожится, съежится, поникнет и почувствует себя незначимой. От самоуважения не останется и капли!

Именно взгляд симпатичного человека определяет ценность человека-сокровища, он в слиянии с каждым, кто ему нравится. Поэтому любая попытка самоуважения тут же вызывает иллюзию, что другие смотрят на него восхищенно, а если он пытается представить равнодушный взгляд, он чувствует себя пустым местом. Пустым местом не только для другого человека, но и для себя!

Отделить от себя других нужно для того, чтобы наконец-то обрести Себя, отдельного, собственного.

Пусть другой считает вас неинтересным, это его личное дело, это его интересы, а в области своих интересов вы - самое интересное.

Пусть другой не любит вас или даже не замечает, но вы себя любите и замечаете постоянно.

Вот что такое самоуважение. Оно не только не дает короне расти, оно помогает ее снять полностью.

Если вы уважаете себя, вы всегда можете на себя опереться, поддержать себя, и вам не нужно иллюзий, вам не надо представлять, что вас любит тот, кто вас не любит, вы намного легче и быстрей замечаете, что да, он не любит, равнодушен, безучастен.

Равнодушие нормально для неблизких людей, поэтому вы делаете вывод, что с этим человеком вам нужна дистанция, он неблизкий, не хочет иметь вас в близком круге, не видит вас рядом с собой. Но вы не испытываете при этом крах самооценки, потому что у вас есть самоуважение, та главная часть самооценки, которая зависит только от вашего отношения к себе, не зависит от того, кому вы понравились, кому разонравились, а кому не нравились никогда. У себя есть вы сами.

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Именно самоуважение дает вам стабильное чувство собственной ценности. Для себя! Корона дает иллюзию ценности для всех других, тех, кто к вам равнодушен, а самоуважение дает обрести реальную ценность для себя.

Для себя - это совсем не мало. Этого достаточно, чтобы быть счастливым и свободным.

Разделение границ не только не мешает устанавливать близкие связи с людьми, но и помогает, поскольку вы не цепляетесь за тех, кому вы не интересны, вы устанавливаете связи с теми, кому вы интересны, настолько близкие, насколько позволяет взаимность, вы не набиваете свое поле хвостами полумертвых гештальтов, не тянете отношения, которые вам ничего не дают, а только забирают у вас силы.

Но начинается самоуважение именно с разделения границ и с согласия понимать, что вы не являетесь сокровищем для других людей по умолчанию. Для себя - да. Но любой другой человек может считать вас незначимым, ненужным, это - его полное право, у вас есть точно такое же право насчет него.

И это самое прекрасное, что есть у людей, их субъектная автономия, право объединяться в союзы по личному(!) выбору.

Получается отделять самоуважение от короны? опубликовано econet

Автор Марина Комиссарова

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