Этот рецепт ньокки ди дзукка - совершенно простой, но следует иметь в виду, что отваривать их следует сразу после изготовления

Этот рецепт ньокки ди дзукка - совершенно простой, но следует иметь в виду, что отваривать их следует сразу после изготовления, не дожидаясь пока они начнут портиться. Тыкву для этого вида ньокк предлагают отваривать или готовить на пару, но, по нашему семейному опыту, лучше всего ее запекать. Тогда готовые изделия получатся не водянистыми и хорошо сохранят форму в процессе варки. Главное – отваривать ньокки в большом количестве подсоленной воды.

Тыквенные ньокки ди дзукка

Ингредиенты:

700 г тыквы

250 г семолы из твердых сортов пшеницы

1 куриноe яйцо

25 г тертого сыра пармезан

соль

мука для замеса теста

Для соуса:

100 г сливочного масла

100 г тертого сыра пармезан

4-5 листиков свежего шалфея

Вам также понадобится:

дощечка для приготовления ньокк или мелкая терка

доска для замеса теста

нож

кастрюля для отваривания ньокк

противень

Кол-во порций: 4

Время приготовления: 60

1. Разогрейте духовку до 200°С.

2. Выложите тыкву на противень и запекайте в разогретой духовке 1 час. Как только одна сторона станет темно золотистого цвета, переверните тыкву.

3. Остудите тыкву, очистите от кожуры и мелко натрите.

4. На рабочую поверхность просейте горкой муку, сделайте в центре углубление, добавьте тертую тыкву, яйцо, щепотку соли и пармезан и замесите тесто.

5. Тщательно вымешивайте его около 20 минут, по мере необходимости подсыпая муку. Тесто должно получиться мягкое и эластичное, чуть влажное внутри.

6. Сформуйте из теста цилиндр длиной 10 см.

7. Отрежьте небольшой кусок теста, скатайте из него колбаску диаметром примерно 1,5 см и нарежьте ее на небольшие кусочки длиной 1 см. Каждый кусочек скатайте в шарик, выложите на доску для ньокк и слегка придавите. Если у вас нет специальной доски, то воспользуйтесь мелкой теркой.

8. Подготовленные ньокки выложите на поверхность, присыпанную мукой, а затем отварите в кипящей подсоленной воде в течение 7 минут.

9. Тем временем приготовьте соус. Растопите в сковороде сливочное масло, добавьте к нему листья шалфея и прогрейте их в течение 3 минут.

10 Готовые ньокки откиньте на дуршлаг, выложите в сковороду с маслом и прогрейте 2 минуты. Затем выложите на тарелки, посыпьте тертым пармезаном и сразу подавайте. Готовьте с любовью! econet

Автор: Элла Мартино

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