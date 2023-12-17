Что же такого пожелать… Деньги! Власть! Известность! Слава! Безбедное существование себя и близких! Мысли превратились в настоящий ураган.

"Я знаю, что я хочу исправить..."

Один мужчина как-то раз увидел странный сон. В нем он долго-долго взбирался на какую-то черную, практически отвесную скалу. Путь был настолько сложен, что бросал буквально вызов существованию. Назад дороги уже не было. Отказаться от подъёма означало сорваться в пропасть и исчезнуть навеки.

Но мужчина твердо карабкался вверх, зная, что там его ждет великая награда. И он не ошибся! На вершине сам Создатель явился ему в виде столба ослепительного бело-золотистого света. Ощущение благоговения и величия было таким всеобъемлющим, что мужчина даже во сне почувствовал невероятную легкость и покой во всем теле.

Этот столб света и был наградой, так как вместе с этим светом мужчина мог воспользоваться всей властью и мощью Создателя так, как пожелает, но только лишь на 15 минут. Таково было условие. Но главным условием было то, что свои желания нужно было обязательно произнести вслух…

Мужчина сделал первый шаг и с удивлением обнаружил, что столб света теперь движется вместе с ним. Конечно! Через 15 минут свет погаснет, а вместе с ним уйдет и всемогущество. Нужно было торопиться…

Он стал отчаянно соображать, что же такого пожелать… Деньги! Власть! Известность! Слава! Безбедное существование себя и близких! Мысли превратились в настоящий ураган. Сердце неистово колотилось. Руки, ноги и язык не слушались его.

«Но как же так!», воскликнул мужчина. «Я ведь сейчас обладаю невероятным могуществом! А меня не слушаются даже ноги, руки и язык!»

«ПРОШЛО ПЯТЬ МИНУТ!», раздался громовой голос, который было слышно везде, словно ты оказался в центре большого-большого колокола.

Мужчина с удивлением обнаружил, что почему-то вышел из столба бело-золотистого света. Он пытался вернуться в него, но всякий раз что-то отталкивало его. На все его вопросы ответом было лишь молчание. «Наверное, я пожелал что-то нехорошее, что могло принести мне и другим людям вред…», робко подумал он. Не успели эти мысли возникнуть в его сознании, как ощущение легкости и покоя вернулось. Он снова оказался внутри яркого столба света.

«ПРОШЛО ДЕСЯТЬ МИНУТ!», снова раздался тот же громовой голос.

«Как же так?!», воскликнул мужчина. «Неужели я потратил целых десять минут всемогущества впустую?» Им овладела настоящая паника. Он теперь боялся чего-либо желать, чтобы его снова не вытолкнуло из столба света. Мысли окончательно спутались. Все, чего он когда-либо желал получить, теперь казалось ему мелким, ничтожным, которое превратится в пыль через какое-то время.

«ОСТАЛАСЬ ОДНА МИНУТА!», неумолимо прогремел голос.

Мужчина зажмурился и закрыл лицо руками. Процесс напряженного размышления неожиданно прекратился. Человек снова почувствовал себя в столбе света, который выталкивал его всякий раз, когда тот начинал сильно волноваться и буквально трястись от возбуждения и напряжения. Словно свет говорил ему «расслабься и успокойся». Только теперь мужчина осознал это.

«ТРИДЦАТЬ СЕКУНД!»

Сейчас мужчина действительно успокоился и даже начал улыбаться. Наконец, он понял, чего действительно хотел пожелать.

«ДЕСЯТЬ СЕКУНД!»

«Да, теперь я знаю, чего хочу!», произнес мужчина и только хотел это произнести, как…проснулся.

Он выбежал на улицу и побежал со всех ног. Прохожие удивленно смотрели ему вслед. Мужчина даже не обратил внимания, что все время, пока бежал, говорил вслух свою последнюю фразу «я знаю, чего хочу!»

Он бежал уже очень долго, пока не выбился из сил. «Вот она!», пробормотал он, увидев где-то далеко вдали знакомые очертания.

Там виднелся черный пик той самой скалы, которую он видел во сне. «Я должен взобраться… Мне хватит теперь и пяти секунд!»

Но силы оставляли его, мужчина не мог даже передвигаться. Внезапно он услышал какой-то голос.

- Куда же ты собрался? – мужчина заметил фигуру старца, появившуюся буквально из-под земли.

- Я хочу взобраться на ту скалу! – ответил мужчина. – Сейчас я знаю, чего хочу! Теперь у меня все получится.

- Но ведь это был всего лишь сон, - сказал старец. – А на эту скалу не сможет взобраться ни один человек, даже самый опытный альпинист. Ты только посмотри на нее!

- Я должен сделать это! – говорил мужчина, который даже не удивился появлению старца и тому, что тот знает про сон. – Теперь мне хватит и нескольких секунд…

- Неужели ты правда поверил в то, что можно обрести всемогущество хотя бы пятнадцать минут или секунд? – спросил его старец.

Мужчина не нашелся, что сказать, и вопросительно смотрел на своего необычного собеседника.

- Всемогущество не может быть ограничено во времени, - продолжил старец. – Если ты его обретешь, то обретешь навсегда. Однажды став богом, ты уже никогда не вернешься к человеческой ипостаси. Однако испытание всемогуществом, которое ты прошел, действительно дорогого стоит. Ты сказал, что знаешь, чего хочешь теперь. О чем же ты хотел попросить бога?

- В те последние секунды, стоя в столбе божественного света, я понял, что больше всего жалею о том, что сделал больно дорогим и близким мне людям, - сказал мужчина. – Я хочу исправить это, сделать так, чтобы этого никогда не было.

- Изменить прошлое? – воскликнул старец. – Да, для бога нет ничего невозможного. Но ты был бы удивлен результатом. То, что ты называешь «ошибкой», является твоим уроком. Да, ты сделал больно тем, кто тебе дорог. Но, переписав прошлое, ситуация повторилась бы вновь. Это не только твой урок. С точки зрения всемогущества твое желание не имеет смысла – тебя в очередной раз вытолкнуло бы из столба света…

- Что же мне делать? – в полной растерянности спросил мужчина.

- Попросить прощения у всех, кому ты причинил боль, - серьезно сказал старец. – Да не просто попросить, а действительно получить его. Неужели это сложнее, чем забраться на черную скалу, рискуя жизнью ради этого?

Образ старца растворился в воздухе, оставляя мужчину наедине со своими мыслями. Силуэт черной скалы по-прежнему виднелся на горизонте…

Мужчине почему-то вспомнился столб света и то ощущения покоя, которое тогда у него было. На какой-то миг ему показалось, что чувство всемогущества вернулось… Сейчас после слов старца у него появился выбор, и скала теперь не представлялась единственным способом решить все свои проблемы… опубликовано econet

Автор: Дмитрий Вострухов

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