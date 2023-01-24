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Порознь их не бывает...

Источник: bibo.kz 24 января 2023 5936
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Куда уходит любовь? - спросило маленькое счастье у своего отца...

Порознь их не бывает...

Куда уходит любовь? - спросило маленькое счастье у своего отца. 

- Она умирает, - ответил отец. Люди, сынок, не берегут то, что имеют. Просто не умеют любить! 

Маленькое счастье задумалось: Вот вырасту большим и стану помогать людям!

Порознь их не бывает...

Шли годы. Счастье подросло и стало большим. Оно помнило о своём обещании и изо всех сил старалось помогать людям, но люди его не слышали. И постепенно Счастье из большого стало превращаться в маленькое и чахлое. Очень оно испугалось, как бы совсем не исчезнуть, и отправилось в дальний путь, чтобы найти лекарство от своего недуга. 

Долго ли коротко ли шло Счастье, не встречая никого на своём пути, только стало ему совсем плохо. И остановилось оно отдохнуть. Выбрало раскидистое дерево и прилегло. Только задремало, как услышало приближающиеся шаги.

Открыло глаза и видит: идёт по лесу дряхлая старуха вся в лохмотьях, босая и с посохом. Кинулось счастье к ней:

- Присаживайтесь. Вы, наверное, устали. Вам нужно отдохнуть и подкрепиться. 

У старухи подкосились ноги, и она буквально рухнула в траву. Немного отдохнув, странница поведала Счастью свою историю:

- Обидно, когда тебя считают такой дряхлой, а ведь я так ещё молода, и зовут меня Любовь!

- Так это вы Любовь?! поразилось Счастье - Но мне говорили, что любовь это самое прекрасное из того, что есть на свете!

Любовь внимательно взглянула на него и спросила: 

- А тебя как зовут? 

- Счастье. 

- Вот как? Мне тоже говорили, что Счастье должно быть прекрасным!

С этими словами она достала из своих лохмотьев зеркало. Счастье, взглянув на своё отражение, громко заплакало. Любовь подсела к нему и нежно обняла рукой. 

- Что же с нами сделали эти злые люди и судьба? - всхлипывало Счастье. 

- Ничего, - говорила Любовь, - Если мы будем вместе и станем заботиться друг о друге, то быстро станем молодыми и прекрасными. 

И вот под тем раскидистым деревом Любовь и Счастье заключили свой союз никогда не разлучаться.

Порознь их не бывает...

С тех пор, если из чьей-то жизни уходит Любовь, вместе с ней уходит и Счастье, порознь их не бывает. А люди до сих пор понять этого не могут. опубликовано econet.ru

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet

Источник: https://econet.ua/

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