Куда уходит любовь? - спросило маленькое счастье у своего отца...

Куда уходит любовь? - спросило маленькое счастье у своего отца.

- Она умирает, - ответил отец. Люди, сынок, не берегут то, что имеют. Просто не умеют любить!



Маленькое счастье задумалось: Вот вырасту большим и стану помогать людям!

Порознь их не бывает...

Шли годы. Счастье подросло и стало большим. Оно помнило о своём обещании и изо всех сил старалось помогать людям, но люди его не слышали. И постепенно Счастье из большого стало превращаться в маленькое и чахлое. Очень оно испугалось, как бы совсем не исчезнуть, и отправилось в дальний путь, чтобы найти лекарство от своего недуга.



Долго ли коротко ли шло Счастье, не встречая никого на своём пути, только стало ему совсем плохо. И остановилось оно отдохнуть. Выбрало раскидистое дерево и прилегло. Только задремало, как услышало приближающиеся шаги.

Открыло глаза и видит: идёт по лесу дряхлая старуха вся в лохмотьях, босая и с посохом. Кинулось счастье к ней:

- Присаживайтесь. Вы, наверное, устали. Вам нужно отдохнуть и подкрепиться.



У старухи подкосились ноги, и она буквально рухнула в траву. Немного отдохнув, странница поведала Счастью свою историю:

- Обидно, когда тебя считают такой дряхлой, а ведь я так ещё молода, и зовут меня Любовь!

- Так это вы Любовь?! поразилось Счастье - Но мне говорили, что любовь это самое прекрасное из того, что есть на свете!

Любовь внимательно взглянула на него и спросила:

- А тебя как зовут?

- Счастье.

- Вот как? Мне тоже говорили, что Счастье должно быть прекрасным!

С этими словами она достала из своих лохмотьев зеркало. Счастье, взглянув на своё отражение, громко заплакало. Любовь подсела к нему и нежно обняла рукой.

- Что же с нами сделали эти злые люди и судьба? - всхлипывало Счастье.

- Ничего, - говорила Любовь, - Если мы будем вместе и станем заботиться друг о друге, то быстро станем молодыми и прекрасными.



И вот под тем раскидистым деревом Любовь и Счастье заключили свой союз никогда не разлучаться.

С тех пор, если из чьей-то жизни уходит Любовь, вместе с ней уходит и Счастье, порознь их не бывает. А люди до сих пор понять этого не могут. опубликовано econet.ru

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