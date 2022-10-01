Индивидуальность – уникальное сочетание характеристик, в различной степени соответствующих каждому из нас.

Психология изучает мышление и поведение, охватывая все аспекты человеческого существования. Это и академическая дисциплина, и прикладная наука, предметом изучения которой являются индивидуальные особенности и групповое взаимодействие. Мы все живём по определённым психологическим законам, о которых подспудно догадываемся, но не всегда в полной мере осознаём.

7 любопытных психологических законов

Все мы ощущаем себя примерно одинаково

Мы нуждаемся в людях, которые нас любят и восхищаются нами. Мы склонны критиковать себя, но в то же время не используем львиную долю своих возможностей.

Мы имеем некоторые личные слабости, но в основном способны их компенсировать. Наши сексуальные предпочтения могут создать нам проблемы. Внешне стойкие и дисциплинированные, внутри мы склонны к волнениям и опасениям. Порой мы серьёзно сомневаемся в правильности своих решений.

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Человеческая природа

Индивидуальность – уникальное сочетание характеристик, в различной степени соответствующих каждому из нас. Мы так похожи в наших мыслях, надеждах и мечтах, но наивно полагаем, что жизненные трудности сваливаются лишь на нашу голову.

Проблемы начинаются тогда, когда вы пытаетесь подавить свои чувства, думая, что они ненормальны. Отсюда родом фрустрация и другие серьёзные проблемы. Не так важно достичь идеального результата, важно начать.

5 этапов принятия неизбежного

Вы, вероятно, уже слышали об этой особенности человеческой психики из многочисленных источников. В оригинальном исследовании говорилось о том, что когда человек оказывается лицом к лицу с надвигающейся смертью или другой столь же серьёзной проблемой, он проходит серию эмоциональных фаз:

1. Отрицание. «У меня всё отлично»; «Это не может случиться, только не со мной».

2. Гнев. «Почему я? Это несправедливо!»; «Как такое может со мной случиться?»; «Кто виноват?»

3. Торг. «Я сделаю всё ради ещё нескольких лет»; «Я отдам все мои сбережения если…»

4. Депрессия. «Я так расстроен, зачем вообще о чём-то беспокоиться?»; «Я скоро умру, какой во всём этом смысл?»

5. Принятие. «Всё будет в порядке». «Я могу противостоять проблеме, но я также могу подготовиться к худшему».

Вы можете повлиять на сновидения спящего человека

Мозг часто вплетает ощущения спящего человека в реальность его сна. Скажем, вы обольёте спящего водой, а после пробуждения он, скорее всего, расскажет вам, что ощущение элегантно встроилось в его сон. Эта особенность человеческой психики вдохновила создателей фильма «Начало».

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Эффект свидетеля

Вы возможно верите, что если вам внезапно станет плохо на улице, то в людном месте вам скорее окажут помощь. Однако бесчисленные эксперименты доказывают обратное. Чем больше вокруг наблюдателей, тем меньше вероятность, что один из них поможет вам. Это связано с феноменом под названием «распределение ответственности», когда склонность человека к принятию на себя ответственности снижается в присутствии других людей.

Эффект коктейльной вечеринки

Даже в шумном людном месте, услышав своё имя, вы способны отсеять другие звуки и сфокусироваться на нужном голосе. Этот эффект также относится к любой другой важной информации. Этот эффект изменил представление психологов о способах привлечения внимания аудитории.

Эффект Моцарта

Выявленный в некоторых исследованиях эффект Моцарта заключается в том, что прослушивание музыки Моцарта способно стимулировать работу коры головного мозга, тем самым повышая эффективность выполнения мыслительных задач.

Под влиянием произведений Моцарта человек лучше визуализирует пространственные модели и оперирует ими в определённой временной последовательности. опубликовано econet.ru

перевод Евгении Яковлевой

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