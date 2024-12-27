Раклет переводится как «скребсти», то есть расплавленный сыр нужно соскребать и полученную горячую массу можно макать что угодно – хлеб, отварной картофель, кусочки овощей

Раклет – это национальное швейцарское блюдо, которое представляет собой расплавленный тягучий сыр с разнообразными добавками. Само слово переводится как «скребсти», то есть расплавленный сыр нужно соскребать и полученную горячую массу можно макать что угодно – хлеб, отварной картофель, кусочки овощей. Суть раклетницы – собрать вокруг себя людей за теплой беседой, которые бы могли параллельно готовить себе порции вкусной и сытной еды, наслаждаясь и компанией, и пищей.

Раклет из сыра, картофеля, маринованных огурчиков и хлебцов

Ингридиенты:

сыр раклет - 100 гр

картофель - 3 шт

маринованные огурцы - 2 шт

цельнозерновые хлебцы - 2 шт

перец молотый черный - по вкусу

Приготовление:

1. Отварить картофель в мундире. Очистить. Порезать на ломтики.

2. Выложить в жаропрочную посуду на дно ломтики картошки, сверху по краю периметра огурчики, посередине хлебцы.

3. Укрыть все сырными ломтиками и отправить на несколько минут в духовку, чтобы сыр растекся по «начинке» и зарумянился или сыр расплавить в раклетнице и переложить на разложенные в блюде ингредиенты. Приправить свежемолотым перцем. Готовьте с любовью! econet

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