Иногда можно слышать такие фразы: "Меня облили грязью; мне наплевали в душу; меня испачкали

Иногда можно слышать такие фразы: "Меня облили грязью; мне наплевали в душу; меня испачкали в дерьме, накормили дерьмом, меня оскорбили, обидели; мне испортили настроение; я нахамил, потому как он первый начал, я лишь ответил ему той же монетой; он измотал мне все нервы; на меня вылили ушат помоев и т.д"

Если вы в своей речи употребляете примерно такие фразы или им подобные, эта статья для вас.

Чем агрессивнее ведет себя человек, тем больше он нуждается в любви

В жизни бывают разные ситуации. Бывает и так, что близкий вам человек, а может и не близкий совсем, начинает кидать в ваш адрес "какашки"= эмоциональный хлам, оскорбления, просто гадости говорит. В этой ситуации вы вольны поступать по-разному. Рассмотрим варианты:

Первый вариант - жертвенный. Вы ловите «какашки", мажете себя ими, кушаете их, а потом обвиняете человека в том, что он "испачкал вас в дерьме и накормил вас дерьмом". Честно ли? Нет. Ибо это был ваш выбор - ловить чужой хлам, мазать себя им, принимать его внутрь себя.

Здесь важно ответить себя честно на вопрос: "Почему и зачем вы это делаете?"

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Возможно, вы так привыкли взаимодействовать и не умеете иначе. Возможно вам это ситуация привычна ибо позиция "жертвы" вам родная. Возможно, вам даже выгодна такая ситуация в которой вы -пострадавшая сторона, ибо это дает вам возможность через обвинение человека, вымогать у него, то что вам хочется. Вариантов может быть множество, в которых вам удобно быть жертвой.

Второй вариант - геройский. Вы ловите чужие какашки" и кидаете их в обратку -устраиваете турнир по говнометанию, в котором не будет победителей и проигравших, ибо оба вы в итоге, будете по уши в дерьме.

И снова задавайте себе вопрос и отвечайте на него честно: "Почему и зачем вы это делаете?"

Возможно вы не жертва, а скорее герой, который в обиду себя не даст, ну по крайней мере той же монетой даст сдачи, око за око, какашка за какашку, а лучше сразу две - на полученную одну. Но, увы, фраза: "он первый начал" никак не очистит вас от дерьма и внутри и снаружи. Такими действиями вы явно уподобитесь своему "обидчику", уравняетесь с ним, станете таким же как и он -"не героем", явно.

Третий вариант - разумный. Вы понимаете, что человек всегда делится тем, чем он богат. Тем, что его переполняет, при этом вы понимаете и причины такого поведения человека.

Хорошо это видно на примере кувшина эмоций:

Как правило, человек во вне проявляет гнев, злость, агрессию, в тех случаях, когда не реализованы его психологические потребности: в любви, внимании понимании, уважении и тд. Нереализованная психологическая потребность - всегда есть причина, следствием которой являются такие эмоции, как боль, обида, страх.

Эти эмоции настолько неприятно ощущать внутри себя, что очень хочется от них избавиться, но засада в том, что во внешний мир, они проявляются в ином виде - как злость, агрессия, гнев. Которые и выплескиваются на тех, кто рядом оказался, на тех, кто слабее, на тех, от кого мы ожидали реализацию наших потребностей. Чем агрессивнее ведет себя человек, тем больше он нуждается в любви. При этом он явно забыл, что никто не обязан реализовывать его потребности. Это схема стала, увы, естественной для людей, живущих в состоянии нехватки энергии любви. Это схема в основе большинства манипуляций во взаимодействии между людьми.

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Так вот, если вы понимаете, что человек, который «истекает эмохламом» не прав в таком выражении эмоций, но имеет право на их выражение, а вы имеете право решать, что вам делать с чужим дерьмом. Это ваше решение и ваша ответственность обижаться, оскорбляться, пачкаться, уподобляться обидчику и т.д. Вы и только вы, решаете сами, чем вам наполнять себя и свою жизнь. Выбирайте чистоту внутри и снаружи! Отнеситесь с пониманием к эмоциональному дискомфорту внутри друго человека, но не пачкайтесь в его эмоциях, позвольте им лететь мимо вас. опубликовано econet.ru

Автор Татьяна Лявенко

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