Когда было больно, когда было скучно, когда я что-то не разрешала, когда мы ехали слишком долго, когда мы ехали слишком быстро

«Я тебя люблю»

Пару месяцев назад нам с ребенком нужно было собраться и переехать. Из одной съемной квартиры в другую. Одновременно с этим я решала ещё несколько важных и ответственных дел, занимаясь поиском квартиры, планируя переезд, ремонт, работу и дополнительные заказы.

Ребенок почти всё время проводил у бабушки. В те дни, когда он оставался со мной, он видел только тревогу, усталость и злость. Я не могла с ним играть и придумывать сказки. Мне стоило огромных усилий разговаривать и отвечать на вопросы. В голове постоянно вертелись объявления по аренде, срочная задача по работе, уборка, ремонт, оплата счетов.

Какая-то куча взрослых дел, которые забирали меня у моего ребенка.

Мой сын видел непредсказуемую маму, которая может сорваться по неизвестной ему причине. Мой мальчик был испуган. Он хотел достучаться до меня, но не знал как. И однажды утром, когда я запретила завтракать мороженым, он сказал: «Ты меня не любишь».

Потом он сказал «Ты меня не любишь», когда ударился ногой о дверь. Потом он сказал это, когда пошел дождь во время прогулки. Потом – когда у него не получилось слепить курицу. Потом – когда я не прочла третью сказку подряд. Потом – когда он подрался с другом.

Он стал говорить это каждый день. Когда было больно, когда было скучно, когда я что-то не разрешала, когда мы ехали слишком долго, когда мы ехали слишком быстро, когда у него не получалось собрать Лего, когда я не сразу отвечала на его вопрос. На всё мой сын говорил только одно – «Ты меня не любишь». Я была измотана, мне было очень обидно. Ведь я его люблю, сильнее всего на свете.

Я всё делаю ради нас, почему мне нужно оправдываться?

Я сердилась – «хватит это повторять», «сколько можно», «я не виновата», «мне надоело». Он что, манипулирует? Меня окатывало жаром вины и стыда перед сыном, который перестал мне доверять, и от этого становилось только хуже. Через неделю я поняла – мой мальчик не перестанет, как по волшебству, повторять эти слова. Пора опять становиться взрослой, пока я совсем его не потеряла.

Я поговорила с подругой и перечитала несколько сохраненных статей о привязанности и безусловной любви. Я подумала, что бы могло меня утешить, если бы я сама была ребенком? Нет – не оправданий, не разумных доводов и тем более не молчания.

Я бы просто хотела на ручки. Чтобы со мной посидели в тишине, погладили по волосам и никуда не торопились отпускать.

Поэтому я взяла сына на ручки и стала гладить по голове. И сказала: «Я люблю тебя, как до луны и обратно. Я люблю тебя, несмотря ни на что. Я люблю тебя очень сильно и никогда не перестану». Я сказала: «Мне очень жаль, что тебе было страшно и плохо. Теперь я рядом».

Мне было трудно, но мой сын был в этом не виноват.

Мне нужна была тишина, но он не должен был молча сидеть в своей комнате. Ему три с половиной. Всё, что ему было важно услышать, – что я его по-прежнему люблю, несмотря на тревогу, долгое отсутствие и усталость.

«Я тебя люблю».

Я говорила и говорю это снова – столько раз, сколько ему нужно услышать, чтобы тревога ушла. Я брала и беру его на руки снова – и держу так долго, чтобы он сам захотел спуститься и бежать дальше по своим важным делам. И даже когда он готов бежать, я прижимаю его к себе на несколько секунд дольше.

Я больше не оправдываюсь. Я не рассказываю ему о том, как мне плохо и тревожно самой. Какая разница.

Я – взрослая. Он – маленький. Моя задача – транслировать ему безусловную любовь.

Его задача – благодаря этому быть спокойным и развиваться из этой точки покоя.

- Ты меня не любишь!

- Я очень тебя люблю, мой хороший.

- Нет, ты меня обманываешь.

- Я говорю правду. Я очень тебя люблю!

- Но ты скоро меня перестанешь любить…

- Я буду любить тебя всегда, и моя любовь к тебе никогда не кончится.

Я буду всегда любить своего сына, и моя любовь к нему никогда не кончится. И если он хочет услышать это ещё раз – окей, я скажу это.

Я взрослая. Мне несложно. опубликовано econet

Автор: Мария Рожкова

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