Автором представленных упражнений-советов является Филипп-Николя Мело (Philippe-Nicolas Melot), французский профессор вокала, автора курса «Обрести свой голос»

кадр из фильма " Король говорит"

Старайтесь чаще выражать свои эмоции – грусть, гнев, радость!

В совершенно разных источниках, от статей по пикапу до бизнес литературы, Вы наверняка встречали фразу “важно не ЧТО Вы говорите, а КАК Вы говорите”. Уверяю Вас – это 100% правда!

Мне кажется, что многие думают будто голос это что-то неизменное, данное нам от рождения и не поддающееся тренировке и уж тем более переменам. Это мнение ошибочно.

Хочу представить Вашему вниманию несколько простых упражнений, которые оказывают влияние на голос и помогают формировать его. Данные упражнения здорово помогли мне в первые недели работы, когда голос “садился” сначала после 4-х часов разговора, потом после 3-х и в итоге и вовсе не восстанавливался к следующей смене.

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Автором представленных упражнений-советов является Филипп-Николя Мело (Philippe-Nicolas Melot), французский профессор вокала, автора курса «Обрести свой голос». Он обучает пению любителей и профессионалов; его упражнения рассчитаны на разрешение основных проблем, которые могут возникнуть у человека с собственным голосом.

1. Ваш голос… на вас не похож

Сделайте из левой ладони «ракушку» и приложите ее к левому уху – это будет наушник.

Правую поднесите ко рту – она станет микрофоном.

Сделайте пробу, как звукорежиссер: громко считайте, произносите разные слова, играя со звуком.

Ежедневно выполняйте это упражнение по 5–10 минут в течение 9 дней.

Поняв, как именно окружающие слышат ваш голос, вы сможете улучшить его звучание. Когда мы слышим свой голос в микрофоне или смотрим видео со своим участием, зачастую собственный голос кажется совершенно незнакомым .

2. … “застревает” в горле

Делайте зарядку для лица. Цель – освободить горло, передав основную работу губам и диафрагме. Произносите слоги «кью-икс»: на «кью» губы округляются, а «икс» произносится с широкой улыбкой.

Повторите упражнение 30 раз, а потом произнесите небольшую речь, чтобы убедиться в его пользе.

При выступлениях голосовые связки будут меньше утомляться, а мышцы рта – легче выполнять посылаемые мозгом команды.

3. …не звучит

5–10 минут в день громко читайте какой-нибудь текст, но без согласных звуков. Так, фраза «Пять упражнений, чтобы полюбить свой голос» будет звучать как «я-у-а-е-и-о-ы-о-ю-и-о-о-о».

Согласные действуют как трамплин, заставляя гласные звуки вибрировать.

Перечитайте тот же отрывок текста, на этот раз чеканя согласные.

Голос обретет интенсивность вибрации и звучания, при этом вы не будете утомляться, а понимать вас станут лучше.



кадр из фильма " Король говорит"

4. …слишком тихи

Положите руки на солнечное сплетение. Вспомните что-то, что очень вас рассердило.

Произнесите любой текст, прижимая руки к животу и стараясь, чтобы звуки исходили именно из области пупка.

Выпустите гнев, четко произнося согласные и широко открывая рот.

Старайтесь чаще выражать таким образом свои эмоции – грусть, гнев, радость. Голос станет насыщенным, менее официальным, более искренним.

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5. …обезличенный

Стоя босиком, спокойно дышите, надувая живот при каждом вдохе.

Медленно переносите упор стопы с пятки на носок и обратно.

Продолжите с закрытыми глазами. Если ваша энергия слишком сконцентрирована в области головы, вы потеряете равновесие. Перестаньте контролировать себя и сосредоточьтесь на стопах. Это упражнение поможет вам лучше распределять энергию.

Вы лучше «обживетесь» в своем теле, и тембр голоса станет богаче. опубликовано econet.ru

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