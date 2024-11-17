Из базилика можно приготовить очень вкусное мороженое: необычное, не слишком приторное и напоминающее о лете.

Аромат и вкус базилика в разных блюдах раскрывается по-разному. Его часто используют и в основных блюдах, и в соусах (разумеется, сразу возникает ассоциация с соусом песто), и в десертах.

Базилик отлично сочетается с ягодами, дополняя их своей свежестью.

Из базилика можно приготовить очень вкусное мороженое: необычное, не слишком приторное и напоминающее о лете.

Ингредиенты:

Базилик свежий зеленый - 50 г

Молоко - 200 мл

Цедра лимонная тертая - 1 ч.л.

Яичный желток – 4 шт.

Сахар (песок) – 120 г

Сливки 30-33% - 500 мл

Приготовление:

1. Вымойте и обсушите базилик, удалите стебли.

2. В сотейник налейте молоко и добавьте нарезанный базилик и лимонную цедру. На небольшом огне доведите смесь до кипения и уберите с огня.

3. Измельчите все вместе с помощью блендера.

4. Отдельно взбейте яичные желтки с сахаром, а затем влейте их в базиликовое молоко.

5. Верните на огонь и прогрейте (постоянно помешивая!) до того момента, как смесь начнет загустевать. Сразу же уберите с огня, чтобы яйца не свернулись. Процедите смесь через сито и охладите.

6. В это время хорошо взбейте холодные сливки и поставьте мороженицу в режим предварительного охлаждения. Смешайте взбитые сливки с базиликовой основой для мороженого.

7. Когда мороженица охладится, перелейте смесь в ведерко для мороженого и выберите нужный режим для приготовления мороженого.

8. Готовое мороженое можно есть сразу, а можно дополнительно заморозить в герметичном контейнере, чтобы оно сильнее затвердело. В этом случае перед подачей подержите его 5-10 минут при комнатной температуре.

Готовьте с любовью! econet

Автор: Мария Савельева

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