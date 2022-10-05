Можно сбросить от 3 до 6 килограммов, если на протяжении семи дней питаться только этими супами.

Если ты хочешь сесть на очищающую диету, включающую в себя только эти супы, нужно помнить, что ее продолжительность не должна превышать 7 дней. С другой стороны, можешь включить эти супы и в свой обычный рацион. Супы, помогающие сжигать жир, готовятся на базе свежих овощей. Они приобрели широкую популярность из-за того, что помогают быстро сбросить вес.

Подписывайтесь! Мы в Одноклассниках!

Можно сбросить от 3 до 6 килограммов, если на протяжении семи дней питаться только этими супами. При этом важно помнить о том, что не рекомендуется следовать этой диете более одной недели. В этом случае возникает риск появления дефицита питательных веществ.

Овощной суп для сжигания жиров

Первый из предложенных рецептов включает в себя овощи с высоким содержанием антиоксидантов. Этот суп рекомендуется есть людям во время эпидемии гриппа и простуды. Он довольно питателен и способен помочь нашему организму быстрее справиться с этими заболеваниями.

Ингредиенты:

6 томатов, очищенных от кожуры;

6 больших луковиц;

2 красных перца;

1 стебель сельдерея;

1 капуста среднего размера;

соль и перец по вкусу.

Приготовление:

1. Нарежь овощи небольшими кусочками;

2. Положи ингредиенты в кастрюлю с водой, доведи ее до кипения и продолжай варить в течение 30 минут.

3. Добавь соль и перец по вкусу.

Суп из тыквы, цветной капусты и кокосового молока

Другой суп, позволяющий сжигать жир, имеет нежную кремовую консистенцию. Все это благодаря кокосовому молоку. Овощи, которые используются при приготовлении этого блюда, содержат большое количество воды и минералов.

Этот суп отлично подходит тем из нас, кто хочет сбросить вес, не отказываясь при этом от вкусной еды.

Ингредиенты:

2 столовых ложки оливкового масла (32 г.)

1 цветная капуста

1 столовая ложка кинзы (10 г.)

1,5 стакана мелко нарубленной моркови (170 г.)

1/4 стакана мелко нарезанного лука-шалот (55 г.)

2 зубчика чеснока

1 банка кокосового молока

2 стакана тыквенного пюре (420 г.)

концентрированный овощной бульон

1 стакан воды (250 мл.)

соль и перец по вкусу

Приготовление:

1. Нагрей духовку до 200 градусов.

2. Выложи цветную капусту на поднос для запекания. Добавь 1 столовую ложку оливкового масла, соль, перец и половину кинзы.

3. Поставь цветную капусту в духовку на 30-35 минут. При этом ее необходимо один раз перевернуть, чтобы она могла равномерно запечься со всех сторон.

4. Возьми большую кастрюлю и нагрей небольшое количество оливкового масла на среднем или сильном огне. Добавь лук-шалот, морковь и оставшуюся кинзу.

5. Продолжай поджаривать овощи 3-5 минут до тех пор, пока они не станут мягкими, постоянно перемешивая их.

6. Добавь чеснок и продолжай готовить овощи ещё 1 минуту. Чеснок должен стать золотистым.

7. Добавь кокосовое молоко и доведи суп до кипения.

8. Когда он закипит, необходимо уменьшить огонь и варить суп ещё 5 минут.

9. После этого нужно добавить в кастрюлю тыквенное пюре, концентрированный овощной бульон и 1 стакан воды.

10. Продолжай варить суп на медленном огне и проверь, хватает ли ему соли и перца.

11. Когда цветная капуста будет готова, разлей готовый суп по тарелкам и добавь в каждую из них по половинке капусты.

12. Можешь украсить блюдо несколькими листиками кинзы.

Суп из моркови и имбиря

Нам приходилось довольно часто рассказывать о полезных свойствах имбиря. Существует множество способов использования имбирного корня в кулинарии. Если ты ни разу не использовала имбирь и не знаешь, что из него приготовить, мы рекомендуем тебе начать с этого супа, помогающего сжигать жир.

Вот увидишь, этот рецепт не только вкусный, но и довольно простой и экономичный.

Ингредиенты:

1/2 средней тыквы

2 столовых ложки оливкового масла (32 г.)

1 мелко нарубленная луковица

3 зубчика чеснока (при желании можешь измельчить их в прессе)

1 литр воды

3 1/4 стакана мелко нарубленной очищенной моркови (440 г.)

1 кусочек свежего имбиря, очищенного от кожуры и нарезанного тонкими кружочками

Соль, перец и порошок корицы по вкусу

Мы в ВКОНТАКТЕ! Подписывайтесь!

Приготовление:

1. Нагрей духовку до 175 градусов.

2. Выложи на смазанный маслом поднос для запекания тыкву, порезанную на кусочки. Перед этим не забудь удалить из неё семена.

3. Запекай тыкву в течение 30-40 минут до тех пор, пока она не станет мягкой.

4. Когда готовая тыква остынет, собери ее мякоть при помощи большой ложки. Кожа тыквы тебе не понадобится.

5. Возьми большую кастрюлю, добавь немного оливкового масла и нагрей его на среднем огне.

6. Добавь мелко нарубленные лук и чеснок. Поджаривай их до тех пор, пока лук не станет прозрачным.

7. Затем добавь воды, тыкву, морковь и имбирь.

8. Продолжай готовить суп ещё 20 минут до тех пор, пока морковь и имбирь не станут мягкими.

9. Если ты хочешь получить суп-пюре, можешь измельчить готовые ингредиенты в блендере. Если суп тебе кажется слишком густым, можешь разбавить его кипящей водой.

10. Наконец, добавь в готовый суп приправы по вкусу: соль, перец и корицу.

Как ты успела заметить, существует большое количество различных рецептов супов, способных сжигать жир. Они довольно простые, а их приготовление не отнимет у тебя много времени.

А самое главное, что все эти рецепты очень полезны.

Помни о том, что если ты хочешь следовать этой диете, ее продолжительность не должна превышать 7 дней.

По истечении этого срока рекомендуется вновь вернуться к сбалансированному питанию.

Если тебе хотелось бы повторить эту диету, необходимо выждать несколько месяцев.

Если ты хочешь, чтобы эти супы стали постоянной частью твоего рациона, очень важно разнообразить его другими видами пищи. опубликовано econet.ru

​​​​​​​Подписывайтесь на Эконет в PINTEREST!

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление - мы вместе изменяем мир! © econet