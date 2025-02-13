Грибная запеканка-хлебец

Удачное сочетание специй в этом рецепте позволяет создать блюдо по вкусовым качествам очень напоминающее мясную запеканку...
И грибы и орехи разрешены безглютеновой безказеиновой диетой, поскольку в них не содержатся эти потенциально проблемные белки.
Однако, если у вас имеются медицинские показания (к примеру, грибково-дрожжевая инфекция), из-за которых вы вынуждены исключать из рациона и эти продукты, то предлагаемый рецепт пока не для вас.
Синонимом белковой пищи для многих из нас в первую очередь служит мясо. Но ведь белок содержится не только в продуктах животного происхождения. Есть он также и в фасоле-бобовых, злаковых культурах, овощах и даже фруктах.
Грибы нынче «в тренде» благодаря их многочисленным полезным свойствам, способствующим укреплению иммунной системы (противораковое действие). Шампиньоны наряду с отдельными видами других грибов могут быть одними из редких пищевых источников витамина Д.
И грецкие орехи и грибы являются достойными источниками растительного белка. Дополняя друг друга, они способны обеспечить полный набор всех необходимых организму аминокислот.
На удивление удачное сочетание специй в этом рецепте позволяет создать блюдо по вкусовым качествам очень напоминающее мясную запеканку-хлебец.
Выход 8 порций
Ингредиенты:
1. Установить нагрев духовки на отметку 190 градусов (375°F). Смазать жиром форму для выпечки буханки (размер примерно 12 х 23 см). Застелить её пергаментом нужного размера.
2. Большую сковороду смазать оливковым маслом. Поставить на средний огонь, положить лук и сельдерей. Тушить, периодически помешивая, в течение 5 минут или до того момента, когда лук станет прозрачным и только-только начнет приобретать золотистый цвет.
3. Освободить на сковороде небольшое место и выложить туда нарубленный чеснок. Тушить ещё секунд 30, до появления аромата.
4. Положить грибы, вино (или бульон), чуть соли. Хорошенько перемешать. Увеличить нагрев и тушить до тех пор, когда выделится жидкость из грибов. Затем нагрев убавить и продолжать тушить до ПОЧТИ полного выпаривания образовавшейся жидкости (ещё примерно минут 10).
5. Тем временем в кухонном комбайне размельчить грецкие орехи. Должно получиться что-то вроде мелкой крошки, но не порошок. Выложить ореховую массу в глубокую емкость для смешивания. Добавить хлебные крошки или вареную крупу (у меня кинва). Совместить с пряными травами, небольшим количеством соли и перца.
6. Выложить в смесь тушеные грибы и тщательно перемешать.
7. Слегка взбить в отдельной миске яйцо(а) или приготовить яичный заменитель (см. инструкцию выше, в ингредиентах). Добавить в орехово-грибную смесь и перемешать.
8. Выложить массу в приготовленную форму для запекания. Аккуратно утрамбовать и разгладить поверхность.
9. Выпекать в течение 45 минут или до того момента, когда края подрумянятся, а деревянная палочка, воткнутая в центре, будет выходить сухой. Вынуть из духовки и дать немного остыть. Этот шаг важный, иначе запеканка будет крошиться. При необходимости провести ножом по периметру запеканки, отделяя её от пергамента. Накрыть сервировочным блюдом (дном кверху). Перевернуть вместе с запеканкой. Убрать пергамент и можно подавать.
К такому грибному хлебцу-запеканке подойдет любой кисло-сладкий соус по вашим вкусовым предпочтениям.
Готовим с любовью. econet
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Источник: https://econet.ua/Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
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