Удачное сочетание специй в этом рецепте позволяет создать блюдо по вкусовым качествам очень напоминающее мясную запеканку...

И грибы и орехи разрешены безглютеновой безказеиновой диетой, поскольку в них не содержатся эти потенциально проблемные белки.

Однако, если у вас имеются медицинские показания (к примеру, грибково-дрожжевая инфекция), из-за которых вы вынуждены исключать из рациона и эти продукты, то предлагаемый рецепт пока не для вас.

Синонимом белковой пищи для многих из нас в первую очередь служит мясо. Но ведь белок содержится не только в продуктах животного происхождения. Есть он также и в фасоле-бобовых, злаковых культурах, овощах и даже фруктах.

Грибы нынче «в тренде» благодаря их многочисленным полезным свойствам, способствующим укреплению иммунной системы (противораковое действие). Шампиньоны наряду с отдельными видами других грибов могут быть одними из редких пищевых источников витамина Д.

И грецкие орехи и грибы являются достойными источниками растительного белка. Дополняя друг друга, они способны обеспечить полный набор всех необходимых организму аминокислот.

Праздничная грибная запеканка-хлебец

На удивление удачное сочетание специй в этом рецепте позволяет создать блюдо по вкусовым качествам очень напоминающее мясную запеканку-хлебец.

Выход 8 порций

Ингредиенты:

1 ч.л. оливкового масла + дополнительно для смазки формы

1 средняя луковица, нарезанная мелко

1 стебель сельдерея, нарезанный мелко

3-4 зубчика чеснока, мелко нарубленных

350 г смеси грибов (шампиньонов и вешенок), нарезанных кусочками по 1 см

1/2 стакана белого вина или овощного бульона

2 стакана грецких орехов

2 стакана свеже-молотых БГБК хлебных крошек или сваренной БГ крупы — пшена или кинвы

1 ч.л. сушеного майорана или петрушки

1 ч.л. сушеного шалфея

1/2 ч.л. сушеного тимьяна

1/2 ч.л. сушеного орегано

свеже-молотый перец и соль

1 большое яйцо (или 2 средних) или гелевый заменитель (1 яйцо= 1 ст.л. молотого льняного семени или семян чиа + 3 ст.л. горячей воды смешать, дать постоять минут 10, помешивая, до лёгкого загустения. Воду не сливать!)

Приготовление:

1. Установить нагрев духовки на отметку 190 градусов (375°F). Смазать жиром форму для выпечки буханки (размер примерно 12 х 23 см). Застелить её пергаментом нужного размера.

2. Большую сковороду смазать оливковым маслом. Поставить на средний огонь, положить лук и сельдерей. Тушить, периодически помешивая, в течение 5 минут или до того момента, когда лук станет прозрачным и только-только начнет приобретать золотистый цвет.

3. Освободить на сковороде небольшое место и выложить туда нарубленный чеснок. Тушить ещё секунд 30, до появления аромата.

4. Положить грибы, вино (или бульон), чуть соли. Хорошенько перемешать. Увеличить нагрев и тушить до тех пор, когда выделится жидкость из грибов. Затем нагрев убавить и продолжать тушить до ПОЧТИ полного выпаривания образовавшейся жидкости (ещё примерно минут 10).

5. Тем временем в кухонном комбайне размельчить грецкие орехи. Должно получиться что-то вроде мелкой крошки, но не порошок. Выложить ореховую массу в глубокую емкость для смешивания. Добавить хлебные крошки или вареную крупу (у меня кинва). Совместить с пряными травами, небольшим количеством соли и перца.

6. Выложить в смесь тушеные грибы и тщательно перемешать.

7. Слегка взбить в отдельной миске яйцо(а) или приготовить яичный заменитель (см. инструкцию выше, в ингредиентах). Добавить в орехово-грибную смесь и перемешать.

8. Выложить массу в приготовленную форму для запекания. Аккуратно утрамбовать и разгладить поверхность.

9. Выпекать в течение 45 минут или до того момента, когда края подрумянятся, а деревянная палочка, воткнутая в центре, будет выходить сухой. Вынуть из духовки и дать немного остыть. Этот шаг важный, иначе запеканка будет крошиться. При необходимости провести ножом по периметру запеканки, отделяя её от пергамента. Накрыть сервировочным блюдом (дном кверху). Перевернуть вместе с запеканкой. Убрать пергамент и можно подавать.

К такому грибному хлебцу-запеканке подойдет любой кисло-сладкий соус по вашим вкусовым предпочтениям.

Готовим с любовью. econet

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