Вместо защиты детей от риска, учите их справляться с ним...

Важный ключ к поиску «золотой середины» между безопасностью и риском, в конечном счёте, сводится к следующему: вместо защиты детей от риска, вы учите их справляться с риском.

Вместо того, чтобы говорить «будь осторожен», говорите «будь внимателен»

Это включает управление тремя динамическими действиями:

подвергание детей контролируемому риску;

подготовка детей к риску, вместо его полного предотвращения;

поддержка подхода к воспитанию, который выражается в предоставлении полной свободы.

Создание среды контролируемого риска

В своём исследовании о роли риска в детстве Эллен Сандсетер утверждает, что подвергание риску играет важную роль в детском развитии, оно «прививает» детей от чрезмерного страха и воспитывает такую устойчивость, которая позволит им преуспевать во взрослой жизни. Тем не менее, она отмечает, что детям не нужно на самом деле сталкиваться с серьёзными рисками для получения этих преимуществ; они должны всего лишь участвовать в ситуациях, которые ощущаются как риски.

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Для взрослых это означает, что вместо того чтобы идти на крайности – устранять все риски или принудительно ставить детей в ситуации, которые могут причинить им реальную травму или вред – можно избрать средний путь: побуждать детей идти на контролируемые риски. Для оценки и управления ситуациями, обеспечивающими контролируемый риск, родители должны задать себе несколько вопросов:

Это риск, который мой ребёнок может ожидать сам?

Это риск, который может причинить ему серьёзный вред (смерть, паралич, травму головы)?

Это риск, который может преподать положительный урок?

Затем ответы на эти вопросы можно использовать для поиска баланса между риском и безопасностью:

Если это риск, который дети не могут (по крайней мере, в начале) предвидеть самостоятельно, укажите им на опасности. Научите их, как искать и справляться с этими опасностями, чтобы в будущем они могли предвидеть и управлять ими. Пример: позволяйте детям переходить улицу самостоятельно, но научите их сначала смотреть в обе стороны.

Если ребёнок слишком маленький для предвидения и понимания серьёзного риска, даже с обучением, удаляйте из его окружения этот риск и оставляйте только те риски, которые могут причинить небольшой вред (удары, царапины) и которые будут способствовать обучению. Пример: не позволяйте маленьким детям играть возле края скалы, но позволяйте им забираться и спрыгивать с больших камней, расположенных дальше от края.

Оберегайте детей от тех опасностей, которые они могут предвидеть, но которые всё-таки могут причинить им серьёзный вред и не дают ценного опыта взамен. Пример: не позволяйте детям прыгать с крыши дома; то, что это плохая идея, можно передать словами, это не требует проверки на опыте.

Позволяйте детям участвовать в рисках, которые несут в себе очень маленький шанс причинения серьёзного вреда, но предлагают взамен очень ценный опыт. Пример: позволяйте ребёнку самостоятельно исследовать окрестности; это несёт в себе ничтожно малый шанс похищения (который можно уменьшить), но предлагает незаменимый шанс развития автономии.

Как видите, создание среды контролируемого риска для детей главным образом сводится к устранению рисков, с которыми они не могут справиться самостоятельно, и обучению их управлению теми из них, с которыми они могут справиться.

Далее мы рассмотрим последнее.

Ориентирование на полную подготовку, а не на полную защиту

Когда родители чересчур оберегают своих детей, они, в сущности, берут на себя всё управление рисками своих отпрысков. Рабочим допущением является то, что мама и папа всегда будут рядом, чтобы уберечь их от вреда, но, конечно, так не будет (мы надеемся).

Вместо того чтобы делать детей зависимыми от себя в отношении обеспечения безопасности, готовьте их к тому, чтобы они самостоятельно встречали риски и управляли ими. Это означает не толкание их в ситуации без подстраховки, а, скорее, использование того, что Гивер Тулли называет «подмостками планирования, поэтапного осуществления и принятия разумных мер предосторожности». Крепость этих подмостков должна регулироваться в соответствии с возрастом и уровнем зрелости детей, а затем они должны постепенно убираться – по мере того, как дети будут приобретать уверенность и компетенцию и получать способность защищать себя самостоятельно. Вот несколько ключей к такому использованию этого процесса, который не только принесёт пользу вашим детям, но и ослабит вашу собственную тревожность:

Вводите риск постепенно. Первым шагом в разрешении детям заниматься «рискованными» делами является определение того, чем являются риски.

Как только вы определите риски деятельности, вы сможете понять, как их ослабить и снизить своё беспокойство способами, которые 1) пропорциональны шансам риска, 2) всё же сохраняют чувство риска (волнение, трепет, страх) и 3) повышают компетентность и автономию ребенка.

В своей книге «Свободные дети» Ленор Скенази предлагает, возможно, наилучший способ достижения всех трёх целей: введение в несколько этапов, во время которых вы рассказываете ребенку о присущих этой деятельности опасностях, а затем постепенно уменьшаете своё руководство и наблюдение. Например:

Переход улицы:

1. Переходите улицу, держа своего ребенка за руку и рассказывая ему о необходимости смотреть в обе стороны и смотреть за машинами.

2. Переходите улицу, не держась за руки, но идите рядом с вашим ребёнком.

3. Смотрите, как ваш ребёнок сам переходит улицу от бордюра.

4. Позволяйте вашему ребёнку самостоятельно переходить улицу без вашего присутствия.

Вместо того чтобы говорить «будь осторожен», говорите «будь внимателен». Постоянное повторение слов «будь осторожен» представляет мир как изначально гибельное, слишком опасное место и прививает детям осторожный склад ума. Напротив, слова «будь внимателен» (или «смотри, что делаешь») побуждают детей больше осознавать своё тело и окружение – склад ума, который мы хотим развивать у наших детей независимо от того, делают ли они рискованные вещи или нет. Миру не нужны более осторожные дети – ему нужны более мудрые, восприимчивые и храбрые дети.

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Обращайтесь со своими детьми как с учениками. Современное явление, выражающееся в том, что дети большую часть времени проводят в непосредственной близости к своим родителям, появилось не в современную эпоху. До промышленной революции дети также проводили своё время бок о бок с мамой и папой. Но если сейчас родители выступают в роли пассивных свидетелей – стоящих в стороне наблюдателей – игр своих детей, то раньше родители и дети работали вместе. Дети проходили неофициальное (а иногда официальное) обучение с этими взрослыми, получая навыки и знания, которым им в своё время понадобятся для преуспевания во взрослой жизни.

Пора вернуть эту идею ученичества. Нет ничего плохо в том, чтобы проводить много времени со своими детьми – на самом деле, это может быть очень хорошим делом – но это время можно использовать с большей пользой (как для вас, так и для них). Большинство родителей не могут каждый день брать детей на работу, но вы, вероятно, уже проводите большую часть своего свободного времени со своими детьми; вместо того чтобы бросать свои хобби и заниматься домашними делами, когда дети лягут спать, используйте это время для занятия этими видами деятельности, позволяя своим детям сопровождать вас и узнавать больше о вашем времяпрепровождении, а также получать некоторые практические навыки.

Берите детей в пешие походы и рассказывайте им об опасностях и прелестях леса. Качайтесь вместе и давайте им советы в соответствующей форме, прививая любовь к фитнесу. Позволяйте им помогать вам сгребать листья или готовить обед (в том числе с использованием – ах! – острого ножа), даже если их «помощь» в начале является незначительной, если не вредной.

Если вы будете относиться к своим детям как к ученикам, это позволит вам не только научить их важным навыкам, но и, пусть и косвенным образом, стать менее навязчивым родителем. Я удивлялся, что став такой всепоглощающей, до отказа от любых сторонних/взрослых интересов, чрезмерная родительская опека на самом деле не развила свой собственный цикл гипервзаимодействия и зависимости: не только дети становятся зависимыми от родителей, но и родители становятся зависимыми от своих детей как единственных друзей и интересов в своей жизни. Поэтому заводите какие-нибудь хобби и интересы, мама и папа, и показывайте своим детям, и самим себе, что вы являетесь полностью сформированными людьми, помимо вашей роли как родителей.

Не вмешивайтесь в ссоры и занятия своих детей. Одним из негативных результатов постоянного контроля, сопутствующего чрезмерной родительской опеке, является то, что теперь мама и папа всегда находятся рядом для решения частых споров, которые возникают между играющими детьми. Важность неструктурированной игры для развития ребенка отчасти заключается в том, что дети должны учиться вести переговоры и находить компромисс. Конечно, родители могут научить их некоторым принципам взаимных уступок, но если они сами не будут применять их на практике, они вырастут с верой в то, что всякий раз, когда они будут чувствовать, что им нанесли вред или поступили с ними плохо, они будут представлять себя жертвами, которым ничего не остаётся, как обратиться за помощью к третьей стороне (плоды этой динамики отчётливо проявляются в современной культуре).

Аналогичный принцип применяется к вашему наблюдению за тем, как дети выполняют свои собственные «опасные» проекты типа «сделай сам». В рамках постепенного введения риска и позволения вашим детям быть учеником, вам, конечно, в начале следует наблюдать за тем, как ребёнок обращается с инструментами, что-то мастерит и так далее. Но вам следует как можно скорее отходить в сторону, позволяя им самим разбираться, и предлагать свои советы или делать что-то самим, только если они физически не в состоянии сделать это самостоятельно или подвергают себя непосредственной опасности.

Использование другого подхода к подготовке своих детей к «опасности незнакомцев» (начиная с отказа от фразы «опасность незнакомцев»). Когда дело доходит до уменьшения уже и без того мизерного наибольшего страха родителей – похищение ребенка – все мы обычно подходим к этому неправильно.

Как правило, мы только учим, что с незнакомыми людьми никогда не следует говорить. Но как отмечает Эрни Аллен, глава Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям, это категоричное предписание, «в сущности, удаляет сотни хороших людей в данном районе, которые могли бы им помочь».

Поэтому рассказывая детям как относиться к незнакомым людям, лучше использовать не фразу «Никогда не разговаривайте с незнакомыми людьми», а фразу «Никуда не ходите с незнакомыми людьми». А затем вы объясняете детям, что это значит. Говорите детям, чтобы они не обращали внимания на приманки, которые могут использоваться злоумышленники для заманивания их в машину – конфету или поводок, который якобы принадлежит собаке, которую он ищет. Говорите им, чтобы они не шли с незнакомцем, даже если он говорит что-то хорошее, или что ему нужна помощь. И говорите детям, чтобы они поднимали шум и давали дёру оттуда, если кто-то пытается их схватить.

Прививание этого склада ума и такая подготовка детей помогает им суживать фокус опасности, а не распространять его на всё и вся, а также позволяет детям увереннее перемешаться в мире и общаться с другими людьми. И, что, возможно, не менее важно, предварительная подготовка детей позволяет родителям чувствовать себя спокойнее, позволяя своим детям гулять за пределами заднего двора.

Одно дело знать, как уравновешивать риск и безопасность в жизни своих детей; другое – постоянно применять эти принципы на практике. Ваши усилия по воспитанию «свободных» детей может очень легко свести на нет примитивный страх (каким бы он ни был иррациональным) по поводу того, что с ними может случиться что-то плохое. Следование приведённым ниже умственным установкам поможет вам не отказаться от своих благих намерений.

Сделайте это главным элементом вашей родительской философии. Вы не преуспеете в деле предоставления своим детям большей независимости, если вы думаете об этом как бы между прочим и в основном пускаете всё на самотек. Если вы хотите вырастить «свободных» детей в современном осторожном обществе, вам нужно действительно поверить в то, что это важно, и поставить это убеждение в центр своей родительской философии.

Не забывайте о статистике по подстерегающим детей опасностям. Люди часто говорят, что статистические данные не имеют никакого влияния на страх, потому что они основаны на разуме, а страх – нет. Это правда, что люди иррационально верят, что мир стал более опасным, хотя он таким не является, и что риск похищения ребенка велик, хотя на самом деле он ничтожно мал. Также, это правда, что эти страхи находятся в низших, «рептильных» частях нашего мозга, а не в его высших отделах.

В следующий раз, когда вы будете настаивать на том, чтобы вашего ребёнка возили в школу на машине, мотивируя это слишком большой опасностью пеших прогулок, помните, что ваш ребёнок в 40 раз больше рискует умереть пассажиром в машине, чем быть похищенным или убитым незнакомцем, а также то, что половину детей, которые попадают под машину возле школы, сбивают высадившие их родители!

Статистика не вылечит вас от тревожности, но когда в круглосуточных новостях детские трагедии представляются более кровавыми и частыми, чем на самом деле, она поможет вам её ослабить; это нормально продолжать беспокоиться, просто делайте ваше беспокойство пропорциональным опасности.

Используйте историю для создания перспективы. В начале ХХ века дети, даже очень маленькие, работали по 12 часов в шахтах и на фабриках и разносили газеты на углах мрачных улиц. В таком детском труде нет ничего романтичного, но, в отличие от воображаемых опасностей современного мира, такая работа представляла реальные риски для детей. Но знание прошлого может помочь вам осознать, что дети могли бы иметь намного большую автономию, лучше справляться с более серьезными рисками и нести большую ответственность, чем им позволяют.

В возрасте семнадцати лет Джек Лондон отправился в плавание на шхуне, занимавшейся охотой на тюленей в Беринговом море. В возрасте тринадцати лет Эндрю Джексон служил курьером в американской милиции во время революционной войны. В возрасте двенадцати лет Луи Замперини ушёл из дома и провёл лето, живя в индейской резервации и бегая в горах; он жил в хижине с другом одного возраста и каждый день добывал себе обед с помощью ружья.

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Если эти дети могли плавать по океанам, служить на военном фронте и жить самостоятельно, то наши дети могут ездить на велосипедах в школу.

Остерегайтесь цикла уязвимости (и превращайте его в цикл автономии). Цикл чрезмерной родительской опеки выражается следующим образом: родители чувствуют, что их дети хрупкие и неспособны сами себя защитить, и относятся к ним соответственно. В результате, дети не овладевают навыками, необходимыми для преодоления рисков и неудач, и ведут себя как уязвимые. Затем это проявление уязвимости оправдывает родительский контроль и вмешательство, что ещё больше отдаляет детей от независимости и риска. Это делает их ещё более уязвимыми и так далее.

Если вы думаете, что ваши дети являются довольно беспомощными и зависимыми от вашего руководства, то такими их мог сделать ваш постоянный контроль.

К счастью, этот цикл является обратимым: чем более способными и компетентными будут становиться ваши дети, тем больше вы им будете давать автономии; и чем больше автономии вы им будете давать, тем более способными и компетентными они будут становиться. опубликовано econet.ru

перевод Сергей Мальцев

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