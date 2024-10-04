Простое и довольно оригинальное блюдо, эти котлетки особенно хороши с пылу-с жару!

Простое и довольно оригинальное блюдо. По вкусу эти котлетки напоминают куриные и хороши они только с пылу-с жару... разогретые теряют во вкусе.

Ингредиенты:

Брынза— 200 г

Яйцо куриное— 2 шт

Мука пшеничная— 3 ст. л.

Лук зеленый— 1 пуч.

Петрушка(хороший пучок) — 1 пуч.

Кинза(немного)

Приготовление:

1. Зеленый лук, петрушку и немного зелени кинзы, если есть, она придает аромат и хорошо сочетается с брынзой - все это мелко нарезать и слегка спассеровать на растительном масле.

2. 200 г брынзы натереть на крупной терке, потом хорошенько растереть, добавить зелень, яйца, муку и перемешать.

3. Смесь выкладывать мокрой ложкой в сковороду с растительным маслом, придавая вид котлет. Обжарить с двух сторон на небольшом огне до подрумянивания. Готовьте с любовью! econet

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