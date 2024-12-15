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Ореховое молоко + ореховая мука — рецепты приготовления

Источник: Econet 15 декабря 2024 6730
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Грецкие орехи оказывают положительное влияние на кмиклофлору кишечника. Полезны для сердца и мозга, поддерживают запасы глутатиона в печени, являются веганским источником омега-3 жирных кислот. 

Ореховое молоко + ореховая мука — рецепты приготовления

Грецкие орехи оказывают положительное влияние на кмиклофлору кишечника. Полезны для сердца и мозга, поддерживают запасы глутатиона в печени, являются веганским источником омега-3 жирных кислот. 

Ежедневное употребление горсти грецких орехов может помочь снизить вес и риск сердечных заболеваний, стабилизирует артериальное давление, обладает противораковыми свойствами. Поэтому ореховое молоко- удивительный и универсальный продукт, который является богатым источником белка, и не несёт тех же аллергенных рисков (как может быть от обычного молока). 

Ореховое молоко

Ингредиенты: 

  • 1 стакан органических грецких орехов
  • щепотка морской соли
  • 1-2 чайных ложки кленового сиропа (по желанию)
  • ваниль (по желанию)
  • вода

Ореховое молоко + ореховая мука — рецепты приготовления

Приготовление:

Замочите один стакан грецких орехов в миске с водой. Орехи должны быть покрыты водой на 2,5 см. Оставьте замачиваться на ночь (или не менее, чем на 3 часа).

Перед тем, как делать молоко, процедите и промойте грецкие орехи пару раз. Взбейте их в блендере с двумя стаканами воды в течение 2 минут. 

Поместите на банку (или другую емкость) сито и накройте его марлей. Понемногу начните наливать молоко.  Когда в сите образуется слишком много мякоти, соберите марлю и сожмите, чтоб выдавить оставшуюся жидкость.  Затем отложите мякоть в сторону,  и повторите весь процесс снова, пока не процедите все молоко. Молоко будет насыщенным, поэтому вы можете разбавить его водой по вкусу. 

Храните до 3-4 дней. 

Ореховое молоко + ореховая мука — рецепты приготовления​​​​​​

Ореховая мука

Возьмите оставшуюся ореховую мякоть. Распределите её на пергаментной бумаге. Выпекайте 3 часа при маленькой температуре. Используйте кофемолку или блендер, чтоб измельчить мякоть. Вуаля! Мука без глютена готова. Её можно использовать как миндальную муку.

Готовьте с любовью! econet.ru

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Источник: https://econet.ua/

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