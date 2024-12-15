Грецкие орехи оказывают положительное влияние на кмиклофлору кишечника. Полезны для сердца и мозга, поддерживают запасы глутатиона в печени, являются веганским источником омега-3 жирных кислот.

Грецкие орехи оказывают положительное влияние на кмиклофлору кишечника. Полезны для сердца и мозга, поддерживают запасы глутатиона в печени, являются веганским источником омега-3 жирных кислот.

Ежедневное употребление горсти грецких орехов может помочь снизить вес и риск сердечных заболеваний, стабилизирует артериальное давление, обладает противораковыми свойствами. Поэтому ореховое молоко- удивительный и универсальный продукт, который является богатым источником белка, и не несёт тех же аллергенных рисков (как может быть от обычного молока).

Ореховое молоко

Ингредиенты:

1 стакан органических грецких орехов

щепотка морской соли

1-2 чайных ложки кленового сиропа (по желанию)

ваниль (по желанию)

вода

Приготовление:

Замочите один стакан грецких орехов в миске с водой. Орехи должны быть покрыты водой на 2,5 см. Оставьте замачиваться на ночь (или не менее, чем на 3 часа).

Перед тем, как делать молоко, процедите и промойте грецкие орехи пару раз. Взбейте их в блендере с двумя стаканами воды в течение 2 минут.

Поместите на банку (или другую емкость) сито и накройте его марлей. Понемногу начните наливать молоко. Когда в сите образуется слишком много мякоти, соберите марлю и сожмите, чтоб выдавить оставшуюся жидкость. Затем отложите мякоть в сторону, и повторите весь процесс снова, пока не процедите все молоко. Молоко будет насыщенным, поэтому вы можете разбавить его водой по вкусу.

Храните до 3-4 дней.

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Ореховая мука

Возьмите оставшуюся ореховую мякоть. Распределите её на пергаментной бумаге. Выпекайте 3 часа при маленькой температуре. Используйте кофемолку или блендер, чтоб измельчить мякоть. Вуаля! Мука без глютена готова. Её можно использовать как миндальную муку.

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