Если папа пытается что-то сказать дочке, а дочка кривит лицо и отмахивается от него рукой - папа в этой ситуации не способен управлять ничем. Он здесь - никто.

Управление ребенком - вещь обязательная

Семья - это малая группа, и этой малой группой управляют родители. Точнее, должны управлять родители, потому что по факту это происходит далеко не всегда. "А что я могу с ними поделать, они меня не слушают!" - для многих родителей, особенно мам и бабушек, действительно сложно с детьми как-либо разумно управляться. Но если мы не управляем детьми, они начинают управлять нами...

Управление ребенком - способность взрослых целенаправленно воздействовать на поведение ребенка в конкретной ситуации. В отличие от воспитания, формирующего личность в целом, управление решает оперативные вопросы "здесь и сейчас".

Мама, которая кричит ребенку: "Немедленно иди домой!" - занята не воспитанием ребенка, ей нужно только, чтобы ребенок оторвался от игры и оказался дома.

На воспитание ребенка у нас не всегда хватает времени и сил, но элементарное управление ребенком - вещь обязательная. Хотя бы, если ребенку нужно лечить зубы - как привести его к зубному?

Элементарная управляемость ребенком - обязательна для взрослого, хотя бы чтобы уберечь ребенка от опасности. Когда ребенок выбегает на дорогу с интенсивным движением транспорта, его нужно вернуть на тротуар. Аналогично понятная задача - обеспечить, чтобы ребенок не мог совершенно безнаказанно хулиганить в конкретной ситуации. К сожалению, родители не всегда способны это сделать.

Если папа пытается что-то сказать дочке, а дочка кривит лицо и отмахивается от него рукой - папа в этой ситуации не способен управлять ничем. Он здесь - никто.

Чтобы ребенок воспитывался, его в начале воспитания и параллельно воспитанию делают воспитуемым: управляемым, поддающимся воспитанию. Хорошо воспитанный ребенок - это послушный ребенок, важно только, чтобы послушание было направлено на развитие у ребенка уверенности в себе, развитие самостоятельности и умение жить среди людей. Приучайте ребенка вас слушать и слушаться, это нужно вам и полезно для самого ребенка.

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У разных родителей свое видение, как можно и нужно добиваться от ребенка того, что нужно, от этого видения во многом зависят используемые методы и приемы. Любая технология основывается на некотором видении природы ребенка и задачах родителя. Кто-то из родителей считает правильным чаще обращаться к чувствам, кто-то - к разуму, кто-то решает вопросы дрессировкой, работающей на уровне тела.

Способы и приемы управления ребенком сильно зависят от управляемости ребенка, взглядов и мотивации родителей, требований конкретной ситуации. В свободном воспитании чаще используется метод хорошо направленной свободы, в дисциплинарном - инструкции и система подкреплений.

В таком виде управление ребенком приобретает простой вид: если ребенок делает не то, что нужно, мы даем ему инструкцию. Если он делает, что нужно - мы даем ему поддержку. И все. Если эту систему наладить, отношения с детьми становятся действительно очень простыми, и эта та простота, которая характеризует самые лучшие решения.

Действительно, инструкции - один из естественных и необходимых элементов в общении родителей с детьми. Простые и четкие инструкции нужно в отношениях с маленьким ребенком, который не понимает сложных вещей и витиеватых обращений; понятные инструкции будут очень полезны, когда ребенок с вашей помощью осваивает любое новое дело или хотя бы в первый раз делает трудное упражнение из домашнего задания; твердые инструкции даются родителями ребенку, когда ребенок пробует не послушаться родителей, пока те обращаются к нему мягким образом. опубликовано econet

Автор: Николай Козлов

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