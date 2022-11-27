Он покупал ей теплые носки. А утром приносил ей чашку чая Днем словно умирая от тоски Строчил ей сообщенья «я скучаю»

Он покупал ей теплые носки.

А утром приносил ей чашку чая

Днем словно умирая от тоски

Строчил ей сообщенья «я скучаю»

Мы в ВКОНТАКТЕ! Подписывайтесь!

Она его любила обнимать

И часто с полуслова понимала

Боялась очень сильно потерять

А ночью поправляла одеяло



Однажды их судьба разъединила

Причина – совпаденье или случай

Она себя за что-то обвинила

А он решил «оставь её, не мучай»



И дальше лишь большое расстоянье

Не верится, но так оно и было

Такое вот дурное испытанье

А он любил, как и она любила







Да время помогает, но не лечит

Ведь как они нелепо разошлись

Им суждена была однажды встреча

Глазами встретились и обнялись



Такое вот судьбы благословение

Он снова приносил ей утром чай

А днем она писала сообщение

«я жду тебя, любимый не скучай»



Как часто это в мире происходит

Что для того чтобы счастливым жить

Судьба людей то сводит, то разводит

Ведь счастье тоже надо заслужить



©Максимова Валери, 2013

Подписывайтесь! Мы в Одноклассниках!

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet