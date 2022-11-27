Он покупал ей теплые носки. А утром приносил ей чашку чая Днем словно умирая от тоски Строчил ей сообщенья «я скучаю»
Он покупал ей теплые носки.
А утром приносил ей чашку чая
Днем словно умирая от тоски
Строчил ей сообщенья «я скучаю»
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Она его любила обнимать
И часто с полуслова понимала
Боялась очень сильно потерять
А ночью поправляла одеяло
Однажды их судьба разъединила
Причина – совпаденье или случай
Она себя за что-то обвинила
А он решил «оставь её, не мучай»
И дальше лишь большое расстоянье
Не верится, но так оно и было
Такое вот дурное испытанье
А он любил, как и она любила
Да время помогает, но не лечит
Ведь как они нелепо разошлись
Им суждена была однажды встреча
Глазами встретились и обнялись
Такое вот судьбы благословение
Он снова приносил ей утром чай
А днем она писала сообщение
«я жду тебя, любимый не скучай»
Как часто это в мире происходит
Что для того чтобы счастливым жить
Судьба людей то сводит, то разводит
Ведь счастье тоже надо заслужить
©Максимова Валери, 2013
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Источник: https://econet.ua/Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
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