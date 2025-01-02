Практика Благо Дарю Себе

Когда вы начинаете коллекционировать свои малейшие достижения, отмечать их и Благодарить себя, вы увидите, как мир начнет откликаться по-другому. Все просто: растет ваша ценность в ваших же глазах = мир это видит и подтверждает это.

Ваша ценность растет в ваших же глазах = мир это видит и подтверждает это

О том, насколько важна Благодарность, много сказано. Сегодня хочется поговорить о Благодарности себе: Благо Дарю Себе.

Для многих эти слова окажутся вовсе не ресурсными – они будут травмой. Так случается у тех, кто привык себя осуждать.

Послушайте себя:

Вы чаще поддерживаете себя или критикуете?

Вы вечно недовольны собой?

Вы часто находитесь в тревожном ожидании того, что Другие вас буду отмечать, поддерживать, хвалить, уговаривать и доказывать вам же, что с вами все в порядке?

Это про вас?

Скорее всего, вы привыкли доказывать миру, что вы не слабы, что вы со всем справитесь. Возможно ваши знакомые живут в иллюзии того, что у вас вообще не может быть трудностей. Да, это вы так круто постарались: это вы создали такую картинку вечного вашего благополучия.

Вы же не умеете просить, вы все сами да сами. Вы боитесь уязвимости, поэтому тщательно скрываете от окружения свои промахи. А поддержки ой как не хватает!!!

Если вы вдруг начнете публично скулить и сетовать на свои трудности, то часть ваших знакомых будет в явном недоумении, а большая часть и вовсе сбежит от вас: вы им не нужны в «разобранном виде».

Думаю, что вы даже не решитесь вдруг проявлять то, что усердно «закапывали» внутрь себя много лет. А как же поддержка и благодарность? Как ее получить, когда вы в ней так нуждаетесь?

Предлагаю вам простое упражнение, которое вам нужно делать ежедневно:

Приготовьте красивую стеклянную вазочку – это может быть ваза для цветов или хрустальный салатник, выбирайте то, что радует ваш глаз. Вы можете сами сделать красивую коробочку и использовать ее.

Дальше все просто: вы пишите на листочке бумаги благодарности себе за все действия и чувства, которые для вас ресурсны.

Например, вы сегодня сварили вкусный борщ, накормили семью, чувствуете гордость и удовлетворение результатом – Благодарите себя.

Вы поиграли или порисовали с ребенком и получили удовольствие – Благодарите себя.

Вы написали статью (название не забудьте записать) – Благодарите себя.

Ваша задача – начать отмечать все маленькие и большие достижения в течение дня. Записывайте все и Благодарите себя за это.

Дальше скрутите этот листочек и положите в ту самую красивую вазочку или коробочку – постепенно, день за днем, эта вазочка будет наполняться скрученными листочками. Ну вы то знаете, что это листочки Благодарностей. В моменты, когда вам особо тоскливо, вы можете почитать любой из этих листочков, а потом опять поблагодарить себя за то, что таким простым способом позаботилась о себе.

Когда вы начинаете коллекционировать свои малейшие достижения, отмечать их и Благодарить себя, вы увидите, как мир начнет откликаться по-другому. Все просто: растет ваша ценность в ваших же глазах = мир это видит и подтверждает это. Например, ваше внутреннее спокойствие клиенты считывают, им с вами хорошо, спокойно и безопасно, они стремятся раз за разом в ваше пространство, они вам больше платить начинают только за это.

Эта практика ведет к тому, что вы начинаете лучше чувствовать свои границы и перестаете угодничать – качество ваших отношений меняется. И опять Благодарите себя за это.

Начните прямо сейчас. Благо Дарю Вам. Всем добра. опубликовано econet

Автор Ольга Фролова

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