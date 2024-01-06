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Человека надо чувствовать

Источник: pticavpolete.com 06 января 2024 6478
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Наверное, этому нельзя научить. Это приходит как-то само. Или не приходит

Человека надо чувствовать

Раньше я была уверена, что человека надо знать, чтобы вступать с ним в отношения: дружеские, любовные, деловые.

Нужно выяснить его ценности, отнести к какому-либо типу, определить его убеждения…

Сейчас я думаю, что человека надо чувствовать.

Наверное, этому нельзя научить. Это приходит как-то само. Или не приходит. Возможно, связано с тем, что начинаешь чувствовать себя. Чем глубже в себя, тем лучше чувствуешь других.

Ум обманывает. Срабатывают психологические защиты, фильтры восприятия, недостоверная информация и субъективные критерии. А ты собираешь данные, анализируешь, делаешь выводы… И теряешь суть – интуитивное знание того, какой человек.

Много поверхностного, наносного… За показной иронией и стебом скрывается чувствующая душа. За нарочитой самодостаточностью – ранимая сущность. За агрессией прячется боль и страх.

Человека надо чувствовать

Все это не поймёшь, если будешь слушать только то, что говорит человек. Людей по жизни ведут раны, которые им нанесли другие. Поэтому даже действия не всегда расскажут правду.

И только сердце никогда не ошибается.опубликовано econet

Автор: Лилия Ахремчик

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet

Источник: https://econet.ua/

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