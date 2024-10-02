Отличная замена молочной брынзе. Главное, чтобы кунжут не был горьким
Отличная замена молочной брынзе. Главное, чтобы кунжут не был горьким, а этого можно избежать, выбирая тот, который правильно хранился.
Чем дольше брынза хранится в холодильнике, тем меньше чувствуется вкус кунжута.
Ингредиенты:
Приготовление:
1. В воде растворить соль и сок лимона.
2. Перемолотый в кофемолке кунжут, перемешать со всеми ингредиентами, нашинкованным укропом, тщательно вымесить и сформовать круг. Попробовать на этом этапе, подогнать при необходимости под свой вкус.
3. Приплюснуть, подправить до идеальной формы лопаткой или большим ножом, обсыпать любимыми сухими травами, у меня базилик, либо паприкой молотой, или ещё чем, по желанию. Сыр готов к употреблению, намазывать на хлебцы и наслаждаться полезной закуской богатой кальцием!
4. Для эффекта «стареющего» сыра с корочкой, который прекрасно режется, убрать в холодильник, лучше на ночь. Использовать в салаты, роллы или употреблять в виде нарезки. Готовьте с любовью! econet
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Источник: https://econet.ua/Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
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