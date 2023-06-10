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Перестаньте жалеть мужчин!

Источник: liveinternet.ru 10 июня 2023 6376
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Мужчина – это поступки. Не жалеть надо, а уважать и понимать. Мужчину жалость кастрирует

Перестаньте жалеть мужчин!

Мужчина – это поступки. Не жалеть надо, а уважать и понимать. Кроме того, уже сто раз говорилось о том, что мужчину жалость кастрирует. Это не значит, что, если мужчина пришёл домой расстроенный, оставить его без поддержки. 

Мужчину жалость кастрирует

Но жалость и поддержка (сострадание, эмпатия) – разные вещи. Жалость не может быть конструктивной. Это согласие с тем, что человек не способен, это приговор, согласие с его ролью жертвы. 

Вообще, если есть желание спасать, где бы то ни было, даже в терапии, это о том, что другому тут же предоставляется позиция жертвы. Любые отношения, выстроенные таким образом, не конструктивны. 

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Перестаньте жалеть мужчин!

Поддержка, сострадание, эмпатия - «я рядом, если тебе это нужно, ты сильный, знаешь, что справишься и найдёшь верный вариант, не знаю, какой, да и твоё это дело, но знаю, что справишься, поэтому я могу дарить тебе эмоциональное тепло из состояния женщины, а не спасателя или мамочки» – совершенно разные посылы. опубликовано econet

Автор Инна Макаренко

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Источник: https://econet.ua/

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Инна Макаренко жалость поддержка сочувствие сострадание

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