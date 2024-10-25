Эти рецепты помогут разнообразить ваше меню и сделать его более здоровым, так как не содержат консерванов и красителей

Эти рецепты помогут разнообразить ваше меню и сделать его более здоровым, так как не содержат консерванов и красителей. Такие соусы станут отличной альтернативой покупным.

Соус для гурманов: 3 рецепта

Имбирно-Томатный Соус с Морковными Палочками

Этот соус является естественным сочетанием вкуса для сладкой и нежной моркови.

Ингредиенты:

(на 4 порции)

оливковое масло

1 кг. крупной моркови, нарезанной соломкой

тертый свежий имбирь

800 гр. целых очищенных помидоров, измельченных вручную

неплотно упакованные листья свежего базилика, разделенные

Приготовление:

1. Нагрейте масло в духовке при средней температуре.

2. Добавьте морковь и приправьте солью, по желанию.

3. Варите 5 минут, помешивая один или два раза, или до тех пор, пока морковь не станет хрустящей, нежной и слегка обжаренной.

4. Добавьте имбирь, затем помидоры и 3 больших листка базилика.

5. Доведите до кипения, уменьшите огонь и варите 10-12 минут или пока морковь не станет мягкой.

6. Добавьте оставшиеся листья базилика.

Основной Белый Соус или Соус Бешамель

Используйте этот соус в качестве основы для запеченных макаронных блюд или суфле.

Ингредиенты:

(на 2 порции)

¼ стакана сливочного масла или растительного масла

¼ стакана клейкой или сладкой рисовой муки

2 стакана обезжиренного молока

Приготовление:

1. Растопите растительное масло в небольшой кастрюле на среднем огне.

2. Добавьте масло в клейкую рисовую муку и варите 1 — 2 минуты, или пока смесь не станет гладкой или не начнет пузыриться, при этом постоянно помешивая.

3. Добавьте молоко.

4. Готовьте от 3 до 5 минут, или пока соус не загустеет, постоянно взбивая.

5. Приправьте солью и перцем, по желанию.

Зеленый Соус Песто с Перцем

Очень важно то, что шпинат помогает смягчить остроту садового хрена или рукколы, которые использованы в этом соусе.

Ингредиенты:

(на 4 порции)

¼ стакана неочищенных кешью

¼ стакана сыра пармезан

3 зубчика чеснока, очищенных от кожуры

2 стакана садового хрена или рукколы

2 стакана листьев шпината

½ стакана оливкового масла

½ чайной ложки соли, по желанию

Приготовление:

1. Взбейте кешью, пармезан и чеснок в кухонном комбайне.

2. Добавьте зелень и еще раз хорошо взбейте, доливая в смесь оливковое масло.

3. Приправьте солью (если используете).

Готовьте с любовью!econet

Автор: Инна Зверкова

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