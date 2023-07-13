Оказывается, люди, имеющие в структуре личности тенденцию удовлетворять потребности других людей, могут быть более склонны к ожирению

Заказав в библиотеке или на Амазоне книги по расстройствам пищевого поведения, вы почти не найдете там информации о психологических исследованиях компульсивных обжор. Обжоры - они и есть обжоры, что их исследовать. Тем не менее, вопрос, который задает себе любой человек, столкнувшийся с проблемой лишнего веса и пожелавший в ней разобраться - есть ли какая-то связь между моим характером, чертами личности, воспитанием, во многом определяющими мое поведение, и этим самым нарушенным пищевым поведением? Давайте разбираться.

Связь между пищевыми расстройствами и характером

Идеи, как известно, витают в воздухе, и в последние пять лет появились-таки первые исследования, подтверждающие: компульсивные обжоры обладают довольно устойчивым набором личностных зарактеристик, причем характеристики эти не являются следствием ожирения или расстройства пищевого поведения, они были задолго до того, как человек начал испытывать подобные проблемы. Оказывается, люди, имеющие в структуре личности тенденцию удовлетворять потребности других людей, могут быть более склонны к ожирению, ибо в социальных ситуациях едят, чтобы доставить другим удовольствие. Кто бы мог подумать!И действительно, самя типичная черта, встречвающаяся в структуре личности людей, страдающих лишним весом -

1. Удовлетворяй потребности других. "Плизерство".

Это в принципе одна из базовых характеристик личности с нарушенными взаимоотношениями с едой, будь то истощенная до аменорреи анорексичка, булимический пациент или компульсивный обжора. В тот момент, когда мы говорим себе, что о своих потребностях мы позаботимся позднее, после того, как сделам что-то для другого, мы, фактически, признаем себя менее ценными, чем другие. Выйти на работу с температурой - значит, признать, что потребности владельца предприятия, начальника или клиента важнее ваших. Вызваться помогать знакомому, даже не являющимся вашим близким другом, ремонтировать квартиру - тоже.

Я ощущаю свою неспособность говорить "нет", когда меня просят помочь, более того, я обнаруживаю, что постоянно сам ввязываюсь в ситуации, где необходимо пожертвовать своим - временем, деньгами, силами - в пользу кого-то еще.

Моя молодая успешная клиентка рассказывала, как, переживая некую отстраненность от самой себя, выкрикнула "Я приеду, помогу тебе!" коллеге по работе, когда та пожаловалась, что закатывает в субботу большую вечеринку. "И ведь это не моя подруга, не близкая коллега, мы просто работаем в одной организации", - почти стонала она у меня на приеме, "и представьте себе, это ведь организация, из которой меня уволили!" (она совсем недавно узнала, что ей не продлили контракт на работу, и в мае будет вынуждена уйти).

О том же говорила другая клиентка, задумчиво размышляя, почему после занятий плаванием в клинике она который раз подряд вызывается подвезти до дома одну из участниц группы, молодую девушку, не живующую поблизости, но вовремя пожаловавшуюся на машину, находящуюся в ремонте. Девушку были готовы забирать родители, но моя клиентка прервала их и горячо и убедительно сказала, что девушку привезет она. Родители были счастливы и много и долго говориил о том, какой моя клиентка чудесный человек. Для других - безусловно.

Даже когда речь идет о самых близких людях, чьи права на наше свободное время и энергию признаются безусловно, стоит прикинуть, каков баланс расчетов - насколько часто потребности мужа и детей оказываются важнее ваших? Если вы все вместе идете на прогулку - кто выбирает маршрут, и что именно является предметом обсуждения - что будет интересно детям, куда хотел бы сходить муж или что больше бы понравилось вам? Если вы идете в кино - то как часто вы смотрите фильм, который интересен именно вам? Когда вы выбираете отпуск? Покупаете семейный автомобиль? Планируете семейный праздник? Задайте себе все эти вопросы и посмотрите, есть ли в вашей семье или близких отношениях пространство, для того, чтобы удовлетворять ваши личные потребности. И вот, наконец, вы всей семьей идете в ресторан или садитесь за ужин. И тут вы говорите себе, тихо, неслышно: "Нет, вот уж на этот раз все будет так, как я хочу!". Чем большего вы лишаете себя в других областях, тем сильнее тендения оторваться в области, где за вас, взрослого самостоятельного человека, никто и ничего решать не может - в области еды.

Мы привыкли видеть самопожертвования женщин, складывающих собственную молодость, красоту, здоровье и карьеру к алтарю семьи и детей. Это - типичный, узнаваемый пример.

Скажу только, что другим, почти столь же частым примером, когда потребности других имеют более высокий приоритет, становятся мужчины - рабы собственной работы, особенно владельцы собственного бизнеса. Если семью и детей можно хотя бы пощупать, увидеть их довольные и счастливые лица, то у "дела" нет лица, это некий символ, давно уже отделившийся от своего носителя. В Голландии, где я работаю, частный бизнес имеет чуть более длительную и прочную историю, владельцы семейного бизнеса здесь не редкость. Это средних лет и старше мужчины, чьи жизненные потребности - купить галстук, забрать рубашки из прачечной, оплатить счета - осуществляют жены, они же живут "исключительно ради своего дела" - клиентов, которых нужно удовлетворить, сотрудников, которыми необходимо руководить...

Приоритет потребностей других людей перед своими собственными - это проявление крайне низкого ощущения собственной ценности. Если я ощущаю свою низкую ценность, значит, любовь и признание необходимо приобретать трудом. И pleaser бросается совершать множественные акты самопожертвования, не в силах остановиться. Не спасать никого и не помогать никому, значит испытывать сильное чувство вины: моей существование ничем не оправдано.

Но здесь еще и важный внутренний слой. Каждый раз, жертвуя своими потребностями, я причиняю себе ущерб и испытываю, хочу я этого или нет, сильное чувство гнева. Не зная, как его выразить, панически боясь потерять любовь окружающих, потому что позволил(а) себе рассердиться, я проглатываю свой гнев. Именно эту скрытую функцию чаще всего несут приступы обжорства у компульсивных едоков и бинджеров: скрыть, подавить, задушить, утопить в калориях бушующий внутри гнев.

2. Скользи! Диссоциация.

Осуществляемые в многолетней перспективе, отношения человека с подавленным гневом с другими людьми меняются. И вот почему. Отношений без конфликтов не существует. Если моя цель - тотально избежать каких-либо конфликтов, значит, моя задача - избежать близости. Я начинаю функционировать на некотором расстоянии с близким человеком, как бы не касаясь его. Действительно, тогда никаких конфликтов не случается.

Поскольку я регулярно осуществляю акты насилия по отношению к собственному телу (каждому известно ощущение дурноты во всем теле, сопровождающее переедание), то с телом я также диссоциируюсь, то есть пытаюсь существовать с ним на расстоянии. Я перестаю ощущать, что я ем, пью, я перестаю ощущать почти что бы то ни было, кроме сильной физической боли - или блаженного ничто. Наступает состояние отстраненности от собственных эмоций, сравнимое с тем, что испытывают люди, длительно принимающие сильные антидепрессанты. Мне не хочется делать это сравнение, но в подобном состоянии находятся и дети, переживающие длительное физическое или сексуальное насилие в семье. Я здесь - но не совсем здесь, я присутствую - но способна ничего не чувствовать.

Клиентка на первичном приеме, в ответ на вопрос, ест ли она, чтобы справиться с негативными эмоциями, совершенно искренне и простодушно ответила: "Я начинаю есть задолго до того, как может появиться какая-то эмоция, чтобы потом гарантированно ничего не чувствовать".

И в этом проявляется сила переедания как мощного магического акта. Переедание - акт, позволяющий волшебным образом управлять реальностью и менять ее по своей воле. Это - не то, от чего легко отказаться. Как сказала одна из авторов крупного сайта, посвященного нервной анорексии, "если бы наши усилия, направленные на поддержание худобы, направить во внешний мир, мы могли бы изменить его. Возможно, мы могли бы управлять им".

Страдающие морбидным ожирением часто жалуются на постоянную физическую боль- болят мышцы, натруженная нагрузками спина, отекшие ноги. Блаженное ничто, состояние истинного забытья достижимо во время актов поглощения пищи. Именно поэтому истинный бинджер или компульсивный обжора обязательно переживает состояние "потери" во вреям актов обжорства. Шла на кухню за одной печенькой - очнулась, когда кончился пакет. Хотела взять горсть орехов - съела не помню, сколько.

3. Будь совершенным! Перфекционизм

Поразительно, но к первым двум характеристикам, как будто этого недостаточно, очень часто добавляется еще и перфекционизм. К сожалению, в современном мире, где мужчины обречены соревноваться друг с другом, а женщины - соперничать с мужчинами, перфекционизм допускает лишь два возможных сценария - победить или проиграть.

Что значит быть перфекционистом, в отличие от - быть человеком, способным на значительные достижения? В чем разница? Это очень просто: будучи перфекционистом, я не оставляю себе пространства на ошибку, ее просто не может быть. Будучи перфекционистом, я полагаю, что париж всегда стоит мессы, что вложенные усилия не имеют значения, если цель достигнута. Ведь главное - достигнуть ее.

В это месте мне всегда вспоминается столь популярный в народе фильм "Чародеи" и предложенная герою добрыми волшебниками максима для прохождения сквозь стены: "Вижу цель - не вижу препятствий - верю в себя!".

Человек психически здоровый в определенные моменты все же способен отказаться от достижения цели, ибо она грозит отнять здоровье. разрушить отношения или просто занять собой слишком много ценных лет моей жизни. Люди же с расстройствами пищевого поведения выбирают поддерживать падающую жизненную энергию шоколадом и конфетами - и снова к цели.

Вот почему, выбираю похудеть, так важно не только определить, какова моя конкретная цель - сколько вешать в граммах, но и понять, насколько она реалистична. Иначе недостижимый совершенный образ "тонкой меня" будет преследовать нескончаемо - ведь могла же лучше, могла не 30 кг, а 35, не 25 см, а 30... Именно отсюда берутся вполне стройные женщины, ощущающие себя толстыми.





4. Не теряй ни минуты! Суета

В самом начале нашего эксперимента я попросила всех участников вести два параллельных дневника - записывать съеденное и выпитое и записывать коротко собственные эмоции в течение дня. Я объяснила, что это помогает самоконтролю за съеденным и одновременно эти материалы являются бесценными на определенном этапе нашей работы. Но есть нечто, о чем я не сказала. Это задание - еще и тест.

Безусловно, есть те, кто через пару дней забросил вести дневник. Почему? С Т О П

Я почти уверена, что знаю ответ. Они сказали себе: "Мне некогда". И, скорее всего, это была правда. Страдающие расстройствами пищевого поведения люди часто рассказывают, что, присев, наконец, вечером отдохнуть, вдруг замечают комочек пыли под шкафом и вскакивают, чтобы пропылесосить, или вспоминают о белье, которое необходимо закинуть в стиральную машину, неоконченном отчете или незашитом свитере. На работе, дома, они вертятся буквально словно белка в колесе, оказываясь способными просто лечь и отдохнуть только, если у них действительно высокая температура.

Свободное время не является само собой разумеющейся частью дня - его необходимо заслужить, а заслужив, использовать продуктивно. Вот почему крайне эффективные методики терапии компульсивного переедания, основанные на рефлексии, осознавании и медитации, так часто проваливаются при попытке практиковать их самостоятельно. Я не могу ощутить, что делаю что-то ценное и значимое для себя, я позволяю себе "заниматься ерундой", каковую нельзя оценить в перемытых тарелках или пропылесошенных сантиметрах.

5. Не дай хорошему шанс! Иррациональные негативистичные убеждения.

Бессознательное компульсивных обжор переполнено негативными убеждениями о самом себе, своего рода мантрами на неудачу, неуспех, некрасоту. В глубине почти каждого обжоры гнездяться прямо-таки клубки подобных мыслей - я непривлекательна, я недостаточно умен, я неталантлив. Я не знаю, что мне делать с моей жизнью, я неудачник, я плохая мать и жена, никудышный отец или специалист. Все это - проявление низкой самооценки, о которой мы уже говорили. Красивое мускулистое тело становится не только целью, но и символом. Каким-то совершенно иррациональным образом я убежден, что я стану ОК, если мое тело будет ОК. Стану стройной и красивой - почувствую себя хорошей дочерью, матерью, или женой. А до того - ни-ни.

Из этого качества вытекает одно крайне неприятное, в том числе для нас, терапевтов, следствие.

Компульсивному обжоре невозможно сделать комплимент так, чтобы он услышал его, "пропустил внутрь". Пациенты так и говорят (благо, в голландском языке есть такое ваыражение) - это не попадает внутрь меня.

Часто хорошие слова обо мне вызывают у меня лишь ощущение неловкости, растерянности - что мне делать-то с этой информацией? Я прекрасно знаю, что мне сделать с информацией о том, как я плох - опыт есть, а вот что мне делать с тем, что я хорош? куда девать руки, ноги, глаза? Можно улыбаться или не стоит? В критических случаях позитивная обратная связь вызывает приступы острой подозрительности ("Вы говорите это мне, потому что должны, вам платят за это зарплату, либо вы хотите от меня что-то получить"), раздражения и злости.

В моем опыте одна из клиенток, услышав, что я нахожу ее усилия в программе значительными, расплакалась, но не от благодарности или облегчения, а потому что это был единственный легитимный способ выразить мне свой гнев, не разбив мне голову. Последующие после плача четверть часа она полушепотом кричала на меня, о том, что я говорю то, что должна говорить, и что она не верит мне ни на гран. Ее стиснутые побелевшие губы и прищуренные глаза выражали такой невыносимый гнев, что хотелось подсунуть ей подушку - попинать, но было страшновато получить в челюсть.

Это далеко не все черты, но, пожалуй, самые важные. опубликовано econet

Автор: Светлана Ильина

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