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Зелёный СУПЕР смузи для стройной фигуры

Источник: Econet 19 августа 2022 5082
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Зеленые коктейли уже долгое время являются оружием в борьбе за здоровое, красивое, энергичное тело. Зелень содержит огромное количество аминокислот, витаминов, минералов, ферментов, антиоксидантов

Зелёный СУПЕР смузи для стройной фигуры

Зеленые коктейли уже долгое время являются оружием в борьбе за здоровое, красивое, энергичное тело. Зелень содержит огромное количество аминокислот, витаминов, минералов, ферментов, антиоксидантов. Употребление зелени в форме смузи - это отличный способ быстро получить необходимую дозу клетчатки. Все мы знаем о её пользе и необходимости: клетчатка собирает токсины и выводит их из организма. Включите зелёный коктейль в ежедневное меню и вы принесёте большую пользу в здоровью! Употребление этого напитка за 30-40 минут до приема пищи поможет сбросить лишний вес.

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Ингредиенты (на 2 порции):

  • 1 стакан холодной, чистой воды
  • 3 стакана грубо нарезанного микса зелени
  • 1/2 авокадо
  • 1 банан
  • 1 яблоко / груша или другой фрукт
  • 1,5 ст.л свежеочищенного и измельченного имбиря
  • 3 столовых ложки лимонного сока
  • щепотка ванили
  • 4 капли стевии 
  • цедра 1/4 лимона 

Зелёный СУПЕР смузи для стройной фигуры

Приготовление: подготовьте все ингредиенты и взбейте их в блендере. Разлейте в стаканы и наслаждайтесь! 

Примечание: вы можете в качестве микса зелени использовать кале, зелень свёклы, ростки пшеницы, шпинат, швейцарский мангольд, зелень, петрушку, одуванчик, портулак, ромэн и многое другое. 

Готовьте с любовью! econet.ru

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление - мы вместе изменяем мир! © econet

Источник: https://econet.ua/

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смузи авокадо банан яблоко

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