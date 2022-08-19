Зеленые коктейли уже долгое время являются оружием в борьбе за здоровое, красивое, энергичное тело. Зелень содержит огромное количество аминокислот, витаминов, минералов, ферментов, антиоксидантов

Зеленые коктейли уже долгое время являются оружием в борьбе за здоровое, красивое, энергичное тело. Зелень содержит огромное количество аминокислот, витаминов, минералов, ферментов, антиоксидантов. Употребление зелени в форме смузи - это отличный способ быстро получить необходимую дозу клетчатки. Все мы знаем о её пользе и необходимости: клетчатка собирает токсины и выводит их из организма. Включите зелёный коктейль в ежедневное меню и вы принесёте большую пользу в здоровью! Употребление этого напитка за 30-40 минут до приема пищи поможет сбросить лишний вес.

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Ингредиенты (на 2 порции):

1 стакан холодной, чистой воды

3 стакана грубо нарезанного микса зелени

1/2 авокадо

1 банан

1 яблоко / груша или другой фрукт

1,5 ст.л свежеочищенного и измельченного имбиря

3 столовых ложки лимонного сока

щепотка ванили

4 капли стевии

цедра 1/4 лимона

Приготовление: подготовьте все ингредиенты и взбейте их в блендере. Разлейте в стаканы и наслаждайтесь!

Примечание: вы можете в качестве микса зелени использовать кале, зелень свёклы, ростки пшеницы, шпинат, швейцарский мангольд, зелень, петрушку, одуванчик, портулак, ромэн и многое другое.

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