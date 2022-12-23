Существуют определенные поведенческие модели: дети делают одни и те же вещи, когда они устали, голодны или если им что-то надоело. И задача взрослых – увидеть эти знаки и правильно сориентироваться в ситуации.

Как только речь заходит о плохом поведении ребенка, все закатывают глаза. Но что же нужно делать, чтобы все было правильно?

"Я больше не хожу в свое почтовое отделение после "того инцидента". Мы представляли собой жуткое зрелище – мама с огромными выпученными глазами и истошно орущий ребенок. Мы стояли в очереди, она очень медленно двигалась... И у ребенка началась истерика. По сути, мои безуспешные попытки успокоить малыша были результатом моих же собственных просчетов. Истерика случилась из-за моей невнимательности: в течение дня ребенок тер глаза и капризничал, показывая, что он устал. Неудивительно, что, стоя в очереди, он окончательно расклеился.

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Вряд ли я одинока в том, что порой не замечаю ключевых моментов в поведении ребенка – рассказывает детский психолог, доктор психологии и автор "Большой книги родительских решений" (The Big Book of Parenting Solutions), Мишель Борба (Michele Borba). – Существуют определенные поведенческие модели: дети делают одни и те же вещи, когда они устали, голодны или если им что-то надоело. И задача взрослых – увидеть эти знаки и правильно сориентироваться в ситуации. Капризы моего сына должны были мне подсказать, чтобы я дала ему подремать. А хватать его и бежать по делам только тогда, когда он будет в порядке". Игнорирование сигналов детей – одна из многих ошибок родителей. А вот их предвидение может дать колоссальный эффект в решении многих проблем.

Наиболее распространенные ошибки родителей:

Ошибка №1: Мы слишком негативны.

"Не бей сестру!", "Не тяни собаку за хвост!" – число запретов, которые ребенок получает от вас, бесконечно.

Решение: "Вместо "нет" говорите о том, каким именно вы хотите видеть действие ребенка в конкретной ситуации. Никому не нравится воспитывать ребенка, который не понимает границ. Но слишком частые родительские "нет" делают ребенка глухим к запретам, а сами "нет" обесцениваются", – поясняет Доктор Борба.

"Мы часто говорим детям не делать чего-то вместо того, чтобы дать ему понять, а что же ему следует делать, – отмечает кандидат наук и автор книги "Все о ребенке" (The Everything Toddler Book) Линда Сонна (Linda Sonna). – Свои "нет" мы должны приберечь для действительно опасных ситуаций".

В другие моменты постарайтесь действовать иначе и объяснять, что вы хотите. К примеру, вместо "Не вставай в ванне!" предложите вариант поведения – "В ванне нужно сидеть, поскольку стоять здесь скользко". А позже, когда ребенок будет сидя плескаться в ванне, скажите: "Как замечательно ты сидишь!", тем самым зафиксировав правильное поведение.

Ошибка №2: Мы хотим слишком много от наших детей.

В театре или на приеме у врача ребенок начинает кричать. Вы на него шикаете, а он вместо того, чтобы прекратить, расходится еще больше. Почему он не слушается?

Решение: Научите его! Маленькие дети не имеют навыков контролировать свои импульсивные действия и не знают о манерах поведения в общественных местах, таких как ресторан или магазин. "Родители предполагают, что дети знают больше, чем есть на самом деле", – говорит д-р Сонна. Когда ваш ребенок нарушает правила, напомните себе, что он вовсе не старается быть для вас проблемой. Он попросту не знает, как вести себя в такой ситуации. Поэтому шлепок неэффективен (и несправедлив).

Покажите ребенку, как нужно себя вести, мягко сказав, к примеру: "Я веду себя тихо, потому что мы в музее. А если мне нужно что-то от папы, то я говорю ему это тихонько на ушко".

Покажите, как ведут себя другие: "Посмотри, как ведет себя Антон: он рисует, пока мы ждем нашу еду". Дети рождаются подражателями. Моделирование поведения или формирование внимания к чему-то, что мы хотим, – это долгий путь. "На то, чтобы дети смогли держать себя в руках, потребуется много времени, – считает д-р Сонна. – Это означает, что вы должны быть морально готовы к тому, что вам придется повторять что-то многократно и корректировать поведение ребенка, когда он не понимает посыла. Через какое-то время он научится, как себя вести".

Ошибка №3: Мы сами моделируем поведение, которое не хотим видеть.

Если мы что-нибудь уронили, то мы кричим. Или кто-то вас перебил на полуслове, и вы в резкой форме сказали ему об этом. При этом вас бесит, когда ребенок ведет себя так же, если что-то идет не так, как ему хотелось бы.

Решение: Извинитесь и переделайте. "В копировании поведения есть эффект бумеранга: если мы кричим, то и ребенок, вероятно, будет кричать, – считает Девра Реннер (Devra Renner), соавтор книги "Мамина вина" (Mommy Guilt). – Да, это тяжело быть образчиком поведения целыми сутками. Поэтому извиняйтесь, когда вы "поскользнулись".

Эмоции – вещь сильная и трудно контролируемая даже для взрослых. Но слова извинения покажут, что мы себя, тем не менее, контролируем.

Помимо этого, извинившись, у вас появляется возможность сказать, почему вы среагировали таким образом, и показать, какая реакция должна быть правильной, если вы огорчены.Одна мама рассказывала, что была в ситуации, когда ее 5-летний сын утром канителился с одеждой. Она рявкнула на него: "Заткнись и одевайся!". Но быстро осознав, что ей совсем не хотелось бы, чтобы ее сын когда-нибудь повел себя таким же образом, слезно умоляла его простить ее, а затем объяснила, зачем и почему нужно приходить в дошкольную группу вовремя. После этого ее сын уже одевался спокойно.

Ошибка №4: Мы вмешиваемся во все внутренние дела детей.

Вы слышите, как дети гоняются друг за другом по дому, и сразу кричите.

Решение: Реагируйте выборочно. Зачастую родители считают своим долгом вмешаться во все дела, которыми заняты дети. Дети ведут себя... ну, да... по-детски. "Но быть всегда "плохим полицейским" изнурительно, – считает д-р Борба. – Поймите, что дети иногда совершают раздражающие вас поступки потому, что приобретают собственные навыки. Ваш малыш бросает семечки в сок? Он изучает свойства жидкостей. В другое время они просто ищут внимания".

Итак, как реагировать? Если занятие вашего ребенка безопасное, то внимательно за ним наблюдайте. Если 6-летний малыш пытается нажимать кнопки рекодера своим носом, постарайтесь не кричать.

Посмотрите, что произойдет, если вы будете просто наблюдать, как будто ничего не происходит. Скорее всего, если нет реакции родителей, ребенок просто прекратит это занятие самостоятельно. Вы почувствуете успокоение и избежите криков.

Ошибка №5: Мы говорим – ноль реакции.

"Выключи телевизор! Я тебе говорю! Я серьезно!" Но ваш ребенок игнорирует ваши сигналы и продолжает себя "плохо вести", поскольку предупреждения расплывчаты, и отсутствуют какие-то последствия.

Решение: Установите пределы и следуйте им. "Если вы отодвигаете решение, идете на переговоры или уступки, все призывы к выполнению являются необязательными, – считает доктор Роберт Маккензи (Robert MacKenzie), автор книги "Установка границ волевому ребенку" (Setting Limits With Your Strong-Willed Child). – Обучите детей следовать правилам, сделайте ожидания четкими и действуйте, когда они нарушены".

Если вы хотите, чтобы ваш ребенок, скажем, слез с дивана и сделал домашнее задание, начните с уважительных указаний.

"Пожалуйста, выключи телевизор и сделай домашнее задание", если ребенок выполнил указание, поощрите его. Если нет, укажите последствия: "Сейчас я выключу телевизор. До тех пор, пока твоя работа не будет сделана, ты будешь лишен права смотреть телевизор".

Ошибка №6: Мы используем передышку неэффективно.

Когда вы требуете, чтобы ваш сын шел в свою комнату после того, как он ударил своего брата, он падает на пол и начинает в ярости биться о пол головой.

Решение: Используйте передышку. Тайм-аут даст вашему ребенку успокоиться. Это не наказание. Некоторые дети хорошо реагируют на требование идти в тихий угол пока не успокоятся. Но другие воспринимают это как ущемление своих прав и только еще больше заводятся. К тому же это не учит детей вести себя правильно.

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В качестве альтернативы д-р Сонна предлагает "взять тайм-аут", когда вы тихо посидите с ребенком. Если он слишком недоволен, то дождитесь его успокоения. А вот когда он расслабился, то вы сможете спокойно объяснить, почему его поведение было неправильным.

Если вы сами слишком заведены, то вначале дайте тайм-аут себе. А вот когда придете в норму, объясните ребенку, как ему следовало поступить. Вы можете начать, к примеру, с фразы: "Ты ударил брата, когда он взял твой паровоз. А что еще ты мог бы сделать, кроме драки?"

Ошибка №7: Мы полагаем, что то, что работает в отношении одного ребенка, сработает и с другим.

Лучшей реакцией на нытье вашего ребенка было бы опуститься на уровень его глаз и объяснить, почему его поведение следовало бы изменить. Но ваш малыш реагирует агрессивно и не желает ничего слушать.

Решение: Расширяйте и развивайте свои приемы воздействия. Очень легко обвинить ребенка в том, что это его дисциплина хромает. Но в случаях с разными детьми вы можете добиться желаемого результата с помощью разных приемов.

С одним ребенком можно ограничиться только устным предупреждением, а с другим может потребоваться лишение его просмотра мультфильмов на какое-то время.

"В отношении одного ребенка требуется твердость, а с другим – деликатность. В разных ситуациях используются разные стили. И вообще, наказание должно соответствовать преступлению... и ребенку", – резюмирует д-р Пфлок. опубликовано econet

Автор Кети Ранк Лев

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