Немногие, увы, догадываются какой мощный и полезный инструмент для решения жизненных задач и проблем нам подарила природа

Немногие, увы, догадываются какой мощный и полезный инструмент для решения жизненных задач и проблем нам подарила природа.

Феномен сновидений до сих пор малоизучен, и нет четкого ответа на вопрос откуда они берутся, и какой потенциал несут.

Одни люди (например, ученый Пигарев И.Н.) считают сны патологией, которые в норме у здорового человека не должны быть.

Иные люди дошли до того, что способны делать свои сны осознанными и получать оттуда ответы на любые вопросы (например, психологи М. Брэнда, К. Джонсон).

Есть врачи-психологи, официально сделавшие работу со сновидениями своей профдеятельностью (например, Филиппова Г.Г.) и доказали, что с помощью работы со снами можно успешно устанавливать причину бесплодия (отсутствия беременности), как на физическом, так и на психологическом уровне.

Каждому тут свое. Я, например, работаю со снами более трех лет и могу официально заявить, опираясь на свой опыт и опыт моего окружения, что сновидения являются отличными помощниками в:

предотвращении болезни, нахождении средства от болезни.

стабилизации эмоционального состояния

разрешения внутренних проблем и конфликтов, которые могут вызывать стрессы, депрессии, кошмары, проблемы личности и проблемы с окружением.

влиянии на внешние события: предотвратить конфликт, стабилизировать ситуацию, получить ответ на любой вопрос.

Чтобы сны для вас "заработали", нужно учесть два пункта:

1. Обращать на них больше внимания. Относится к ним с уважением, воспринимая их как свой собственный продукт и полезную "подушку безопасности", созданную для облегчения и улучшения вашей жизни. В общем, создавать "культуру сна", как значимую часть от вашей ежедневной деятельности.

2. Верить в полезность сновидений. Верить, что благодаря им, вы получите ответ на вопрос, найдете лекарство, решите многие проблемы и задачи. Вера должна быть стопроцентная! Никаких сомнений.

Хотелось бы добавить, что у человека без психических отклонений сны являются его СОЮЗНИКАМИ! Даже если вам приснился кошмар, символы и образы в нем — тоже ваши союзники, призванные помочь вам, как бы странно это ни звучало.

Запомните одну важную вещь:

Сновидения — это ваш собственный продукт. Созданный вашим подсознанием или посланный специально вам, чтобы предупредить, компенсировать, стабилизировать, помочь и выполнить другие полезные функции для вашего организма и психики.

Поэтому очень важно подходить к работе со сновидениями строго индивидуально! НИКТО кроме вас самих не сможет расшифровать ваш сон. Потому что все, что вы видите во сне — это проекции вас самих, вашей жизни, окружения, мировоззрения и прочее.

Так что сонники в работе с символами из сна совершенно бесполезны и, более того, могут здорово навредить.

Мне очень нравится подход гештальт-терапевтов по работе со снами. Возьму его, как один из эффективных способов. Этот подход позволяет проработать уже имеющиеся (или только назревающие) конфликты и ситуации внутри личности и снаружи.

Итак, вам приснился сон. Берем тетрадь и начинаем работать. Максимально погружаемся в сон, включаем воображение, отключаем мозги. Последнее нужно для того, чтобы понимать иррациональный язык сновидения, наш рациональный мозг, будучи включенным, может сильно помешать трактовке.

В первую очередь оцените его общий эмоциональный окрас: хороший, плохой, напряженный, противный, холодный, приятный, мерзкий и т.д.

Представьте, что внутри вас есть прибор по считыванию эмоционального состояния и чувств. "Пройдитесь" им бегло по всему вашему сну, чтобы запечатлеть в каком моменте и какая эмоция у вас появлялась.

Потом "сняв" всю эмоциональную "кальку" сновидения наложите ее на вашу жизнь сейчас. Какая жизненная ситуация больше всего подходит под эту "кальку"? По эмоциям и чувствам. Используем любые описательные термины, которые приходят вам в голову. Все записываем в тетрадь. Итак, ситуацию определили.

Теперь переходим к фону сновидения. Какой он? Как эмоционально откликается внутри вас? Какие чувства и ощущения вызывает? Спокойно, хорошо, комфортно, холодно и т.д. Здесь вы определяете что для вас эта ситуация на самом деле вне сна (а не то что вам кажется или хочет казаться). Все пишем.

Далее смотрим, какой объект или символ сна самый эмоционально заряженный. Что откликается больше всего из сна? Вызывает на себя больше внимания? Это ваш ресурс (то, с чем необходимо работать и что заключает в себе "корень" проблемы). При правильной трактовке и работе с ним он "высвободит" большое количество энергии, забранной при конфликте, даст эмоциональную разрядку в жизни. Это как если бы вам удалось развязать тугой узел.

Какие ассоциации вызывает у вас этот персонаж? Что напоминает своим поведением? Станьте им, чтобы лучше прочувствовать его. Например, это большой теплоход. Вот он плывет, белый, красивый по волнам, неспешно разрезая грудью морскую стихию. Он ленивый, гордый... — ваша задача максимально вжиться в образ и все записать.

То же проделываем и с остальными образами сновидения, исходя из взаимодействия персонажей сна между собой. Ваша интуиция должна вам подсказать по отклику внутри, какой персонаж сна с кем эмоционально связан, какой имеет эмоциональный заряд, а какой просто часть фона.

По мере трактовки образов из сна вы поймете какова на самом деле ситуация, как лучше поступить, как стоит себя вести, чтобы разрешить задачу или конфликт и т.д.

Иногда сны призваны просто стабилизировать эмоциональное состояние. Тогда расшифровки достаточно, эмоциональная разрядка наступает сразу же после нее, становится легче на душе. Работать с такими снами далее не обязательно.

Для наглядности приведу пример со сном девушки (Н.):

"Снится большая комната. Светлая. Я смотрю вокруг и вижу старые обои, которые необходимо поменять, так как они страшные. Но у меня внутри что-то гложет и мне не хочется тратиться особо на это дело. Я решаю заменить часть обоев. Начинаю переделывать так, чтобы убрать самые уродливые куски. В итоге оказывается, что ситуация не улучшается. Я нервничаю. Хочется, чтобы в комнате стало красиво. В итоге я докупаю все обои для замены, но самые дешевые и мало. Клею на клей ПВА, все отваливается. Ничего не держится. Обоев не хватает. Я нервничаю еще больше, мне обидно. Хочется плакать. Я проснулась."

Общая эмоциональная картина сна: сон в целом приятный. Тягостных чувств не вызвал. Светлая комната радует. Раздражает невозможность сделать в ней нормальный ремонт, бесит, что обои постоянно отваливаются — три самые сильные эмоции. Далее по эмоциям и чувствам: досада (оттого, что нет ресурса сделать ремонт), чувство спешки, разочарование.

Ситуация из жизни: Н. находится где-то, где ей радостно, но при этом присутствует раздражение, она бесится от чего-то, есть досада, чувство спешки и разочарование от каких-то действий, надежд, может быть.

Самый заряженный элемент сна: клей. Во сне происходит процесс поклейки обоев на клей, который не держит. Обои отваливаются. Все беды из-за клея по эмоциям. Вторичные эмоции— невозможность сделать красиво, так, как хочется.

В жизни значит присутствует элемент, который все портит Н., поэтому она бесится и раздосадована.

Н., после работы с образами сна, поняла, что речь во сне идет о ее ситуации в жизни: нехватки денег на то, чтобы купить все, что ей хочется для себя любимой. Именно эти эмоции вызывает у нее "калька" из сна в жизни. Комната в ее сне оказалась частью ее внешности, физическим телом. Обои — элементами для наведения красоты (одежда, косметика). Через работу с элементом "клей" она поняла, что он дешевый, его мало, он все портит, был бы хороший клей, можно было бы хотя бы поклеить хорошо и красиво то, что есть. Клей тут — это деньги Н., которых очень мало (читай: хорошая работа, которой мало, в случае сновидицы).

Именно этот сон решения не предложил, просто отразив эмоциональное состояние сновидицы, часть эмоционального напряжения в дневной жизни. Можно, конечно, через дальнейшую работу над ним найти решение проблемы, но это тема отдельной статьи.

P.S. Надеюсь, технику выше будут использовать только опытные сновидцы. А менее опытные, все же, обратятся к профессионалу по работе со снами с тем, чтобы не пойти по ложному пути и/или не усугубить проблему. опубликовано econet

Автор: Лия Шатуш

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