Как выйти из роли жертвы и перестать "наступать на горло" собственным желаниям?

Разочарования начинаются с предательства себя. В тот миг, когда выбрана позиция жертвы, и начинается вся процедура казни. Порой это длится всю жизнь, порой один только день. Порой, только один миг.

Делай то, что отвечает твоим истинным желаниям

Вот, ты идешь на "званый ужин" вместо того, чтоб посидеть с любимой книгой. Да, книга хороша, да и на улице ненастье. Но... как то неудобно, надо бы идти. И книга никуда не убежит. И ты идешь. "Пыхтишь" себе под нос дорогой. О том, что книга-то не убегает никуда, но и не читается. Она откладывается уже долго-долго, поскольку ты ее меняешь и меняешь на другое времяпровождение.

Ты думаешь, нет, ожидаешь, что принеся такую жертву, получишь что- то ценное на званом ужине. И что хозяин вечеринки оценит твой поступок, и в целом ты наполнена ожиданиями и ... еще претензиями к приглашающим. Еще бы! Ты преодолела свое нежелание, и все ради... ради чего, интересно?

На ужине оказывается, что никто из присутствующих не делал над собой усилие, чтобы сюда прийти. Мало того, им все по барабану, присутствуешь ли ты на вечеринке.

Что начинается? Примерно это: "А я-то, я-то, отложила все дела, и что взамен?" И ты "казнишь" всех окружающих за их решение устроить вечеринку, за то, что тебе скучно, за то, что ты промокла под дождем вместо того, чтобы смотреть на дождик с подоконника под шелест книжных страниц. И так до скончания времен, так и живешь, затаив в душе обиду.

Или ты "казнишь" себя за выбор, и это может быть более конструктивное решение, поскольку эта казнь себя может закончиться к ночи или даже к вечеру, если у тебя хватит моральных сил поздороваться со всеми и после официальной части ужина убежать к на подоконник к своей книге. То есть, выйти из роли жертвы и перестать жертвовать собой и ожидать награды за это.

В ином варианте событий можно пробыть на плахе гораздо дольше:

"А я тебя рожала, мучилась, а ты...." . Не напоминает ли этот пассаж ситуацию, когда хотелось читать книгу, а вот пришлось ужинать, точнее, рожать?

В обоих случаях как будто действуешь под принуждением. А, стало быть, ты предаешь себя, свои интересы. И полна ненависти к "принудителям". Тебя заставили.... да?

Кто заставляет тебя поступать против своей воли и желания? Именно им, этим людям, ты предъявляешь этот "счет". Счет за предательство себя.

Собираются "они"оплачивать его? Куда там... "мир так несправедлив, для всех стараешься, и никакого уважения в ответ, не говоря о благодарности". При этом как то забывается, что ты сама расставила приоритеты, "наступив на горло" собственным желаниям.

Как выйти из роли жертвы и надо ли это делать?

1. Надо ли?

С моей точки зрения, отказ от позиции жертвы полезен для здоровья, потому что вся агрессия, которая копится внутри под гнетом принуждения, отбирает львиную долю твоих жизненных сил и способствует повышению артериального давления. Кроме того, желание "примерно наказать" виновников своего дискомфорта обычно осуществляется в собственном теле.

2. Как отказаться от позиции жертвы.

Принять ответственность за свое решение, каким бы оно ни было. В случае с ужином, если важнее налаживание социальных связей, идти и не жалеть о книге, понимая цель своего выбора. Если совсем-совсем не хочется, остаться дома и смотреть на дождик сквозь стекло.

Конечно, в случае "родить ребенка", решение о том, чтобы иметь его, было принято давно, но точно не ребенком.

Делай то, что отвечает твоим истинным желаниям. Будь в ладу со своей совестью. Неси ответственность (плати) за свой выбор добровольно, иначе от тебя потребуется принести себя в жертву по принуждению. опубликовано econet

Автор Ирина Панина

Иллюстрации ©Kate-MacDowell

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