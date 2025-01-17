6 вопросов, которые женщина ни в коем случае не должна задавать себе в начале отношений

Хотите быть счастливой? Забудьте про эти вопросы!

6 вопросов, которые женщина ни в коем случае не должна задавать себе в начале отношений

На первой стадии отношений не нужно себя спрашивать: «Не сделала ли я какой-либо ошибки?» Забудьте, выбросите из головы.

На втором этапе отношений не спрашивайте: «А может у него кто-то еще есть!» Еще совсем не время для этого.

Следующий: «Привлекаю ли я его еще?» Этот вопрос сам по себе создает беспокойство в уме, он выдает низкую самооценку.

Дальше: «Позвонит ли он?» Этот вопрос создает безумное напряжение.

Еще один: «А правильно ли я себя веду?». Как только женщина задала себе этот вопрос, все, она начинает вести себя неестественно, а мужчина, следовательно, чувствует, что попал в театр юного зрителя.

Он может и подыграть попытается, но не факт, что свою роль угадает. Возникнут неловкости, мужчина тоже будет зажат. Лучше просто вести себя естественно. Это очень благоприятно для отношений.

Ну и наконец последний вопрос-паранойя: «Может мне нужно что-то еще для него сделать?» Успокойтесь, не нужно.

Лучше себя вести естественно и не торопить события. Если женщина сумеет забыть про эти вопросы, она будет чувствовать себя более спокойной и гармоничной в отношениях, а значит, и более счастливой.опубликовано econet

©Руслан Нарушевич

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