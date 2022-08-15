Позвольте себе быть БОЛЬШЕ!

Веками нам транслировали, что приемлемая женщина должна быть «маленькой»

Веками нам транслировали, что приемлемая женщина должна быть «маленькой».

В ответ на это мы пытались втиснуть себя во всё меньшие формы, чтобы казаться привлекательнее и приятнее для мужского культурного взгляда.

Важно развеять этот миф. Быть маленьким – это вовсе не преимущество.

Нас так долго просили быть «маленькими» самыми разными способами:

телом: носить корсеты, перевязывать стопы, носить высокие каблуки, пытаться быть физически «стройными» и тонкими любой ценой,

личностью: быть тихими, вежливыми, говорить то, что люди хотят слышать, «выглядеть соответствующе», терпеть плохое обращение, нести на себе чужое бремя,

поведением: за свой счет беречь чужие иллюзии, удобные другим, демонстрировать поведение и черты, которые не задевают слабые места окружающих нас людей.

Именно напряжение, возникающее из «попыток быть другими, чем мы есть», создает сильнейшие страдания и подпитывает женское «тело боли».

Корни нашей подавленности – в расщеплении внутри нас самих, во внутреннем отторжении себя, как с нашего позволения это внутреннее напряжение влияет на то, как мы себя видим.

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Гнет фальши и голод по истине

«Миф о малости» заключается в том, что, если бы только нам удалось стать достаточно маленькими, мы бы наконец-то получили ту любовь, одобрение и поддержку, которых мы заслуживаем.

Всю энергию мы вкладываем в стремление к нереальным стандартам внешности и поведения.

Правда в том, что мы никогда не будем достаточно «маленькими» для тех, кто против нас «больших». Их потребность в том, чтобы мы были «маленькими», не имеет ничего общего с нами лично, это просто проекция тех ограничений, которых они боятся в себе.

Быть «большим» не обязательно означает быть более экстравертным. Для разных людей это может быть по-разному. На самом деле это просто значит быть более искренними и позволять себе проявиться на полную, даже если это не соответствует культурным нормам.

Давайте откажемся верить в ложь, что нас больше всего любят, когда мы подавляем себя.

Опасность, которую представляет собой «большая» женщина, — это символ чего-то гораздо более глубокого, чем размеры тела или громкость голоса.

Разрешение себе «быть большой» открывает путь к врожденной силе женщин:

нашей большой способности к экспрессии,

нашей большой способности приносить изменения,

нашей большой способности быть сильными,

нашей большой способности любить,

нашей большой способности исцелять и трансформировать,

нашей большой способности давать жизнь и смерть,

нашей большой способности чувствовать свои эмоции и черпать из них мудрость,

нашей большой способности быть в контакте со своим телом и слышать внутренний голос.

Посмотрите, чем на самом деле являются все попытки внешнего мира сделать вас «маленькими»:

страхом вашей силы,

страхом перемен,

страхом перед неизвестностью,

страхом быть брошенными,

страхом собственного бессилия,

незнанием собственных возможностей и потенциала.

Эти страхи – не то, с чем нам нужно бороться, что нужно осуждать или пытаться исправить в других людях. Это про то, что нужно принять как их ответственность за свое исцеление, и продолжать в полной мере воплощать свою правду о том, кто мы есть.

Их невежество – это не наша ответственность, и не нам это исправлять.

Когда мы в полной мере проявляем себя настоящих, мы тем самым поощряем и других быть «большими».

Многие из нас выросли, наблюдая, как наши матери увядали под влиянием мифа о малости и, возможно, учили нас тоже быть маленькими, думая, что это поможет нам выжить. Возможно, мы видели попытки своей матери показать свою ценность и достойность, неудачные под влиянием мифа о малости. Это душераздирающий опыт. Многие из нас чувствовали огромное сострадание к тому, как ценности наших матерей были невидимы для культуры и общества. Возможно, мы почувствовали, что каким-то образом должны своим матерям за их невидимость.

Чувство «долга» соблазнительно, потому что кажется, что оно может помочь матери, но трагедия в том, что это не так. Нашим матерям нужно пройти свой собственный путь к исцелению и восстановлению своей силы. Как бы мы ни любили другого человека, ответственность за его исцеление лежит только на нем.

Многие из нас оставались маленькими, потому что не хотели получать одобрение культуры, которая так навредила нашим матерям.

При развенчании «мифа о малости» и развязывании межпоколенческих хитросплетений, которые подпитывает наше внутреннее ощущение недостаточности, возникает новое напряжение — насущная потребность не брать на себя чужих ролей ради своей матери. Возникает необходимое в этой ситуации предательство, которое заключается в отказе быть основным источником питания для матери.

Исцеление материнской травмы касается и этого «эмоционального каннибализма», созданного патриархатом между матерями и дочерьми. Мы не исцелим их, отказываясь жить своей жизнью. Осознание этого дает удивительную возможность взрослым дочерям и их матерям стать равными, «сестрами» на пути осознанного пробуждения.

Давайте внутренне благословим себя «больших», даже если другие отвергают это в нас.

В этой культуре на любую женщину, которая хочет быть целостной и исцеленной, легко могут навесить ярлык «слишком много», «слишком насыщенная» или «слишком большая». Вполне вероятно, что вы «слишком большая» для большинства людей. Это нормально. Примите это! Не как форму защиты или противостояния, а просто как принятие и БЫТИЕ тем, кто вы есть, не извиняясь за это, не стыдясь этого и не испытывая за это вину. Используйте любую возможность наполнить каждую клеточку своего истинного «я» радостью и любовью.

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Давайте увидим связь между разрешением себе быть «большими» и величиной возможностей для всех существ.

С вами всё хорошо. Вы не «слишком большие» и вас не «слишком много». Это просто ярлыки, которые на вас навесили. Они не являются частью нас.

Ярлыки — это отражение ограничений тех, кто их создает. Эти ярлыки отражают только ограничения общества, а не недостатки женщин. Это попытки контролировать и отвлекать нас от источника нашей силы, которая в нас самих, источника питания, который, стоит его найти в себе и присвоить, делает нас неудержимыми.

Осознание нашего соучастия в поддержании мифа о малости необходимо, чтобы развеять его.

Чтобы по-настоящему разрешить себе в полной мере «быть большими», нужно быть готовыми отказаться от вознаграждений нашей культуры за то, что мы маленькие и не угрожающие.

Давайте ценить искренность везде, где мы ее видим, в себе самих и друг в друге. Например, давайте не будем хвалить друг друга за потерю веса из стремления соответствовать стандартам красоты, но вместо этого будем хвалить друг в друге счастливый, здоровый и энергичный вид.

Давайте перестанем одобрять друг в друге молчание, внешнюю приветливость и стремление к изнурительным стандартам. Давайте вместо этого ценить душевную уязвимость, смелость быть настоящими и риск быть отвергнутыми ради настоящего.

Как первопроходцы мы должны нести энергию бытия собой настоящим в мир, который иногда может быть не готов принять нас. И это нормально. Мы можем встретить поддержку в мужчинах и женщинах, которые действительно понимают это и сами активно воплощают свою настоящесть.

Наши несовершенства интерпретируются как нападение только теми, кто не проделал необходимой внутренней работы, чтобы начать любить себя. Ваши «несовершенства» – это проявления того, что делает вас НАСТОЯЩИМИ, привлекательными, открытыми к контакту. Ваши несовершенства – это ваши сокровища.

Вы — огромное, сложное, многогранное существо. Осознанное присвоение себе этого внутреннего изобилия — это ни с чем не сравнимая радость. Это богатство.

Все мы хотим, чтобы нас любили за то, кем мы есть на самом деле, а не за маску, носить которую диктует нам культура. Любовь, которой нас награждают за ношение фальшивых масок, — это бессмысленный обман; это пустое чувство никогда не напитает нас. Оно только укрепляет внутреннее ощущение недостаточности, с которым женщины жили веками.

Нужно рискнуть быть увиденными такими, какими мы есть на самом деле, потому что только та любовь, которую мы получаем, будучи собой настоящими, действительно питает нас. Чем активнее мы любим и одобряем самих себя, тем яснее мы доносим до других, что их истинное «я» приветствуется и его безопасно проявлять. По мере того, как мы это делаем, мы можем непосредственно почувствовать изобилие пространства, в котором ВСЕ мы можем процветать!

Мы понимаем это, заявляя об этом, а не ожидая, что другие дадут это нам. Наша решительная претензия на свое право занимать пространство — вот что создает пространство. Это пространство ждет, когда каждый из нас займет его. Только МЫ САМИ и никто другой решаем, кто мы и что мы.опубликовано econet.ru

Автор Беттани Уэбстер

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