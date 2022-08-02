Интуиция - это талант человека, который знает, как соединить свой эмоциональный мир, опыт и шестое чувство.

Интуиция — необходимая отправная точка

Тот, кто прислушивается к своей интуиции, соединяется со своим внутренним «Я», своим предыдущим опытом, эмоциями и шестым чувством, которое позволяет нам дать наиболее творческое решение проблем.

Мы в ВКОНТАКТЕ! Подписывайтесь!

Мы предлагаем попробовать воспользоваться своей интуицией вместо рациональности и логики.

1. Эмоциональный интеллект облегчает понимание чувств

Альберт Эйнштейн как-то сказал, что единственная по-настоящему ценная вещь — это интуиция. Эти мысли приходят к нам из нашего бессознательного как подарок нашему мозгу. И, конечно, они не реагируют на что-то случайное. Это лишь отражение того человека, который знает, как соединить свой эмоциональный мир, опыт и шестое чувство.

Сейчас тема эмоций, безусловно, является фундаментальным аспектом. Понимание того, что нас беспокоит, что нас останавливает, что нас злит или волнует, помогает нам познать себя.

Это очень трудно понять тем, кто не способен сам генерировать творческие идеи или принимать обоснованные решения в соответствии со своими потребностями.

Истинная интуиция напрямую связана с уверенностью в себе. Только когда мы находимся в полном равновесии с тем, кто мы есть и что мы чувствуем, мы можем использовать интуитивный интеллект в повседневной жизни.

2. Доверяй своим предчувствиям

Предчувствие — это не волшебство и не голос свыше, который дает нам советы. Предчувствие — это голос нашего бессознательного. Это быстрый ответ, когда мы должны быстро среагировать.

Когда мы осознаем свое предчувствие, бессознательный мир становится для нас абсолютно реальным.

Пример: Ты познакомилась с человеком, но у тебя есть предчувствие, что с ним лучше не общаться. Не заводить дружбу и вообще любые отношения. Почему ты испытываешь такое чувство и нужно ли обращать на него внимание?

В таких ситуациях наша интуиция шлет нам сообщение на основе нашего предыдущего опыта, особенностей нашей личности, эмоций и ощущений. Мы открываем свой эмпирический «чемодан» знаний и ищем ответ там.

3. Ты наблюдаешь и не идешь на поводу у чужих суждений

Кто-то доверяет своей интуиции, а кто-то считает, что не стоит идти на поводу у своих мыслей и эмоций.

Робин М. Хогарт, эксперт по принятию решений и автор «Воспитания интуиции», отмечает следующее:

Люди-интуиты очень наблюдательны.

Они критически мыслят и плохо поддаются влиянию.

Прежде чем принять решение, они прислушиваются к своей интуиции и своим ощущениям, которые могут идти от любого источника.

После консультации со своей интуицией они всегда принимают логичное и взвешенное решение. Интуиция — это необходимая отправная точка.

4. Ты получаешь удовольствие от одиночества

Одиночество позволяет нам обрести связь с самими собой. Только так мы способны анализировать свои мысли и понимать свои эмоции.

Люди с развитым интуитивным интеллектом часто контактируют с внутренним миром с помощью медитации. Этого можно достичь только в одиночестве, наслаждаясь самими собой и эффективно соединяясь со своим внутренним миром.

5. Ты научилась расшифровывать сигналы

Под интерпретацией сигналов мы подразумеваем совершенно конкретные вещи: Ты знаешь, когда наступает лучшая возможность что-то сделать. Ты знаешь, когда тебе лгут, когда нужно прервать отношения или прекратить нести ответственность за что-то.

Чтобы научиться считывать сигналы, ты должна быть очень чувствительной и обращать внимание на свое окружение. С опытом ты станешь мудрее и научишься доверять себе.

Внимание к сигналам также требует храбрости, чтобы сделать решительный шаг. опубликовано econet.ru

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet