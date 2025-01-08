Затянувшиеся отношения, не перерастающие в брак - распространенное явление нашего времени. Но всегда есть звоночки, которые указывают, что дальше продолжать отношения женщине, которая хочет семью, не стоит...

Несколько лет назад одна бывшая сотрудница рассказывала такую историю: ехала в автобусе, подсела женщина рядом и стала жаловаться на девушку своего сына: «Вы представляете, семь лет встречались, а она взяла его, бессовестная, и бросила. Выяснилось, что молодым уже за тридцать. На что моя сотрудница ответила: «И правильно сделала, жалко, что так долго его терпела. Ей семья нужна, дети. А Ваш сын ни за что ответственность брать не хочет».

Не теряйте время в бессмысленных отношениях

Затянувшиеся отношения, не перерастающие в брак, - очень распространенное явление нашего времени. Обычно, инициатива таких отношений у мужчин. Причины могут быть разные: не встретилась еще та необыкновенная, подходящая ему, с которой бы хотелось построить семью, страх брать ответственность, за которым часто стоит инфантильность, предыдущие травмирующие отношения, контрзависимое поведение мужчины…

А что же женщина в таком случае делает? Дамы, которые знают, что хотят и обладают хорошей интуицией, самоуважением, быстро «делают ноги», знакомятся с другим мужчиной и строят хорошую семью.

Но очень многие так не делают. Вначале они пребывают в иллюзиях, убеждают себя и всех, что такие отношения их устраивают. Он её любит и всё будет хорошо. Надо только пройти несколько уровней более нужных дел, а потом ура, хеппи-енд, победа. Время идет, хеппи-енд не наступает и не предвидится, биологическая потребность женщины в стабильности, в сохранении рода, хранительницы очага берет своё. Её такие отношения перестают устраивать. Начинаются скандалы, желание женщины добиться нужного результата, поиск другого партнёра… или в конце концов мужчина находит другую и даёт своей бывшей женщине приглашение на свою свадьбу.

Как определить: есть ли перспектива в отношениях или нет?

Конечно, наверняка точно знать ничего нельзя. Вот женился же, в конце концов, знаменитый холостяк Джордж Клуни. Но сколько до этого девушек и женщин потерпели поражение, мечтая пойти с ним под венец.

Всегда есть звоночки, которые указывают, что дальше продолжать отношения женщине, которая хочет семью, не стоит:

«У МЕНЯ СВОЯ ТЕРРИТОРИЯ, У ТЕБЯ - СВОЯ». Вы уже долго встречаетесь и уже давно в возрасте, когда люди сами себя обеспечивают, а живёте раздельно. Ключа от квартиры мужчины у Вас нет;

«НАПОЛЕОНОВСКИЕ ПЛАНЫ ИЛИ ВСЕГДА ЕСТЬ ДЕЛА ПОВАЖНЕЕ». В планах мужчины стоят всегда другие задачи, нежели создание семьи. Он говорит, что для начала нужно: квартиру, машину, ремонт в квартире, карьеру чуть ли не до президента России, жизнь на Ямайке, отдых только на наилучших курортах…. Кто-то этого и достигает, а Вы только всё не входите в его приоритеты, и не входите. Кто-то так и мечтает, не считая, что можно и поскромнее работу найти. Неееее, только корпорацию возглавлять, не иначе. А раз не получается: то о какой семье-то речь? Если же речь о семье и заходит ( обычно, по Вашей инициативе), то мужчина отвечает: потом, когда-нибудь, пока не получается, посмотрим ….и старается эту тему побыстрее замять.

«СОБАЧКА ПАВЛОВА». Ваша жизнь стала напоминать жизнь собачки Павлова: поел, поспал, секс, просмотр фильмов, когда все это мужчина захотел, а у Вас условный рефлекс под него подстроиться.

«ЛИШЕНИЕ ПРАВА ГОЛОСА» . У Вас чувство, что инициатива во встречах практически всегда у мужчины. Когда проявляете инициативу Вы, то часто слышите: я сейчас не могу, встречаюсь с друзьями, неохота, надо отдыхать друг от друга и т.д.

«ТЫ – ХТО ТАКАЯ? ЗНАТЬ НЕ ЗНАЮ И ЗНАТЬ НЕ ХОЧУ». Мужчину не очень интересуют Ваши желания, интересы, потребности. Ему не доставляет удовольствия узнавать Вас, делать Вам приятное, заботиться о Вас.

«КАЖДЫЙ САМ ЗА СЕБЯ». У Вас чувство, что каждый отвечает сам за себя или только Вы за него. Вы не чувствуете поддержки. Мужчина не спешит на помощь. К просьбам относится равнодушно, почти всегда находит причины, чтобы не выполнить их.

«ДОРОГУША, ПОПРАВЛЯЙСЯ» . Когда Вы болеете, мужчина не проведывает Вас и не звонит узнать о Вашем здоровье. Его интересует, когда Вы выздоровеете для его личных потребностей.

«ТЫ - НЕ МОЯ СЕМЬЯ, А Я – НЕ ТВОЯ». Мужчина не любит встречаться с Вашими родственниками, а также не приглашает Вас к себе на семейные праздники.

«ОЙ, НУ, ДАВАЙ, ДРУГ ОТ ДРУГА ОТДОХНЁМ. ЕЩЁ УСПЕЕМ ДРУГ ДРУГУ НАДОЕСТЬ» . Вы по отдельности проводите отпуска, хотя у Вас есть желание проводить их вместе.

«ДЕЛОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ» . Мужчина может звонить только по делу, но не любит звонить, чтобы узнать, как у Вас прошел день, как дела.

«НЕЧЕГО НЕ ВИЖУ. НИЧЕГО НЕ СЛЫШУ. БУДУ ПОБЕДИТЕЛЬНИЦЕЙ». Бывает, что мужчина прямо говорит, что не планирует никакой семьи, детей, но женщина убеждает себя, что переделает его, что он – травмирован, но оттает, захочет, оценит….

Таким образом, годочки капают, лучшие годы женщины, чтобы создать семью, стать матерью, проходят. Не упустите своё время, милые женщины, в таких бессмысленных отношениях. А, если уже так получилось, извлеките уроки, сделайте выводы, проработайте страхи, травмы, ограничивающие убеждения и идите дальше.опубликовано econet

Автор Оксана Танкова

Иллюстрации ©Gilbert Garcin

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