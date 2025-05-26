Если вы никогда не пробовали чесночный суп, то исправить это упущение определенно стоит...

Чесночный суп

Если вы никогда не пробовали чесночный суп, то исправить это упущение определенно стоит – чеснок для нас продукт вполне привычный, а такое блюдо, вне всяких сомнений, достойно внимания даже самых взыскательных гурманов.

Ингредиенты:

Крупная головка чеснока – 3 шт.,

Клубни картофеля – 3 шт.,

Головка лука – 1 шт.,

Бульон овощной – 700 мл.,

Молоко – ½ стакана,

Сливки 20% жирности – неполный стакан,

Масло сливочное – 30 г,

Оливковое масло,

Специи,

Зелень.

Рецепт крем-супа из печеного чеснока

Очистить головки чеснока от верхней шелухи, при этом на дольки чеснок разбирать не нужно. Оторвать кусок фольги, положить чеснок в центр и полить малым количеством оливкового масла.

Завернуть каждую головку так, чтобы чеснока не было видно, и отправить во включенную заранее на 180 градусов духовку на полчаса.

Готовый печеный чеснок извлечь из духовки, снять фольгу и остудить.

Срезать ножом верхушки долек чеснока и выдавить печеную мякоть в отдельную посуду.

Картофель почистить и нашинковать среднего размера брусочками.

Лук очистить, нарезать широкими полукольцами.

В сотейник влить немного оливкового и все взятое сливочное масло, нагреть и обжарить лук. Когда он станет прозрачным прибавить картофель, помешать и влить нагретый бульон.

Содержимое сотейника довести до кипения и варить до мягкости картофеля.

На этом этапе прибавить все необходимые специи, включая соль и перец.

Добавить мякоть чеснока и молоко, перемешать. Превратить суп в пюре и еще раз закипятить. Убавить огонь, дать слегка остыть и влить сливки. Прогреть, не доводя до кипения, и подавать с чесночными сухариками-гренками.

Крем-суп вкусен как в горячем, так и в охлажденном виде.

Готовьте с любовью! econet

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление - мы вместе изменяем мир! © econet