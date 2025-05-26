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Сливочный чесночный суп

Источник: Econet 26 мая 2025 5876
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Если вы никогда не пробовали чесночный суп, то исправить это упущение определенно стоит...

Сливочный чесночный суп

Чесночный суп

Если вы никогда не пробовали чесночный суп, то исправить это упущение определенно стоит – чеснок для нас продукт вполне привычный, а такое блюдо, вне всяких сомнений, достойно внимания даже самых взыскательных гурманов.

Ингредиенты:

  • Крупная головка чеснока – 3 шт.,
  • Клубни картофеля – 3 шт.,
  • Головка лука – 1 шт.,
  • Бульон овощной – 700 мл.,
  • Молоко – ½ стакана,
  • Сливки 20% жирности – неполный стакан,
  • Масло сливочное – 30 г,
  • Оливковое масло,
  • Специи,
  • Зелень.

Сливочный чесночный суп

Рецепт крем-супа из печеного чеснока

Очистить головки чеснока от верхней шелухи, при этом на дольки чеснок разбирать не нужно. Оторвать кусок фольги, положить чеснок в центр и полить малым количеством оливкового масла.

Завернуть каждую головку так, чтобы чеснока не было видно, и отправить во включенную заранее на 180 градусов духовку на полчаса.

Готовый печеный чеснок извлечь из духовки, снять фольгу и остудить.

Срезать ножом верхушки долек чеснока и выдавить печеную мякоть в отдельную посуду.

Картофель почистить и нашинковать среднего размера брусочками.

Лук очистить, нарезать широкими полукольцами.

В сотейник влить немного оливкового и все взятое сливочное масло, нагреть и обжарить лук. Когда он станет прозрачным прибавить картофель, помешать и влить нагретый бульон.

Содержимое сотейника довести до кипения и варить до мягкости картофеля.

На этом этапе прибавить все необходимые специи, включая соль и перец.

Добавить мякоть чеснока и молоко, перемешать. Превратить суп в пюре и еще раз закипятить. Убавить огонь, дать слегка остыть и влить сливки. Прогреть, не доводя до кипения, и подавать с чесночными сухариками-гренками.

Крем-суп вкусен как в горячем, так и в охлажденном виде.

Готовьте с любовью! econet

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Источник: https://econet.ua/

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крем-суп чеснок зелень специи еда и рецепты

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