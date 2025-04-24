Для тех, кто любит кокосовые десерты такой чизкейк наверняка станет любимым лакомством

Кокосовый чизкейк

Для тех, кто любит кокосовые десерты такой чизкейк наверняка станет любимым лакомством. Готовить его очень просто, порадуйте гостей и близких!

Ингредиенты:



Для коржа:

2 яйца;

100 гр кефира;

1/2 ч.л разрыхлителя;

сахарозаменитель по вкусу;

2 ст.л кокосовой стружки;

80 гр рисовой муки.

Для основы:

100 гр мягкого творога;

1,5 ст.л кокосовой стружки;

300 мл кокосового молока (можно заменить на обычное и добавить больше кокосовой стружки);

сахарозаменитель по вкусу;

10 гр желатина.

Приготовление:

1. Смешиваем все ингредиенты для коржа и выпекаем в духовке при 180С около 25-30 минут.

2. Смешиваем творог, молоко, стружку, сахарозаменитель.

3. Заранее готовим желатин, согласно инструкции. Далее все вместе отправляем в блендер: готовый желатин + творожно-кокосовую основу.

4. Как только чуть схватится наша кокосовая масса, выливаем на готовый корж и отправляем в холодильник до полного застывания. Готовьте с любовью! econet

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