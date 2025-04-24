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Нежный кокосовый чизкейк-суфле

Источник: vk.com 24 апреля 2025 6636
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Для тех, кто любит кокосовые десерты такой чизкейк наверняка станет любимым лакомством

Нежный кокосовый чизкейк-суфле

Кокосовый чизкейк

Для тех, кто любит кокосовые десерты такой чизкейк наверняка станет любимым лакомством. Готовить его очень просто, порадуйте гостей и близких!

Ингредиенты:

Для коржа:

  • 2 яйца;
  • 100 гр кефира;
  • 1/2 ч.л разрыхлителя;
  • сахарозаменитель по вкусу;
  • 2 ст.л кокосовой стружки;
  • 80 гр рисовой муки.

Для основы:

  • 100 гр мягкого творога;
  • 1,5 ст.л кокосовой стружки;
  • 300 мл кокосового молока (можно заменить на обычное и добавить больше кокосовой стружки);
  • сахарозаменитель по вкусу;
  • 10 гр желатина.

Нежный кокосовый чизкейк-суфле

Приготовление:

1. Смешиваем все ингредиенты для коржа и выпекаем в духовке при 180С около 25-30 минут.

2. Смешиваем творог, молоко, стружку, сахарозаменитель.

3. Заранее готовим желатин, согласно инструкции. Далее все вместе отправляем в блендер: готовый желатин + творожно-кокосовую основу.

4. Как только чуть схватится наша кокосовая масса, выливаем на готовый корж и отправляем в холодильник до полного застывания. Готовьте с любовью! econet

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление - мы вместе изменяем мир! © econet

Источник: https://econet.ua/

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еда рецепт десерт кокос чизкейк

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