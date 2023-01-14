Отдавайте человеку больше, чем он того ожидает

Кто же действительно получает больше благ и преимуществ: тот, кто готов поделиться последним, или тот, кто это «последнее» оставит прежде всего при себе.

Практически каждый человек может привести пример людей из ближайшего окружения, которые привыкли либо больше получать, либо, напротив – больше отдавать. Возникает несколько философский вопрос: кто же действительно получает больше благ и преимуществ: тот, кто готов поделиться последним, или тот, кто это «последнее» оставит прежде всего при себе.

Доброе слово или чуткий совет способны творить чудеса

Сформулированные ниже советы позволят изменить собственный подход к пониманию действий законов Вселенной, чтобы как раз-таки начать отдавать больше:

Принцип 1. Пользоваться правилом "пятиминутной услуги".

Авторство принципа «пятиминутной услуги» принадлежит Адаму Рифкину. Суть ее проста: если кому-либо понадобится помощь, которая не займет на ее осуществление более пяти минут, то стоит непременно согласиться. А. Рифкин считает, что каждый человек должен уделить хотя бы пять минут другому, чтобы установить эмоциональные связи и привязанность на основе чувства искренней благодарности.

Принцип 2. Давать человеку больше, чем он того ожидает.

Этот принцип стоит пояснить на конкретном примере, эффективно действующем в одной американской компании. Эта компания оказывает сервисные услуги по ремонту автомобилей. Каждый клиент оплачивает лишь строго по прайсу тот объем технической помощи, которая ему необходима. Однако со стороны автосервиса получает небольшие фотоотчеты на электронную почту о проделанной работе, а в минуты ожидания – чашечку горячего кофе. Сотрудники с удовольствием идут навстречу и предоставляют во временное пользование автомобиль на период ремонта или помогают с оформлением страховых документов. Неудивительно, что обороты этой компании стремительно растут и давно превосходят конкурентов.

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Принцип 3. Ни дня без благодарности.

Слово «спасибо», произнесенное даже за весьма незначительную услугу или помощь, несет мощный энергетический посыл и самому говорящему, и его партнеру. На обывательском уровне слова искренней благодарности способны установить позитивные отношения с начальством, коллегами, родственниками. А на уровне «тонких материй» благодарности формируют положительный фон и укрепляют финансовое состояние и моральные силы человека.



Всегда можно найти способ помогать другим. Не обязательно тратить на это большие материальные средства или личное время. Иногда доброе слово или чуткий совет способны творить чудеса и менять чьи-то жизни. опубликовано econet

Автор: Юлия Купрейкина

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