На задворках сознания живет надежда, что вот закончится проект, подрастет ребенок, станет больше денег и вот тогда...

С возрастом постепенно накапливается усталость.

С одной стороны, это связано с разочарованиями в людях, отношениях, жизни, а с другой - с тем, что мы по мелочи и по-крупному «задвигаем» себя.

Сперва отдаем свои игрушки младшим, ведь папа с мамой сказали, что мы уже большие и игрушки нам не нужны.

Затем ради сохранения отношений и/или работы жертвуем своим мнением, пространством, желаниями.

Потом появляются дети, и привычный механизм наплевания на себя запускается с большей силой.

На задворках сознания живет надежда, что вот закончится проект, подрастет ребенок, станет больше денег и вот тогда...

Но дело в том, что если каждый день мы не делаем для себя маленький праздник, что-то для своего удовольствия, вещи, которые делают нас счастливыми, то постепенно жизнь утрачивает краски, цвет, запах, вкус и усталость становиться вечным спутником.

Вспомните о том , что дает Вам силы встречаться с трудностями каждого дня, что наполняет Вас энергией. Может Вы любите кататься на велосипеде, смотреть кино, мечтать, сидя у окна, рисовать, собирать модельки самолетов...

Если Вы уже забыли, когда делали что-то только для себя, и не понимаете в чем источник Вашей энергии, интереса к жизни, то вспомните, что вы любили в детстве и начните делать.

На первых порах Вам может показаться, что эти занятия - ерунда и не помогут найти интерес во взрослой жизни. Проявите терпение, дайте себе время. Ваша творческая часть, Ваш Внутренний ребенок поделится со Взрослой частью фантазией, любопытством, неуемной энергией.

Что сегодня Вы сделали для себя?опубликовано econet

Автор Ольга Саволайнен

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