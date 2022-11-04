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Соковый детокс для печени: 7 полезных рецептов

Источник: медпортал.com 04 ноября 2022 5972
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Соки обеспечивают орга­низм питательными веществами, необходимыми для печеночной детоксикации

Соковый детокс для печени: 7 полезных рецептов

Соки обеспечивают орга­низм питательными веществами, необходимыми для печеночной детоксикации. Это должны быть преимущественно зеленые (овощные) и небольшое количество сладких, фруктовых соков.

Очищающие соки

Отжимайте соки из приведенных ниже сочетаний фруктов и овощей. Все эти соки следует употреблять немедленно или хра­нить в холодильнике в стеклянном кувшине с крышкой и выпи­вать в течение дня.

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ЗЕЛЕНЫЙ СОК

Ингредиенты:

  • 2 зеленых яблока;
  • 3 стебля сельдерея;
  • пара салатных листьев;
  • четверть кочана капусты;
  • 1 головка брокколи;
  • половина среднего огурца;
  • половина лимона.

Соковый детокс для печени: 7 полезных рецептов

СОК ИЗ ЯБЛОК И КАПУСТЫ

Ингредиенты:

  • 2 яблока;
  • 500 г проросших семян подсолнечника или других проросших побегов;
  • половина среднего огурца;
  • 1 лист капусты;
  • 230 г ломтиков белого или красного редиса;
  • 1 очищенный лимон (исключительно для вкуса).

СОК ИЗ ЯБЛОК, ИМБИРЯ, ЛИМОНА И ШПИНАТА

Ингредиенты:

  • 2 зеленых яблока;
  • кусок имбиря длиной 1-2 см;
  • 1 очищенный лимон;
  • 230 г листьев шпината.

Соковый детокс для печени: 7 полезных рецептов

СОК ИЗ МОРКОВИ, СВЕКЛЫ И КАПУСТЫ

Ингредиенты:

  • 2 средние морковки;
  • четверть кочана белой капусты;
  • 1 небольшая свекла;
  • 230 г листьев кресса водяного или любого другого зеленого салата.

СОК ИЗ ФЕНХЕЛЯ И ЯБЛОК

Ингредиенты:

  • 2 зеленых яблока;
  • 2 головки фенхеля, огурца или сельдерея;
  • половина очищенного лимона.

Соковый детокс для печени: 7 полезных рецептов

СОК ИЗ ОГУРЦА, КАПУСТЫ И ПЕТРУШКИ

Ингредиенты:

  • 1 средний огурец, очищенный, если он неорганический;
  • 500 г рубленой белой капусты;
  • 230 г петрушки;
  • половина очищенного лимона.

Соковый детокс для печени: 7 полезных рецептов

СОК ИЗ АНАНАСА, ЛАЙМА И СВЕЖЕЙ МЯТЫ

Ингредиенты:

  • 500-700 г ломтиков ананаса;
  • 1 очищенный лайм или лимон;
  • 60 г свежей мяты для вкуса.

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Рецепты из книги А.Юнгера «Clean. Революционная диета омоложения»

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Источник: https://econet.ua/

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