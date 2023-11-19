Один — основанный на страхе, другой — основанный на любви

Самая великая неразгаданная тайна Вселенной

Существует два вида жизни. Один — основанный на страхе, другой — основанный на любви.

Жизнь, основанная на страхе, никогда не приведет вас к глубоким отношениям. Вы останетесь в страхе и другому человеку нет доступа к вам, он не может проникнуть к вашей сокровенной сути. Вы впускаете другого человека до определенной степени, а потом встает стена и все останавливается.

Человек, ориентированный на любовь, это религиозный человек. Такой человек не боится будущего, результатов и последствий, это тот, кто живет здесь и сейчас.

Что такое страх? Почему вы так боитесь? Если о вас все известно и вы открытая книга, зачем бояться? Как это может навредить вам? Это просто ложные правила, условности, данные вам обществом, что вам нужно прятать что–то, защищать себя, быть постоянно готовым дать отпор, как будто вокруг враги, как будто все против вас!

Нет никого, кто был бы против вас! Даже если вы чувствуете, кто–то против вас, это не так, потому что все заняты только собой, а не вами. Бояться нечего. Это необходимо понять, если вы хотите, чтобы у вас сложились глубокие отношения. Бояться нечего.

Поразмышляйте над этим. А потом позвольте другому человеку войти в вас, пригласите его войти. Не создавайте никаких барьеров, станьте открытым проходом без всяких барьеров, станьте открытым проходом без запертых дверей, без замков. Тогда любовь возможна.

Жизнь, существующая сейчас, невероятно завалена и загружена тоннами стереотипов. Замшелые истины, затасканные и изрядно устаревшие, кочуют из поколения в поколение. Но времена меняются. Любовь в этой цепочке стереотипов не исключение.

Безусловно, нельзя научить самой любви, ибо она рождается с человеком «в закрытом сосуде».

Еще любовь можно сравнить с нераспустившимся бутоном. Только представьте, пришла пора — прекрасный цветок раскрылся! Как ухаживать за ним? Куда поставить? Может любоваться, а может позвать всех и показать прелесть родившегося цветка?

Мы так много слышим, знаем, видим и понимаем о любви, что в итоге ничего толком и не знаем. Это самая великая тайна, неразгаданная тайна Вселенной!опубликовано econet

© Ошо

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