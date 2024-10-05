В рецепте этих оладий преобладает необычное сочетание гречки и кардамона.
В рецепте этих оладий преобладает необычное, но очень любимое мной сочетание гречки и кардамона. Помним, что гречневая мука богата растительным белком и витаминами группы В. Кедровая мука, которая не менее полезна, придает оладьям ореховую нотку и аромат. Если вы любите гречку и кедровые орешки, то эти оладьи вам наверняка придутся по вкусу.
1. В небольшой миске смешать сухие ингредиенты.
2. В другой емкости взбить миксером на средней скорости белки до мягких пиков, добавить сухую смесь и молоко, хорошо перемешать.
3. Выпекать на раскаленной сковороде с капелькой масла по 1–2 минуты с обеих сторон. Готовьте с любовью! econet
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